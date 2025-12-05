ETV Bharat / technology

Apple Watch ने भारत में शुरू किया हाइपरटेंशन अलर्ट फीचर, जानें इसके फायदे

हैदराबाद: एप्पल ने अब अपने भारतीय यूज़र्स के लिए एक बड़ा हेल्थ फीचर शुरू कर दिया है, जिसकी जरूरत लोगों को काफी टाइम से थी. अब लोगों को एप्पल वॉच में हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर मिल रहा है, जो आपके ब्लड प्रेशर की लंबी अवधि वाली हालत का अंदाजा लगाकर आपको बता देगा कि कहीं वो क्रोनिक हाई बीपी के सिग्नल तो नहीं हैं. एप्पल वॉच का यह नया फीचर उस वक्त भी काफी काम करता है, जब आपको खुद भी किसी बीमारी का लक्षण महसूस नहीं करते हैं. इसी कारण एप्पल वॉच के इस हाइपरटेंशन फीचर को लोगों की किसी बीमारी के अर्ली डिटेक्शन के लिए काफी जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि हाई बीपी अक्सर बिना किसी लक्षण के भी रहता है और लोग उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं.

एप्पल वॉच में ऑप्टिकल हार्ट सेंसर लगा होता है, जो आपके हार्टबीट्स पर आपकी ब्लड वैसल्स कैसे रिएक्ट कर रही है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है. उसके बाद वॉच बैकग्राउंड में पूरे पिछले 30 दिनों का डेटा एनालाइज़ करती है और अगर उसे बार-बार ऐसे ही पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो हाई बीपी की ओर इशारा कर रहे हैं तो वो आपको एक हाइपरटेंशन अलर्ट भेजेगी. इसी प्रोसेस को एप्पल वॉच का हाइपरटेंशन फीचर कहते हैं.