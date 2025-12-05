Apple Watch ने भारत में शुरू किया हाइपरटेंशन अलर्ट फीचर, जानें इसके फायदे
Apple Watch का नया फीचर अब आपके हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती संकेत पकड़कर आपको टाइम पर सावधान रहने में मदद करेगा.
Published : December 5, 2025 at 11:10 AM IST
हैदराबाद: एप्पल ने अब अपने भारतीय यूज़र्स के लिए एक बड़ा हेल्थ फीचर शुरू कर दिया है, जिसकी जरूरत लोगों को काफी टाइम से थी. अब लोगों को एप्पल वॉच में हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर मिल रहा है, जो आपके ब्लड प्रेशर की लंबी अवधि वाली हालत का अंदाजा लगाकर आपको बता देगा कि कहीं वो क्रोनिक हाई बीपी के सिग्नल तो नहीं हैं. एप्पल वॉच का यह नया फीचर उस वक्त भी काफी काम करता है, जब आपको खुद भी किसी बीमारी का लक्षण महसूस नहीं करते हैं. इसी कारण एप्पल वॉच के इस हाइपरटेंशन फीचर को लोगों की किसी बीमारी के अर्ली डिटेक्शन के लिए काफी जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि हाई बीपी अक्सर बिना किसी लक्षण के भी रहता है और लोग उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं.
एप्पल वॉच में ऑप्टिकल हार्ट सेंसर लगा होता है, जो आपके हार्टबीट्स पर आपकी ब्लड वैसल्स कैसे रिएक्ट कर रही है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है. उसके बाद वॉच बैकग्राउंड में पूरे पिछले 30 दिनों का डेटा एनालाइज़ करती है और अगर उसे बार-बार ऐसे ही पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो हाई बीपी की ओर इशारा कर रहे हैं तो वो आपको एक हाइपरटेंशन अलर्ट भेजेगी. इसी प्रोसेस को एप्पल वॉच का हाइपरटेंशन फीचर कहते हैं.
लोगों की हेल्थ का ख्याल रखेगा एप्पल वॉच
अगर आपके पास एप्पल वॉच है और अगर कभी आपकी वॉच आपको हाइपरटेंशन अलर्ट भेजती है, तो आप उसे नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये जानकारी शुरुआती स्टेज में हेल्थ रूटीन बदलने या टाइम पर इलाज शुरू करने में मदद कर सकती है. एप्पल ने इस सिस्टम को सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं छोड़ा है. कंपनी ने इस फीचर को डेवलप करने के लिए एक लाख से ज्यादा लोगों को शामिल कर कई रिचर्स स्टडीज़ की है और बाद में 2000 से ज्यादा लोगों पर क्लिनिकल वैलिडेशन भी हुआ. कंपनी का अंदाज़ा है कि सिर्फ पहले साल में ही ये फीचर दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी हाइपरटेंशन की अनजानी कंडीशन से अवेयर कर देगा.
Centre for Chronic Disease Control के Executive Director प्रोफेसर डोरैराज प्रभाकरन ने कहा है, "हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा फैला हुआ लेकिन कम पहचाना जाने वाला हेल्थ रिस्क है. लोगों के रोज पहनने वाले डिवाइस से अगर अर्ली हिंट्स मिल जाते हैं तो उसका इलाज करने का रास्ता काफी आसान हो जाता है. अगर किसी यूज़र को Apple Watch से हाइपरटेंशन का अलर्ट आता है तो AHA यानी American Heart Association की गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें अगले सात दिनों तक कोई अच्छी क्वालिटी वाला थर्ड पार्टी BP monitor इस्तेमाल करके रीडिंग्स लॉग करनी चाहिए और फिर डॉक्टर को दिखानी चाहिए."
|कैटेगिरी
|फीचर कैसे काम करता है
|डेटा सोर्स
|Apple Watch का ऑप्टिकल हार्ट सेंसर
|डेटा अवधि
|30 दिनों तक बैकग्राउंड में हेल्थ डेटा का विश्लेषण
|अलर्ट का तरीका
|लगातार हाई बीपी जैसे पैटर्न दिखने पर नोटिफिकेशन भेजा जाता है
|वैज्ञानिक मान्यता
|100000 से ज्यादा लोगों के ट्रेनिंग डेटा और 2000 से ज्यादा लोगों की क्लीनिकल स्टडी
|अगला कदम
|7 दिन तक थर्ड पार्टी BP मॉनिटर से रीडिंग लॉग करना और डॉक्टर को दिखाना