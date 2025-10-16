ETV Bharat / technology

नई M5 चिप और आरामदायक डुअल बैंड के साथ अपग्रेड हुआ Apple Vision Pro हेडसेट, जानें कीमत

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने अपने Apple Vision Pro हेडसेट के एक एडवांस वर्जन को ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है. इसमें एक नया प्रोसेसर और आरामदायक फिट के लिए एक निट बैंड को अपडेट के तौर पर दिया गया है. पुराने M2 चिप के मुकाबले नया चिप ज्यादा तेज परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है.

हालांकि Apple ने एडवांस Vision Pro को 'नई जनरेशन' का मॉडल नहीं बताया है, फिर भी यह पिछले वर्जन के मुकाबले इस्तेमाल में एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आता है. इसमें इस्तेमाल की गई नई M5 चिप के साथ, Vision Pro ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस, AI एक्सपीरिएंस, बेहतर विवरण और बहुत कुछ प्रदान कर सकता है. तो चलिए जानते हैं नए Apple Vision Pro के बारे में...

M5 Apple Vision Pro में क्या है नया

बता दें कि अपडेटेड वर्जन के साथ, Apple Vision Pro में MacBook Pro और iPad Pro की तरह ही नई M5 चिप का इस्तेमाल किया गया है. इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यह 3-नैनोमीटर प्रोसेस पर आधारित है और इसमें 10-कोर CPU, अगली जनरेशन का 10-कोर GPU और AI परफॉर्मेंस के लिए 16-कोर न्यूरल इंजन मिलता है, जो पहले से 50 प्रतिशत ज्यादा तेज़ बताया जा रहा है.

नए प्रोसेसर को लेकर कंपनी का दावा है कि यह कस्टम माइक्रो-OLED डिस्प्ले पर 10 प्रतिशत ज़्यादा पिक्सल प्रदान करता है. इससे विज़ुअल और इमेज क्वालिटी में सुधार हो सकता है. नए M5 चिप के साथ-साथ, Apple Vision Pro में एक नई R1 चिप का भी इस्तेमाल किया गया है, जो 12 कैमरों, पांच सेंसरों और छह माइक्रोफ़ोन से रीयल-टाइम डेटा संभालती है.

इस प्रकार, Apple Vision Pro को आसपास के वातावरण, सिर और आंखों की गतिविधियों, ध्वनि और रफ्तार की व्याख्या, आदि की बेहतर समझ होती है, जिससे दुनिया का रीयल-टाइम दृश्य तैयार किया जा सकता है.