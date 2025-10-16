ETV Bharat / technology

नई M5 चिप और आरामदायक डुअल बैंड के साथ अपग्रेड हुआ Apple Vision Pro हेडसेट, जानें कीमत

Apple ने अपने Apple Vision Pro हेडसेट के एक एडवांस वर्जन को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 3,499 डॉलर है.

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro हेडसेट हुआ लॉन्च (फोटो - Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने अपने Apple Vision Pro हेडसेट के एक एडवांस वर्जन को ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है. इसमें एक नया प्रोसेसर और आरामदायक फिट के लिए एक निट बैंड को अपडेट के तौर पर दिया गया है. पुराने M2 चिप के मुकाबले नया चिप ज्यादा तेज परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है.

हालांकि Apple ने एडवांस Vision Pro को 'नई जनरेशन' का मॉडल नहीं बताया है, फिर भी यह पिछले वर्जन के मुकाबले इस्तेमाल में एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आता है. इसमें इस्तेमाल की गई नई M5 चिप के साथ, Vision Pro ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस, AI एक्सपीरिएंस, बेहतर विवरण और बहुत कुछ प्रदान कर सकता है. तो चलिए जानते हैं नए Apple Vision Pro के बारे में...

M5 Apple Vision Pro में क्या है नया
बता दें कि अपडेटेड वर्जन के साथ, Apple Vision Pro में MacBook Pro और iPad Pro की तरह ही नई M5 चिप का इस्तेमाल किया गया है. इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यह 3-नैनोमीटर प्रोसेस पर आधारित है और इसमें 10-कोर CPU, अगली जनरेशन का 10-कोर GPU और AI परफॉर्मेंस के लिए 16-कोर न्यूरल इंजन मिलता है, जो पहले से 50 प्रतिशत ज्यादा तेज़ बताया जा रहा है.

नए प्रोसेसर को लेकर कंपनी का दावा है कि यह कस्टम माइक्रो-OLED डिस्प्ले पर 10 प्रतिशत ज़्यादा पिक्सल प्रदान करता है. इससे विज़ुअल और इमेज क्वालिटी में सुधार हो सकता है. नए M5 चिप के साथ-साथ, Apple Vision Pro में एक नई R1 चिप का भी इस्तेमाल किया गया है, जो 12 कैमरों, पांच सेंसरों और छह माइक्रोफ़ोन से रीयल-टाइम डेटा संभालती है.

इस प्रकार, Apple Vision Pro को आसपास के वातावरण, सिर और आंखों की गतिविधियों, ध्वनि और रफ्तार की व्याख्या, आदि की बेहतर समझ होती है, जिससे दुनिया का रीयल-टाइम दृश्य तैयार किया जा सकता है.

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro (फोटो - Apple)

बेहतर परफॉर्मेंस के अलावा, Apple Vision Pro में 120Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे इसका एक्सपीरिएंस सहज और मोशन ब्लर कम होता है. Apple ने इसकी बैटरी लाइफ को भी बेहतर बनाया है, जिससे सामान्य इस्तेमाल के लिए 2.5 घंटे और वीडियो प्लेबैक के लिए 3 घंटे तक का बैकअप मिलता है.

इसके अलावा, इसमें आरामदायक फिट के लिए एक नया डुअल निट बैंड भी दिया गया है. खरीदार तीन साइज़ विकल्पों में से भी इसे चुन सकते हैं, जिसमें छोटा, मध्यम और बड़ा आकार शामिल हैं. नई M5 चिप वाला Apple Vision Pro, visionOS 26 पर चलता है.

कंपनी ने नए M5 Apple Vision Pro को फिलहाल अमरीकी बाजार में उतारा है, जिसकी शुरुआती कीमत 3,499 डॉलर रखी गई है. फिलहाल यह हेडसेट भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.

Samsung Project Moohan हेडसेट भी होने वाला है लॉन्च
गौरतलब है कि हाल ही में टेक दिग्गज Samsung ने भी अपने हेडसेट Samsung XR Headset - Project Moohan की घोषणा की है. Samsung अपने हेडसेट को आगामी 21 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है. इसकी लॉन्च के साथ ही Apple को एक कड़ा प्रतिद्वंद्वी मिलने वाला है.

सैमसंग का यह एक्सआर हेडसेट Android XR प्लेटफॉर्म पर चलेगा, जिसे Samsung ने Google और Qualcomm के साथ मिलकर डेवलप किया है. इस एक्सआर प्लेटफॉर्म में भरपूर एआई (AI Features) फीचर्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

ETV Bharat Logo

