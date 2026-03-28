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Apple के अपकमिंग प्रोडक्ट्स, 2026 में iPhone 18 समेत लॉन्च होंगे 15 से ज्यादा नए प्रोडक्ट!

एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स नए चिप्स, बेहतर डिज़ाइन और एआई इंटिग्रेशन के साथ प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस और यूज़र एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर लेकर जा सकते हैं. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने इस साल की शुरुआत में कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी साल खत्म होने में काफी वक्त बचा है और एप्पल के पिटारे में भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, जिन्हें वो लॉन्च करने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल इस साल यानी 2026 में 15 से ज्यादा नए डिवाइसेज़ को पेश कर सकता है, जिनमें iPhone, Mac, iPad और Smart Home कैटेगिरी के प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे. आइए हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताते हैं.

एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स