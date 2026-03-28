Apple के अपकमिंग प्रोडक्ट्स, 2026 में iPhone 18 समेत लॉन्च होंगे 15 से ज्यादा नए प्रोडक्ट!
एप्पल 2026 में Foldable iPhone, AI-बेस्ड सिस्टम और स्मार्ट होम डिवाइस के साथ अपनी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है.
एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स नए चिप्स, बेहतर डिज़ाइन और एआई इंटिग्रेशन के साथ प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस और यूज़र एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर लेकर जा सकते हैं. (Image Credit: Apple)
Published : March 28, 2026 at 12:45 PM IST
हैदराबाद: एप्पल ने इस साल की शुरुआत में कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी साल खत्म होने में काफी वक्त बचा है और एप्पल के पिटारे में भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, जिन्हें वो लॉन्च करने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल इस साल यानी 2026 में 15 से ज्यादा नए डिवाइसेज़ को पेश कर सकता है, जिनमें iPhone, Mac, iPad और Smart Home कैटेगिरी के प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे. आइए हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताते हैं.
एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स
- iPhone 18 Pro: मैक रूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें A20 Pro chip मिलने की उम्मीद है. इसमें Dynamic Island पहले से छोटा हो सकता है. इसके अलावा कैमरा कंट्रोल बटन को पहले से आसान बनाया जाएगा. एक नया नया रेड कलर ऑप्शन भी आ सकता है. कैमरे में वेरिएबल अपर्चर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है, जो फोटोग्राफी लेवल को काफी हाई कर देगी. इसके अलावा सैटेलाइट के जरिए वेब ब्राउज़िंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसके अलावा एप्पल खुद का C2 5G modem भी इस्तेमाल कर सकता है.
- Foldable iPhone: एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन 7.7 इंच की इनर डिस्प्ले और 5.3 इंच की आउटर डिस्प्ले के साथ आ सकता है. इसमें कम क्रीज़ वाली स्क्रीन होने की उम्मीद है. एप्पल Face ID की जगह Touch ID पावर बटन दे सकता है. iOS 27 को खासतौर पर मल्टीटास्किंग के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा.
Apple Watches
- Apple Watch Series 12: एप्पल की इस नई अपकमिंग वॉच सीरीज में नई चिप मिलेगी. डिज़ाइन में भी कंपनी बदलाव कर सकती है, हालांकि इसकी पक्की जानकारी नहीं है. Touch ID आने की संभावना भी जताई जा रही है.
- Apple Watch Ultra 4: इसमें भी नई चिप और Touch ID मिल सकता है.
iPads
- iPad 12: इसमें A16 chip से अपग्रेड होकर A18 या A19 chip मिल सकती है. इसके अलावा अपकमिंग आईपैड 12 में एप्पल इंटेलीजेंस (Apple Intelligence) का सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा.
- iPad mini: इसमें A17 Pro से आगे बढ़कर A19 Pro या A20 Pro chip आ सकती है. इसके अलावा इसमें OLED display, वाइब्रेशन-बेस्ड स्पीकर्स और वाटर रेसिस्टेंट डिजाइन दी जा सकती है.
Macs
- Mac Studio: इसमें M5 Max और M5 Ultra चिप्स दिए जा सकते हैं, जो परफॉर्मेंस को अगले स्तर पर ले जाएंगे.
- Mac mini: इसमें M5 और M5 Pro चिप्स मिलने की उम्मीद है.
- iMac: M5 chip के साथ नए कलर ऑप्शन्स पेश किए जा सकते हैं.
- MacBook Pro (OLED): यह एप्पल का बड़ा बदलाव हो सकता है. इसमें ओलेड डिस्प्ले, टच स्क्रीन, डायनमिक आईलैंड और पतला डिजाइन देखने को मिल सकता है. M6 Pro और M6 Max चिप्स इसे और ताकतवर बनाएंगे.
Home Devices
- Apple TV: इसमें A17 Pro चिप और Wi-Fi 7 सपोर्ट के लिए N1 chip दिया जा सकता है. इसमें पर्सनलाइज़्ड सिरी (Siri) भी दिया जा सकता है.
- HomePod Mini: इसमें बेहतर साउंड, नया चिप और Wi-Fi 7 सपोर्ट के साथ नए कलर ऑप्शन्स मिल सकते हैं.
- HomePod: फुल साइज़ मॉडल में भी अपग्रेडेड सिरी एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है.
- Home Hub: यह एक नया स्मार्ट होम डिवाइस हो सकता है, जिसमें 6 से 7 इंच की डिस्प्ले और A18 chip हो सकती है. इसे दीवार पर लगाया या टेबल पर रखा जा सकता है.
- Security Camera/Sensor: एप्पल का खुद का HomeKit एनेबल्ड सुरक्षा डिवाइस भी लॉन्च हो सकता है.
- Face ID Doorbell: यह स्मार्ट डोरबेल फेस आइडी और स्मार्ट लॉक इंटिग्रेशन के साथ आ सकता है.