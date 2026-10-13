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Apple TV 4K लॉन्च हुआ, Siri AI और तीन माइक्रोफोन के साथ बिना रिमोट छुए चलेगा

एपल टीवी 4K का प्री-ऑर्डर शुरू हो गया है, अमेरिका में कीमत 299 डॉलर और स्टोर में बिक्री 13 नवंबर से होगी. ( Apple )

हैदराबाद: एपल ने 13 अक्टूबर यानी आज आयोजित अपने एक वेलकम होम इवेंट में कई खास डिवाइस को लॉन्च किया है. उनमें से एक नया एपल टीवी 4K (Apple TV 4K - चौथी जनरेशन) भी है. कंपनी का कहना है यह उसका अभी तक का सबसे शानदार होम थिएटर एक्सपीरियंस है. इसमें सिरी एआई (Siri AI) फीचर मिलता है, जो एपल इंटेलिजेंस (Apple Intelligence) की नेक्स्ट जनरेशन पर चलता है. इसका प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है और बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी.

सिरी एआई और हैंड्स-फ्री कंट्रोल

सिरी एआई पूरी स्क्रीन पर खुलता है और बातचीत की तरह आपकी सभी बातों को समझता है. आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे इस साल एमी अवॉर्ड्स से एपल टीवी के कौन से शो जीते. स्क्रीन पर पोस्टर और आगे के सजेशन्स भी दिखाई देंगे. आप इसमें सवाल देखते हुए भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे "प्लुरिबस (Pluribus) की शूटिंग कहां हुई" या "क्या यह 15 साल के बच्चे के लिए ठीक है". यह छोटे ओवरले के रूप में स्क्रीन पर जवाब दिखाता है, इस कारण कंटेंट देखने में कोई रुकावट नहीं होती है. एपल इंटेलिजेंस वाला आईफोन जुड़ा है तो सिरी निजी संदर्भों को भी समझता है. उदाहरण के तौर पर आप इससे कह सकते हैं कि - "रवि ने जिस मूवी का नाम बताया था, वो चलाओ".