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Apple ने भारत में लॉन्च किया PROLED XDR डिस्प्ले वाला पहला टचस्क्रीन MacBook Pro: जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन्स

हैदराबाद: एपल ने अपने Pro and Tell' इवेंट में एक नया MacBook Pro लॉन्च किया है, जिसमें पहली बार PROLED XDR डिस्प्ले और टच स्क्रीन की सुविधा दी गई है. इस लैपटॉप को कंपनी ने 14 इंच और 16 इंच की दो साइज में लॉन्च किया है. इसकी स्क्रीन tandem OLED टाइप की है जो टच को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप पहले से पतला और हल्का है और एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक चल सकता है. इसमें M5 Pro और M5 Max चिपसेट दिए गए हैं. इसमें यूनिफाइड मेमोरी 128GB तक और स्टोरेज 16TB तक का ऑप्शन उपलब्ध है.