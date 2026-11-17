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Apple जून 2027 में पेश करेगा अपना पहला स्मार्ट ग्लासेस, जानें क्या होंगे फीचर्स

Meta के स्मार्ट ग्लास, जिन्हें Ray-Ben और Oakley के सहयोग से बनाया गया है ( फोटो - Meta )

हैदराबाद: संबावना जताई जा रही है कि Apple जून 2027 में अपने सालाना डेवलपर सम्मेलन, 'वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस' (WWDC) में अपने पहले स्मार्ट ग्लास पेश करेगा. Bloomberg के मार्क गुरमैन ने अपने 'पावर ऑन' न्यूज़लेटर में इन स्मार्ट ग्लास के डिज़ाइन, चार्जिंग सिस्टम और सिरी (Siri) फीचर्स के बारे में नई जानकारी साझा की है.

Apple स्मार्ट ग्लासेस का डिजाइन

रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा प्रोटोटाइप का इंटरनल कोडनेम N50 है और ये Meta के दूसरी जनरेशन के Ray-Bans की तुलना में थोड़े पतले हैं.

बताया जा रहा है कि ये स्मार्ट ग्लास visionOS के एक हल्के वर्ज़न पर चलते हैं और इनमें एक नई चिप लगाई गई है, जो पुराने Apple वॉच मॉडल में इस्तेमाल होने वाली चिप जैसी ही है. पहले की रिपोर्टों में भी यह संकेत दिया गया था कि ये ग्लासेस कई तरह के फ्रेम स्टाइल और कलर्स में आ सकते हैं. Apple स्मार्ट ग्लासेस का चार्जिंग सिस्टम

प्रोटोटाइप यूनिट्स में एक फ्लैट, तीन-पिन वाला मैग्नेटिक कनेक्टर दिया गया है, जो लगभग एक 'छोटी गोली' के आकार का है और चश्मे की बाईं डंडी के सिरे के पास जुड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, 'MagSafe' जैसा दिखने वाला यह आयताकार चार्जर, स्मार्ट ग्लास पहने हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट में भी यही डिज़ाइन होगा या नहीं. इन चश्मों में वाई-फाई कनेक्टिविटी भी होगी, जिससे iPhone पास न होने पर भी कुछ फंक्शन्स (थर्ड-पार्टी ऐप्स के अलावा) काम करते रहेंगे. उदाहरण के लिए, हो सकता है कि यूज़र अपने फ़ोन से दूर जाने के बाद भी वाई-फ़ाई के ज़रिए संगीत सुनना जारी रख सकें, हालांकि ये चश्मे अपने आप में पूरी तरह से काम नहीं करेंगे. Meta के AI चश्मों की तरह, Apple के चश्मे में भी कैमरा, माइक्रोफ़ोन और स्पीकर होने की उम्मीद है, साथ ही इसमें Siri AI का एक्सेस भी मिलेगा.