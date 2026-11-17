Apple जून 2027 में पेश करेगा अपना पहला स्मार्ट ग्लासेस, जानें क्या होंगे फीचर्स
Apple जून 2027 में WWDC में अपने पहले AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लास पेश करेगा, और साल खत्म होने से पहले इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी.
Published : November 17, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: संबावना जताई जा रही है कि Apple जून 2027 में अपने सालाना डेवलपर सम्मेलन, 'वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस' (WWDC) में अपने पहले स्मार्ट ग्लास पेश करेगा. Bloomberg के मार्क गुरमैन ने अपने 'पावर ऑन' न्यूज़लेटर में इन स्मार्ट ग्लास के डिज़ाइन, चार्जिंग सिस्टम और सिरी (Siri) फीचर्स के बारे में नई जानकारी साझा की है.
Apple स्मार्ट ग्लासेस का डिजाइन
रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा प्रोटोटाइप का इंटरनल कोडनेम N50 है और ये Meta के दूसरी जनरेशन के Ray-Bans की तुलना में थोड़े पतले हैं.
बताया जा रहा है कि ये स्मार्ट ग्लास visionOS के एक हल्के वर्ज़न पर चलते हैं और इनमें एक नई चिप लगाई गई है, जो पुराने Apple वॉच मॉडल में इस्तेमाल होने वाली चिप जैसी ही है. पहले की रिपोर्टों में भी यह संकेत दिया गया था कि ये ग्लासेस कई तरह के फ्रेम स्टाइल और कलर्स में आ सकते हैं.
Apple स्मार्ट ग्लासेस का चार्जिंग सिस्टम
प्रोटोटाइप यूनिट्स में एक फ्लैट, तीन-पिन वाला मैग्नेटिक कनेक्टर दिया गया है, जो लगभग एक 'छोटी गोली' के आकार का है और चश्मे की बाईं डंडी के सिरे के पास जुड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, 'MagSafe' जैसा दिखने वाला यह आयताकार चार्जर, स्मार्ट ग्लास पहने हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट में भी यही डिज़ाइन होगा या नहीं. इन चश्मों में वाई-फाई कनेक्टिविटी भी होगी, जिससे iPhone पास न होने पर भी कुछ फंक्शन्स (थर्ड-पार्टी ऐप्स के अलावा) काम करते रहेंगे.
उदाहरण के लिए, हो सकता है कि यूज़र अपने फ़ोन से दूर जाने के बाद भी वाई-फ़ाई के ज़रिए संगीत सुनना जारी रख सकें, हालांकि ये चश्मे अपने आप में पूरी तरह से काम नहीं करेंगे. Meta के AI चश्मों की तरह, Apple के चश्मे में भी कैमरा, माइक्रोफ़ोन और स्पीकर होने की उम्मीद है, साथ ही इसमें Siri AI का एक्सेस भी मिलेगा.
Siri पर होगा ज्यादा ध्यान
रिपोर्ट के अनुसार, ये ग्लासेस मुख्य रूप से Apple के अपडेटेड Siri AI पर निर्भर होंगे, जो इनमें एक अहम भूमिका निभाएगा. Apple ने सबसे पहले 2024 में इन एडवांस्ड ऐप-कंट्रोल क्षमताओं की झलक दिखाई थी, और हाल ही में, व्यापक स्तर पर रिलीज़ करने से पहले, iOS 27.3 Beta में इसके लिए ज़रूरी फ्रेमवर्क को रोल आउट करना शुरू कर दिया है.
स्मार्ट ग्लासेस का बढ़ता बाजार
स्मार्ट ग्लास अभी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन इनमें लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है. काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 की दूसरी छमाही में इस सेक्टर में साल-दर-साल 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा Meta के AI ग्लास की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आया है.
हालांकि, इन ग्लास को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी पैदा हो गई हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि Apple ऐसे ग्लासेस कैसे डिज़ाइन करता है, जिन्हें लोग अपनी प्राइवेसी के लिए लगातार खतरा न मानें.
स्मार्ट ग्लास उद्योग में प्रतिद्वंद्वी
इस क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियां केवल Apple और Meta ही नहीं हैं. स्नैप ने इस साल अपने 'Specs' चश्मों का एक नया वर्ज़न लॉन्च किया है. ये ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) पर केंद्रित हैं, लेकिन इनकी कीमत काफी ज़्यादा—2,195 डॉलर (लगभग 2.05 लाख रुपये)—है.
Google Glass के फेल होने के 10 साल से भी ज़्यादा समय बाद, Google ने एक बार फिर बाज़ार में वापसी की है. लॉन्च होने के दो साल के भीतर ही Google को वह डिवाइस वापस लेना पड़ा था, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर इस महंगे गैजेट की काफ़ी आलोचना हुई थी.
इस बार, Google ने अपने 'Android XR' ग्लास बनाने के लिए Samsung और आईवियर ब्रांड्स 'Warby Parker' व 'Gentle Monster' के साथ साझेदारी की है. ये ग्लास 10 दिसंबर, 2026 से स्टोर और ऑनलाइन उपलब्ध होंगे.