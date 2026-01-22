ETV Bharat / technology

Apple की बड़ी प्लानिंग, iOS27 अपडेट के जरिए AI Chatbot में बदल जाएगा Siri: रिपोर्ट

Apple Siri को iOS 27 में Gemini-बेस्ड AI चैटबॉट में बदलने की योजना बना रहा है, ताकि AI रेस में मुकाबला कर सके.

एप्पल के नए अपडेट के साथ नई AI Siri अब बोलेगी भी और लिखकर भी जवाब देगी. (Image Credit: Apple via YouTube)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 5:03 PM IST

हैदराबाद: Apple इस साल अपने वर्चुअल असिस्टेंट Siri को पूरी तरह नए रूप में पेश करने की तैयारी में है. कंपनी Siri को अब एक एडवांस AI चैटबॉट में बदलने जा रही है, जो एप्पल का पहला पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असिस्टेंट होगा. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

ब्लूमबर्ग के मशहूर टेक जर्नलिस्ट मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए AI Siri का कोडनेम "Campos" रखा गया है और इसे iOS, iPadOS और macOS में गहराई से इंटीग्रेट किया जाएगा.

नई एआई-पावर्ड Siri मौजूदा Siri इंटरफेस की जगह लेगी. यूजर्स इसे पहले की तरह "Hey Siri" या सिर्फ "Siri" बोलकर एक्टिव कर सकेंगे. इसके अलावा iPhone और iPad के साइड बटन को दबाकर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा. खास बात यह है कि यूजर्स अब Siri से सिर्फ आवाज़ में ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट के जरिए भी बातचीत कर पाएंगे. इसका अनुभव काफी हद तक ChatGPT, Google Gemini और Claude AI जैसे चैटबॉट्स की तरह होगा.

iOS 27 अपडेट का इंतजार

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एप्पल इस नए Siri को iOS 27 अपडेट के साथ लॉन्च कर सकता है. माना जा रहा है कि इस साल होने वाले WWDC इवेंट में एप्पल इसे अपने सबसे बड़े फीचर के तौर पर पेश करेगा. एप्पल के लिए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एप्पल इंटेलीजेंस की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखा पाई थी और सिरी के AI अपग्रेड में देरी को लेकर कंपनी को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी.

AI की रेस में दोबारा मजबूत पकड़ बनाने के लिए एप्पल ने गूगल के साथ एक मल्टी-ईयर पार्टनरशिप की है. इस समझौते के तहत एप्पल के नए फाउंडेशन मॉडल्स, गूगल के Gemini AI मॉडल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, नया Siri गूगल के बेहद पावरफुल कस्टम AI मॉडल पर चलेगा, जो Gemini 3 के लेवल का बताया जा रहा है. एप्पल के अंदर इसे फाउंडेशन मॉडल्स वर्जन 11 कहा जा रहा है.

इसके अलावा गुरमन की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि एप्पल एक AI-पावर्ड वियरेबल पिन पर काम कर रहा है. इसमें कई कैमरे, माइक्रोफोन, स्पीकर और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स हो सकते हैं. यह डिवाइस 2027 तक लॉन्च हो सकता है और OpenAI के आने वाले AI हार्डवेयर को सीधी टक्कर देगा, जिसे पहले एप्पल डिजाइन हेड जॉनी आइव लीड कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

