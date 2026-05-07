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Apple, iOS 27 के साथ Siri और Apple Intelligence को थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स के लिए खोलेगी

बताया जा रहा है कि यह अपग्रेड iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में देखने को मिलेगा. ( फोटो - ETV Bharat )

हैदराबाद: Apple अपने इकोसिस्टम में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव करने की योजना बना रहा है. इसके तहत वह अपने 'Apple Intelligence' के फीचर को दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के लिए भी खोलने जा रहा है. Bloomberg की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्यूपर्टिनो स्थित यह टेक दिग्गज कंपनी अब यूज़र्स को iOS के फीचर्स को चलाने के लिए, सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट Apple Intelligence सेटअप पर निर्भर रहने के बजाय, कई अलग-अलग थर्ड-पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स में से चुनने का विकल्प देगी. इन थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स में OpenAI का ChatGPT, Google का Gemini और Anthropic का Claude शामिल होंगे. इसका मतलब यह है कि Apple का अपना वॉयस असिस्टेंट अब सिर्फ़ एक 'रैपर' (wrapper) की तरह काम करेगा, जो AI फीचर्स को चलाने के लिए थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स का इस्तेमाल करेगा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, यूज़र्स एक नए फ़ीचर—जिसे अंदरूनी तौर पर 'एक्सटेंशन्स' (Extensions) कहा जा रहा है — के ज़रिए इन जेनरेटिव AI मॉडल्स को चुन और इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल 'Apple Intelligence' फ़ीचर्स को पावर देने के लिए किया जाएगा, और यह Apple के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले AI टूल्स—जैसे Siri, Writing Tools और Image Playground—को और भी बेहतर बनाएगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अपग्रेड iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में देखने को मिल सकता है. एक्सटेंशन्स और AI मॉडल्स के लिए अलग-अलग आवाज़ों हेतु एक समर्पित अनुभाग

ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि Apple से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह App Store के भीतर एक खास सेक्शन पेश करेगा, जिसके ज़रिए Siri के लिए सभी थर्ड-पार्टी AI एक्सटेंशन को मैनेज किया जा सकेगा. इससे इस नेटिव वॉइस असिस्टेंट में और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इस रिपोर्ट किए गए अपग्रेड में अलग-अलग AI मॉडल्स के लिए अलग-अलग आवाज़ें इस्तेमाल करने की सुविधा भी शामिल हो सकती है. इसका मतलब है कि अगर कोई यूज़र Gemini AI मॉडल चुनता है, तो उसकी आवाज़ Claude AI, ChatGPT, या यहां तक कि Apple के Siri से भी अलग होगी.