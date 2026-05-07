Apple, iOS 27 के साथ Siri और Apple Intelligence को थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स के लिए खोलेगी
Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple अपने 'Apple Intelligence' के फीचर को दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के लिए भी खोलने जा रहा है.
Published : May 7, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: Apple अपने इकोसिस्टम में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव करने की योजना बना रहा है. इसके तहत वह अपने 'Apple Intelligence' के फीचर को दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के लिए भी खोलने जा रहा है. Bloomberg की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्यूपर्टिनो स्थित यह टेक दिग्गज कंपनी अब यूज़र्स को iOS के फीचर्स को चलाने के लिए, सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट Apple Intelligence सेटअप पर निर्भर रहने के बजाय, कई अलग-अलग थर्ड-पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स में से चुनने का विकल्प देगी.
इन थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स में OpenAI का ChatGPT, Google का Gemini और Anthropic का Claude शामिल होंगे. इसका मतलब यह है कि Apple का अपना वॉयस असिस्टेंट अब सिर्फ़ एक 'रैपर' (wrapper) की तरह काम करेगा, जो AI फीचर्स को चलाने के लिए थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स का इस्तेमाल करेगा.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, यूज़र्स एक नए फ़ीचर—जिसे अंदरूनी तौर पर 'एक्सटेंशन्स' (Extensions) कहा जा रहा है — के ज़रिए इन जेनरेटिव AI मॉडल्स को चुन और इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल 'Apple Intelligence' फ़ीचर्स को पावर देने के लिए किया जाएगा, और यह Apple के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले AI टूल्स—जैसे Siri, Writing Tools और Image Playground—को और भी बेहतर बनाएगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अपग्रेड iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में देखने को मिल सकता है.
एक्सटेंशन्स और AI मॉडल्स के लिए अलग-अलग आवाज़ों हेतु एक समर्पित अनुभाग
ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि Apple से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह App Store के भीतर एक खास सेक्शन पेश करेगा, जिसके ज़रिए Siri के लिए सभी थर्ड-पार्टी AI एक्सटेंशन को मैनेज किया जा सकेगा. इससे इस नेटिव वॉइस असिस्टेंट में और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.
इस रिपोर्ट किए गए अपग्रेड में अलग-अलग AI मॉडल्स के लिए अलग-अलग आवाज़ें इस्तेमाल करने की सुविधा भी शामिल हो सकती है. इसका मतलब है कि अगर कोई यूज़र Gemini AI मॉडल चुनता है, तो उसकी आवाज़ Claude AI, ChatGPT, या यहां तक कि Apple के Siri से भी अलग होगी.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि Apple यह स्पष्ट करने की योजना बना रहा है कि वह थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स द्वारा तैयार किए गए कंटेंट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, भले ही यह टेक दिग्गज बाहरी मॉडल्स के साथ-साथ अपनी खुद की AI क्षमताएं भी उपलब्ध कराता रहे.
iOS 27 में अन्य अतिरिक्त चीज़ें
ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि Apple में AI-पावर्ड फ़ोटो एडिटिंग टूल्स, कैमरा ऐप के अंदर एक Siri मोड, और Wallet ऐप में कस्टम पास बनाने के नए तरीके शामिल होने की उम्मीद है. Apple से उम्मीद की जा रही है कि वह Visual Intelligence एक्सपीरिएंस को बदलकर उसे मुख्य कैमरा इंटरफ़ेस में इंटीग्रेट कर देगा.
ChatGPT ने अपनी विशेष जगह खो दी
Apple ने 2024 में OpenAI के साथ पार्टनरशिप की ताकि ChatGPT को iOS 18.1, iPadOS 18.1, और macOS Sequoia 15.1 में इंटीग्रेट किया जा सके, जिससे सपोर्टेड iPhones, iPads, और Macs पर Apple Intelligence को पावर मिल सके. यह सिस्टम जेनरेटिव AI को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाकर यूज़र्स को बातचीत करने, काम करने और कुछ नया बनाने में मदद करता है.
जहां Apple Intelligence तय समय पर लॉन्च हो गया, वहीं AI-पावर्ड Siri के लॉन्च में देरी हुई और अब इसके 2026 में आने की उम्मीद है. जनवरी 2026 में, Apple ने Google के साथ एक मल्टी-ईयर डील की घोषणा की, जिसके तहत भविष्य के Apple Foundation Models, Gemini models और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होंगे. इसका मकसद Apple Intelligence के फीचर्स को बेहतर बनाना है, जिसमें नया Siri भी शामिल है.
Apple ने AI-असिस्टेड कोडिंग के लिए Anthropic के Claude Sonnet 4 को भी Xcode 26 में इंटीग्रेट किया. iOS 27 से, यूज़र्स Apple Intelligence के फीचर्स जैसे Writing Tools और Image Playground के लिए ChatGPT के साथ-साथ Gemini या Claude में से भी किसी को चुन सकेंगे. इस तरह, ChatGPT अब एकमात्र विकल्प न रहकर, कई सपोर्टेड AI मॉडल्स में से एक बन जाएगा.