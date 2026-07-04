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2026 के अंत तक 16 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा Apple, पहला फोल्डेबल फोन भी शामिल

हैदराबाद: Apple पिछले कुछ सालों में अपने सबसे व्यस्त प्रोडक्ट साइकल (उत्पाद चक्र) की तैयारी कर रहा है. MacRumors की एक रिपोर्ट के अनुसार, सप्लाई चेन के सूत्रों और ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन का हवाला देते हुए बताया गया है कि यह टेक कंपनी 2026 के आखिर तक 16 नए डिवाइस लॉन्च करने की योजना बना रही है. इन डिवाइस में आईफोन, ऐपल वॉच, मैक, आईपैड और स्मार्ट होम हार्डवेयर शामिल हैं.

MacRumors ने कहा है कि Apple के नए Siri के रोलआउट के इंतज़ार में पहले कई प्रोडक्ट्स में देरी हुई थी, लेकिन अब असिस्टेंट के Beta वर्जन में आने के बाद, उनके आने वाले महीनों में शिप होने की उम्मीद है.

फोल्डेबल iPhone Ultra लाइनअप में सबसे आगे

Apple का सबसे खास लॉन्च फोल्डेबल iPhone Ultra हो सकता है. उम्मीद है कि इसमें 7.7-इंच की अंदर की तरफ मुड़ने वाली डिस्प्ले और 5.3-इंच की बाहरी स्क्रीन होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिवाइस में Face ID की जगह Touch ID वाला पावर बटन होगा और यह iOS 27 में बेहतर मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करेगा.

जानकारी यह भी सामने आ रही है कि Apple, नए A20 Pro चिप वाले iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगा. इसके अन्य संभावित अपग्रेड में छोटा डायनामिक आइलैंड, बेहतर कैमरा कंट्रोल बटन, वेरिएबल अपर्चर कैमरा टेक्नोलॉजी, Apple का अगली जनरेशन का C2 मॉडेम और सैटेलाइट-बेस्ड 5G वेब ब्राउज़िंग शामिल हैं.

नई Apple वॉच और iPad

उम्मीद है कि Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 में तेज़ प्रोसेसर मिलेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें Touch ID और अतिरिक्त हेल्थ सेंसर शामिल हो सकते हैं, और साथ ही Apple Maps के लिए बेहतर सैटेलाइट फ़ीचर्स और सैटेलाइट फ़ोटो शेयरिंग का फीचर भी मिल सकता है.

वहीं टैबलेट की बात करें तो, Apple के एंट्री-लेवल iPad में Apple Intelligence सपोर्ट वाला A18 या A19 चिप मिल सकता है, जबकि iPad mini में OLED डिस्प्ले, नया प्रोसेसर, बेहतर स्पीकर और पानी से बेहतर सुरक्षा (Water Resistance) मिल सकती है.