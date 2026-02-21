ETV Bharat / technology

iPhone यूज़र्स के लिए खुशखबरी! Apple CarPlay पर जल्द दिखेगा Apple TV कंटेंट

कार में एयरप्ले वीडियो की घोषणा सबसे पहले 2025 में एप्पल के वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) में की गई थी. ( Image Credit: Apple Developer )

हैदराबाद: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एप्पल एक बड़ा नाम है. एप्पल अक्सर अपनी किसी नई टेक्नोलॉजी या डिवाइस के कारण सुर्खियों में बनी रहती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल जल्द ही आईफोन यूज़र्स को अपनी कार की स्क्रीन पर सीधे Apple TV का कंटेंट देखने की सुविधा दे सकती है. यह नया फीचर "AirPlay Video in the Car" नाम से लाया जाएगा. इसकी पहली झलक साल 2025 में वर्ल्डवाइड डेवलपर कान्फ्रेंस में दिखाई गई थी, लेकिन तब से यह फीचर आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुआ था. अब हाल ही में iOS 26.4 के पब्लिक बीटा वर्जन में यह फीचर नजर आया है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि एप्पल इसे जल्द सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट कर सकता है. AirPlay Video in the Car फीचर के जरिए यूजर अपने आईफोन से वीडियो कंटेंट को सीधे CarPlay सपोर्ट वाली कार स्क्रीन पर स्ट्रीम कर पाएंगे. हालांकि, यह सिर्फ साधारण स्क्रीन मिररिंग नहीं होगी. एप्पल ने इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम शर्त रखी है. यह फीचर तभी काम करेगा, जब गाड़ी पूरी तरह रुकी हुई होगी. इसका मतलब है कि चलती गाड़ी में वीडियो देखने की परमिशन नहीं होगी यानी यूज़र्स इस फीचर का इस्तेमाल पार्किंग में, चार्जिंग के दौरान या किसी का इंतजार करते वक्त ही कर सकेंगे. अन्य ब्रांड्स की कार में भी मिलेगा फीचर