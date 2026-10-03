ETV Bharat / technology

Meta Muse विवाद के बाद Apple ने लिया बड़ा फैसला, अब Mac पर मजबूत होगी प्राइवेसी

AI एजेंट्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए एपल ने यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षा को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने हाल ही में मैक कंप्यूटर के लिए एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है. यह बदलाव फुल डिस्क एक्सेस नाम की सुविधा से जुड़ा है. Full Disk Access एक खास परमिशन होती है, जो कुछ ऐप्स को पूरे मैक के डेटा तक पहुंचने की अनुमति देती है. इसमें फाइल्स, मेल, मैसेज और ब्राउज़िंग हिस्ट्री जैसी निजी चीजें शामिल होती हैं. एपल का कहना है कि कुछ डेवलपर्स इस सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे यूज़र्स का पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है. खासतौर पर एआई एजेंट्स के आने के बाद यह खतरा काफी बढ़ गया है.

फुल डिस्क एक्सेस और इसकी जरूरत मैक पर आईफोन या आईपैड की तरह कड़ी सैंडबॉक्सिंग नहीं होती. iPhone और iPad में एक ऐप दूसरे ऐप के डेटा को आसानी से नहीं देख सकता, लेकिन मैक में ऐसा नहीं है. इस कारण बैकअप सर्विस जैसी चीजों के लिए फुल डिस्क एक्सेस जरूरी है. यूज़र खुद परमिशन देकर किसी ऐप को पूरा डेटा देखने की छूट दे सकता है. इसमें समस्या तब आती है, जब कोई ऐप बिना यूज़र की पूरी समझ के इस अनुमति का इस्तेमाल करता है. मेटा ने हाल ही में अपना एक नया एआई एजेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम म्यूज़ (Muse) है. इस एजेंट को लेकर कई शिकायतें आईं. कुछ यूज़र्स ने आरोप लगाया कि म्यूज़ ने उनके पर्सनल मैसेज पढ़ लिए. इस पर मेटा का कहना है कि यूज़र्स के निजी मैसेज पढ़ने के लिए फुल डिस्क एक्सेस (Full Disk Access) और Messages कनेक्टर दोनों को चालू करना पड़ता है. यह पूरी तरह ऑप्ट-इन है और इसे कभी भी बंद किया जा सकता है. एपल का नया फैसला क्यों जरूरी