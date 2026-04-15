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Apple ने चुपके से Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी दी: डीपफेक विवाद में नया खुलासा

डीपफेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग ने महिलाओं की गरिमा और नाबालिगों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: अमेरिका और दुनिया के जाने-माने लोकप्रिय बिजनेसमैन एलन मस्क और उनके प्रोडक्ट्स अक्सर किसी न किसी कारण विवादों में बने रहते हैं. इस बार एलन मस्क की कंपनी xAI का Grok AI चैटबॉट एकबार फिर से सुर्खियों में आ गया है और उसका कारण है एक नया खुलासा. टेक्नोलॉजी की दुनिया में समय-समय पर ऐसे खुलासे होते रहते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के असली चेहरे सामने ला देते हैं. इस बार ऐसा ही एक नया खुलासा अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट ने किया है, जिसे दुनिया दो बड़ी टेक कंपनियों की जनता की प्रति गंभीर जिम्मेदारियों की पोल खोल दी है. इन दो कंपनियों में से एक एलन मस्क कंपनी xAI है और दूसरी ओर टिक कुक की कंपनी Apple है. रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने जनवरी 2026 में एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI को चुपचाप लेकिन कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर Grok ऐप में सुधार नहीं किया गया तो उसे App Store से हटा दिया जाएगा. हालांकि, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एप्पल दुनियाभर के कई ऐप को छोटी-छोटी गलतियां करने पर भी तुरंत ऐप स्टोर से रिमूव कर देता है, लेकिन उसने Grok को रिमूव नहीं किया बल्कि चुपचाप एक वॉर्निंग दी और उस वॉर्निंग के बारे में भी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं रखा. दरअसल, यह मामला उस वक्त सामने आया था, जब दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक बेहद खतरनाक ट्रेंड उभरने लगा. यूज़र्स ने पाया कि xAI का चैटबॉट ग्रोक बिना किसी सहमति के बेहद आसानी से महिलाओं की तस्वीरों से कपड़े हटाकर अश्लील और यौन रूप से उत्तेजक डीपफेक तस्वीरें बना रहा है. इनमें न सिर्फ एडल्ट महिलाएं बल्कि नाबालिग बच्चियां भी शामिल थीं. जनवरी 2026 के पहले कुछ दिनों में यह मामला काफी गंभीर हो गया. एक्स पर हजारों की संख्या में ऐसी एआई-जनरेटेड पिक्चर्स वायरल होने लगीं. इसके बारे में किए गए एक विश्लेषण में सामने आया कि 25 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 के बीच में ग्रोक द्वारा बनाई गई करीब 20,000 पिक्चर्स में से 2% पिक्चर्स ऐसी थीं, जिनमें दिखने वाले लोगों की उम्र 18 साल या उससे कम लग रही थी. यह एक बेहद चिंताजनक और कानूनी रूप से संवेदनशील स्थिती थी. सीनेटर्स का दबाव और Apple की चुप्पी इस विवाद के बढ़ने के बाद अमेरिका के तीन डेमोक्रेटिक सांसदों रॉन वाइडन, बेन रे लुजान और एडवर्ड मार्की ने एप्पल के सीईओ टिम कुक और गूगल के सीईओ को पत्र लिखा. उन्होंने मांग की कि एक्स और ग्रोक दोनों ऐप्स को तुरंत ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटाया जाए क्योंकि यह ऐप्स बच्चों के यौन शोषण से जुड़ें कंटेंट फैलाने में मददगार हैं. उस वक्त एप्पल ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया था. कंपनी बिल्कुल चुप रही थी. इस खामोशी की वजह से कई लोगों को लगा कि एप्पल इतने गंभीर मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन अब NBC News की रिपोर्ट के मुताबिक, असल में एप्पल ने पर्दे के पीछे से एक्स को खुली चेतावनी दी थी. नए खुलासे की मुख्य बातें एनबीसी न्यूज़ को एक्सक्लूसिव तौर पर वो पत्र मिला है, जो एप्पल ने अमेरिकी सीनेटर्स को जनवरी 2026 में भेजा था. इस पत्र में एप्पल ने विस्तार में बताया कि उसने इस पूरे विवाद पर कैसे काम किया. उस पत्र के अनुसार, एप्पल ने पाया कि एक्स और ग्रोक दोनों ऐप्स उसके ऐप स्टोर गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं. जैसे ही शिकायतें आईं और मीडिया में ख़बरें छपीं, एप्पल ने तुरंत एक्स और xAI की टीम्स से संपर्क किया. उन्हें कंटेंट मॉडरेशन सुधारने की एक ठोस योजना पेश करने को कहा गया. xAI ने ग्रोक का एक अपडेटेड वर्ज़न एप्पल के रिव्यू के लिए सबमिट किया, लेकिन एप्पल ने उसे भी स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि अपडेटेड वर्ज़न में भी किए गए बदलाव पर्याप्त नहीं हैं. एप्पल ने साफ शब्दों में कहा कि अगर और सुधार नहीं हुए तो ग्रोक को ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा. यह एक बड़ी धमकी थी क्योंकि उस समय ग्रोक एप्पल के ऐप स्टोर में मौजूद सभी ऐप्स की लिस्ट में टॉप-4 ऐप्स में से एक था. उसके बाद xAI ने अपने ग्रोक ऐप में और भी बदलाव किए, जिसके बाद एप्पल ने उनका नया सबमिशन मंजूर किया था. एप्पल ने अपने पत्र में लिखा कि ग्रोक में काफी सुधार हुआ है और इसलिए उसका नया अपडेट स्वीकर कर लिया गया. xAI ने क्या बदलाव किए? विवाद के चरम पर पहुंचने के बाद xAI ने कुछ कदम उठाए. ग्रोक की इमेज जनरेशन फीचर को सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स तक सीमित कर दिया गया. असली लोगों की तस्वीरों में बदलाव करने वाले फीचर पर रोक लगाई गई. प्रॉम्प्ट फिल्टर्स लगाए गए ताकि गलत इस्तेमाल को रोका जा सके. एक्स की आधिकारिक सेफ्टी अकाउंट ने बयान जारी करते हुए कहा कि "हम सख्ती से बिना सहमति के अश्लील डीपफेक बनाने और हमारे टूल्स से असली लोगों के कपड़े हटाने पर रोक लगा चुके हैं. एक्सएआई के पास इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय हैं, जैसे पब्लिक यूसेज की निगरानी, रियल टाइम में चोरी की कोशिशों का विश्लेषण, और बार-बार मॉडल अपडेट."