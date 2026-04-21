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iPhone में 200MP कैमरा? पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस की टेस्टिंग कर रहा Apple: रिपोर्ट

नई कैमरा तकनीक के साथ एप्पल अपने iPhone को कंप्टीशन में मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. आजकल कैमरा स्मार्टफोन के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक हो चुका है. इसी वजह से एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स के कैमरों को काफी स्मार्ट और एडवांडस्ड बना लिया है. उधर, आईफोन भी अपने बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन आईफोन में मिलने वाले कैमरों का सेंसर साइज़, एंड्रॉयड फोन्स में मिलने वाले कैमरों के सेंसर साइज़ से काफी कम होता है. हालांकि, अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक, एप्पल भी अपने अपकमिंग आईफोन्स में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल करने की टेस्टिंग कर रही है. यह जानकारी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Weibo पर लीक करने वाले टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने शेयर की है. हालांकि, शुरुआती जानकारी काफी सीमित है, लेकिन इससे इतना जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एप्पल भविष्य के आईफोन में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी कर रहा है. लीक के अनुसार, कंपनी फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक यह शुरुआती स्टेज में है. 2028 में लॉन्च होने का अनुमान