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Apple ने App Store से कुछ समय के लिए हटाया Telegram, बच्चों के यौन शोषण कंटेंट का मामला

बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट मिलने के बाद Apple ने Telegram को App Store से हटा दिया था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो क्रेडिट - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म Telegram सोमवार को नई मुश्किल में फंस गया, हालांकि यह परेशानी कुछ ही घंटों तक रही. पावेल डुरोव के नेतृत्व वाले इस ऐप को Apple ने कुछ समय के लिए App Store से हटा दिया था. ऐसा तब किया गया जब टेक कंपनी को प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसा कंटेंट मिला, जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटीरियल पर लगी रोक का उल्लंघन करता था.

यह ऐप अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर समेत कई देशों में ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं रहा. खास बात यह है कि जिन यूज़र्स के फ़ोन में टेलीग्राम पहले से इंस्टॉल था, वे इसे सामान्य रूप से इस्तेमाल करते रहे.

Apple App Store से हटाए जाने पर Telegram ने सोशल मीडिया X पर एक मज़ाकिया पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, "मेरे खत्म होने की खबरें बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं." हालांकि प्लेटफ़ॉर्म ने इसे हटाए जाने की वजह के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मंगलवार तड़के यह एप्लीकेशन वापस आ गया.

एप्लिकेशन के बहाल होने के बाद, Apple ने मीडिया को एक बयान भेजा, जिसमें दावा किया गया कि प्रतिबंध बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के कारण लगाया गया था. डेवलपर द्वारा कंटेंट को 'तुरंत' हटाने और जिम्मेदार यूज़र पर प्रतिबंध लगाने के बाद एप्लिकेशन को बहाल कर दिया गया.

बयान में कहा गया कि, "हमने कुछ समय के लिए टेलीग्राम को ऐप स्टोर से हटा दिया था, क्योंकि हमारी समीक्षा में ऐसा कंटेंट मिला, जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटीरियल पर रोक लगाने वाले हमारे कड़े नियमों का उल्लंघन करता था. डेवलपर द्वारा उस कंटेंट को तुरंत हटाने और उसे पोस्ट करने वाले यूज़र पर बैन लगाने के बाद ऐप को वापस बहाल कर दिया गया."

यह पहली बार नहीं है जब Apple ने दुनिया भर में और अलग-अलग देशों में अपने App Store से Telegram को हटाया है. जून 2026 में, भारत में इस ऐप को एक अलग वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. इसे न सिर्फ़ देश के ऐप स्टोर से कुछ समय के लिए हटा दिया गया था, बल्कि इसके काम करने पर भी रोक लगा दी गई थी.

यह कदम सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा था, जिनका मकसद नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) की दोबारा परीक्षा में पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकना था. NEET भारत भर के कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल और AYUSH कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है.

साल 2024 में, चीनी सरकार के आदेश पर WhatsApp, Threads और Signal के साथ-साथ इस ऐप को भी चीन में App Store से हटा दिया गया था. साल 2023 में, स्कूलों में हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपी ग्रुप्स के बारे में जानकारी न देने की वजह से ब्राज़ील में इस ऐप पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया गया था.

फरवरी 2018 में, Apple ने ऐप में 'अनुचित कंटेंट' मिलने के बाद ऐप स्टोर से इस ऐप पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी. Apple द्वारा टेलीग्राम को इस कंटेंट के बारे में बताने के बाद, ऐप ने इस समस्या को दूर करने के लिए नए सुरक्षा उपाय जोड़े, जिसके बाद इसे स्टोर पर वापस लाया गया.

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