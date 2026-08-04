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Apple ने App Store से कुछ समय के लिए हटाया Telegram, बच्चों के यौन शोषण कंटेंट का मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो क्रेडिट - AFP )

हैदराबाद: मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म Telegram सोमवार को नई मुश्किल में फंस गया, हालांकि यह परेशानी कुछ ही घंटों तक रही. पावेल डुरोव के नेतृत्व वाले इस ऐप को Apple ने कुछ समय के लिए App Store से हटा दिया था. ऐसा तब किया गया जब टेक कंपनी को प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसा कंटेंट मिला, जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटीरियल पर लगी रोक का उल्लंघन करता था. यह ऐप अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर समेत कई देशों में ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं रहा. खास बात यह है कि जिन यूज़र्स के फ़ोन में टेलीग्राम पहले से इंस्टॉल था, वे इसे सामान्य रूप से इस्तेमाल करते रहे. Apple App Store से हटाए जाने पर Telegram ने सोशल मीडिया X पर एक मज़ाकिया पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, "मेरे खत्म होने की खबरें बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं." हालांकि प्लेटफ़ॉर्म ने इसे हटाए जाने की वजह के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मंगलवार तड़के यह एप्लीकेशन वापस आ गया. एप्लिकेशन के बहाल होने के बाद, Apple ने मीडिया को एक बयान भेजा, जिसमें दावा किया गया कि प्रतिबंध बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के कारण लगाया गया था. डेवलपर द्वारा कंटेंट को 'तुरंत' हटाने और जिम्मेदार यूज़र पर प्रतिबंध लगाने के बाद एप्लिकेशन को बहाल कर दिया गया. बयान में कहा गया कि, "हमने कुछ समय के लिए टेलीग्राम को ऐप स्टोर से हटा दिया था, क्योंकि हमारी समीक्षा में ऐसा कंटेंट मिला, जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटीरियल पर रोक लगाने वाले हमारे कड़े नियमों का उल्लंघन करता था. डेवलपर द्वारा उस कंटेंट को तुरंत हटाने और उसे पोस्ट करने वाले यूज़र पर बैन लगाने के बाद ऐप को वापस बहाल कर दिया गया."