Apple ने दिखाया V शेप वाला नया MacBook Pro, M5 चिप के साथ लॉन्च होने की उम्मीद

Apple ने “V” आकृति और पांच “M” दिखाए. MacBook Pro में M5 चिप आने की संभावना है. इससे नया युग शुरू हो सकता है.

Apple’s new MacBook Pro teaser — bold V-shaped silhouette and striking Sky Blue finish
Apple का नया MacBook Pro टीज़र — V शेप और Sky Blue रंग में दिखा दमदार अंदाज़ (फोटो क्रेडिट: X/@gregjoz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 11:06 AM IST

हैदराबाद: अगर आप एप्पल के डिवाइस यूज़ करते हैं तो एप्पल ने एक बार फिर टेक वर्ल्ड में हलचल मजा दी है. दरअसल, इस बार Greg Joswiak ने X (पुराना नाम ट्विटर) पर एक नया और छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक V शेप वाला MacBook Pro दिख रहा है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस नए टीज़र को रिवील करके एप्पल अपने फैन्स को क्या मैसेज देना चाह रहा है.

बता दें कि V का रोमन संख्याओं में मतलब 5 होता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि एप्पल M5 चिप को लेकर आने वाला है. इसके अलावा एप्पल ने इस पोस्ट के कैप्शन में “Mmmmm… something powerful is coming” लिखा हुआ है. यह इस बात की ओर एक और संकेत करता है कि एप्पल M5 चिपसेट के साथ अपना नया मैकबुक प्रो लॉन्च किया जा सकता है. इसके साथ वीडियो में कमिंग सून और लास्ट में एप्पल का लोगो लगा हुआ है. इसका अर्थ है कि कंपनी जल्द ही अपना नया मैकबुक लॉन्च करने वाली है.

टीज़र में दिखे नए मैकबुक प्रो का कलर

इस वीडियो टीज़र में जो लैपटॉप दिख रहा है, उसका रंग स्काई ब्लू कलर का है. ऐसे में यह दिखने में थोड़ा बहुत MacBook Air या iPhone Air जैसा लग रहा है. हालांकि, एप्पल ने अभी तक अपने इस अपकमिंग मैकबुक का पूरा डिज़ाइन तो रिवील नहीं किया है, लेकिन अभी तक में जो हिंट्स मिले हैं, वो एप्पल की अपकमिंग प्लानिंग और तैयारियों के बारे में काफी कुछ बता रहे हैं.

इसके अलावा एप्पल के अपकमिंग डिवाइस के बारे में जानकारी देने वाले ब्लूमबर्ग के Mark Gurman ने भी अपकमिंग नए मैकबुक के टीज़र को कंफर्म करते हुए लिखा, “M5 MacBook Pro.” इन सभी संकेतों को जोड़े और समझे तो एक बात सामने आती है कि एप्पल जल्द ही M5 चिप के साथ नया MacBook Pro लॉन्च करने वाला है, जो स्काई ब्लू कलर का होगा.

अब इसके स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple दो MacBook Pro मॉडल्स पर काम कर रहा है, जिनके कोडनेम J714 और J716 हैं. इन दोनों ही मॉडल्स में एप्पल की लेटेस्ट M5 चिप होने की उम्मीद है, जो TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. रूस से आई कुछ लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, M5 चिप M4 से 12% ज्यादा CPU और 36% ज्यादा GPU परफॉर्मेंस देगी. हालांकि, यह लीक डेटा iPad Pro के लिए था. इसके अलावा नया मैकबुक प्रो शायर सिर्प 14 इंच के एकमात्र साइज़ वेरिएंट में लॉन्च होगा, जिसमें 10-core CPU होगा. अब देखना होगा कि एप्पल अपने इस नए मैकबुक प्रो को कब और किन-किन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ लॉन्च करता है.

M5 MACBOOK PRO
APPLE OCTOBER LAUNCH
MACBOOK PRO TEASER
APPLE M5 CHIP SPECS
GREG JOSWIAK TWEET

