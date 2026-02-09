ETV Bharat / technology

Apple Swift Student Challenge 2026 शुरू, स्टूडेंट डेवलपर्स के लिए बड़ा मौका

Apple ने Swift Student Challenge 2026 के लिए आवेदन शुरू किए, जिसमें छात्र ऐप बनाकर क्यूपर्टिनो जाने का मौका पा सकते हैं.

Apple has launched the Swift Student Challenge 2026 for students, offering winners the golden opportunity to visit Cupertino.
Apple ने छात्रों के लिए Swift Student Challenge 2026 शुरू किया है, जिसके तहत विजेताओं को मिलेगा क्यूपर्टिनो जाने का सुनहरा मौका. (Photo Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एप्पल ने एक बार फिर स्टूडेंट्स के लिए अपना एनुअल यानी सालाना ग्लोबल कंप्टीशन शुरू कर दिया है, जिसका नाम Swift Student Challenge 2026 है. यह कंट्टीशन उन युवाओं के लिए है, जो ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं और अपने आइडियाज़ के जरिए समाज में किसी समस्या का समाधान पेश करना चाहते हैं. एप्पल के मुताबिक, इस चैलेंज के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 28 फरवरी तक खुली रहेगी. इसमें दुनियाभर के डेवलपर स्टूडेंट्स हिस्सा हे सकते हैं.

Swift Student Challenge 2026 में क्या करना होगा

  • एप्पल के अनुसार, प्रतिभागियों को एक ऐसा App Playground बनाना होगा जो उनकी कम्युनिटी या उससे बाहर की किसी समस्या का समाधान दिखाए.
  • ऐप छोटा, असरदार और क्रिएटिव होना चाहिए.
  • पूरा ऐप एक्सपीरियंस 3 मिनट के अंदर समझ में आ जाना चाहिए.
  • Apple Pencil का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी गई है.

Swift Student Challenge 2026: कौन होंगे एलिजिबल

  1. आवेदक फुल-टाइम डेवलपर के रूप में काम नहीं कर रहा हो.
  2. भारत और अमेरिका में न्यूनतम उम्र 13 साल या उससे अधिक.
  3. चीन, इज़राइल, साउथ कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों में न्यूनतम उम्र 14 साल.
  4. Apple Developer अकाउंट (फ्री या पेड) होना ज़रूरी है.
  5. उम्मीदवार इनमें से किसी एक कैटेगरी में आता हो:
  • किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो.
  • होमस्कूलिंग या STEM एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल हो.
  • Apple Developer Academy का स्टूडेंट हो.
  • पिछले 6 महीनों में स्कूल पूरा किया हो और आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन का इंतज़ार कर रहा हो.

Swift Student Challenge 2026: टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स

  • ऐप Swift Playgrounds 4.6 या Xcode 26 (या नया वर्ज़न) पर बना होना चाहिए.
  • ऐप को इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए.
  • सबमिशन ZIP फ़ाइल में होगा, जिसका साइज 25MB से ज्यादा नहीं हो.
  • ऐप में इस्तेमाल किए गए सभी इमेज, साउंड और रिसोर्सेज ZIP फ़ाइल में शामिल होने चाहिए.
  • जजिंग पूरी तरह ऑफलाइन होगी.
  • ऐप पूरी तरह इंडिविजुअल वर्क होना चाहिए.
  • ओपन-सोर्स कोड या पब्लिक डोमेन फाइल्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन सही क्रेडिट देना ज़रूरी है.
  • ऐप का पूरा कंटेंट इंग्लिश भाषा में होना चाहिए.

Swift Student Challenge 2026 का इनाम

Apple हर साल ऐसे स्टूडेंट्स को चुनता है जिनके ऐप्स में इनमें से कुछ या सभी कुछ नज़र आते हैं:

  1. इनोवेशन
  2. क्रिएटिव सोच
  3. सोशल इम्पैक्ट
  4. इनक्लूसिव आइडिया

इनमें से कुछ खास विजेताओं को "Distinguished Winner" का खिताब दिया जाता है.

Distinguished Winners को क्या खास मिलता है

  • Apple अपने सभी Distinguished Winners को 3 दिनों के लिए Cupertino (Apple HQ) यानी एप्पल हेडक्वार्टर बुलाता है.
  • ट्रैवल और रहने का पूरा खर्च एप्पल खुद उठाता है.
  • विजेताओं को एप्प्ल के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स से सीखने का मौका मिलता है.
  • दुनिया भर के टैलेंटेड स्टूडेंट्स से कनेक्ट करने का अवसर मिलता है.
  • कई यादगार एक्सपीरियंस मिलते हैं.

भारतीय स्टूडेंट की सफलता की मिसाल

Apple ने अपने पिछले विजेताओं का भी ज़िक्र किया है. इनमें भारत के गौरव कुकरेजा शामिल हैं, जो IIT के छात्र हैं. उन्होंने 2025 में Distinguished Winner का खिताब जीता. उनका ऐप Fast Aid मेडिकल इमरजेंसी में मदद करता है. ऐप में एक Panic Mode भी है, जो बिना स्क्रीन छुए यूज़र को स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश सुनाता है.

TAGGED:

APPLE SWIFT STUDENT CHALLENGE 2026
SWIFT STUDENT CHALLENGE ELIGIBILITY
APPLE STUDENT DEVELOPER COMPETITION
SWIFT PLAYGROUNDS APP CHALLENGE
APPLE SWIFT CHALLENGE REWARDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.