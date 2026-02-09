ETV Bharat / technology

Apple Swift Student Challenge 2026 शुरू, स्टूडेंट डेवलपर्स के लिए बड़ा मौका

Apple ने छात्रों के लिए Swift Student Challenge 2026 शुरू किया है, जिसके तहत विजेताओं को मिलेगा क्यूपर्टिनो जाने का सुनहरा मौका. ( Photo Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने एक बार फिर स्टूडेंट्स के लिए अपना एनुअल यानी सालाना ग्लोबल कंप्टीशन शुरू कर दिया है, जिसका नाम Swift Student Challenge 2026 है. यह कंट्टीशन उन युवाओं के लिए है, जो ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं और अपने आइडियाज़ के जरिए समाज में किसी समस्या का समाधान पेश करना चाहते हैं. एप्पल के मुताबिक, इस चैलेंज के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 28 फरवरी तक खुली रहेगी. इसमें दुनियाभर के डेवलपर स्टूडेंट्स हिस्सा हे सकते हैं. Swift Student Challenge 2026 में क्या करना होगा एप्पल के अनुसार, प्रतिभागियों को एक ऐसा App Playground बनाना होगा जो उनकी कम्युनिटी या उससे बाहर की किसी समस्या का समाधान दिखाए.

ऐप छोटा, असरदार और क्रिएटिव होना चाहिए.

पूरा ऐप एक्सपीरियंस 3 मिनट के अंदर समझ में आ जाना चाहिए.

Apple Pencil का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी गई है. Swift Student Challenge 2026: कौन होंगे एलिजिबल आवेदक फुल-टाइम डेवलपर के रूप में काम नहीं कर रहा हो. भारत और अमेरिका में न्यूनतम उम्र 13 साल या उससे अधिक. चीन, इज़राइल, साउथ कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों में न्यूनतम उम्र 14 साल. Apple Developer अकाउंट (फ्री या पेड) होना ज़रूरी है. उम्मीदवार इनमें से किसी एक कैटेगरी में आता हो: