2025 में Apple ने Samsung को पछाड़ा, बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी
2025 में iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro और iPhone 17 Pro Max क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन थे.
Published : February 1, 2026 at 10:03 AM IST
हैदराबाद: Apple ने आखिरकार मार्केट लीडरशिप में Samsung को पीछे छोड़ दिया है, जो साल 2011 के बाद पहली बार हुआ है. काउंटरपॉइंट रिसर्च द्वारा शेयर की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, क्यूपर्टिनो-बेस्ड टेक कंपनी ने 247.8 मिलियन यूनिट्स भेजकर ग्लोबल मार्केट शेयर का 20 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया, जो साल-दर-साल (YoY) 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं, साउथ कोरियाई टेक कंपनी ने साल-दर-साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की, और 241.2 मिलियन यूनिट्स भेजीं और 19 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया.
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 की सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में Apple का दबदबा रहा, जिसमें 10 में से सात डिवाइस Apple के थे और iPhone 16 इस लिस्ट में सबसे ऊपर था. इस टेक दिग्गज ने अपने iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ लिस्ट में दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान भी हासिल किया.
iPhone 17 ने लिस्ट में सातवां स्थान हासिल किया, उसके बाद आठवें नंबर पर iPhone 15 था. दिलचस्प बात यह है कि iPhone 16e भी 10वें नंबर पर इस लिस्ट में शामिल हो गया. 2025 की सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में बाकी तीन जगहें सैमसंग को मिलीं.
साउथ कोरियाई टेक दिग्गज के Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G, और Galaxy S25 Ultra डिवाइस क्रमशः पांचवें, छठे और नौवें स्थान पर रहे. खास बात यह है कि सैमसंग Galaxy A16 5G 2025 का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड स्मार्टफोन बन गया. रैंकिंग से पता चलता है कि Samsung के बजट हैंडसेट उसके प्रीमियम स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा बिकते हैं, और फ्लैगशिप डिवाइस खरीदते समय लोग Galaxy S सीरीज़ के बजाय iPhone सीरीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च एनालिस्ट हर्षित रस्तोगी ने कमेंट किया कि लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज़ ने पहले पूरे क्वार्टर में iPhone 16 सीरीज़ की तुलना में 16 प्रतिशत ज़्यादा बिक्री हासिल की. रस्तोगी ने बताया कि लेटेस्ट iPhone सीरीज़ की शुरुआती मज़बूत डिमांड अमेरिका, चीन और पश्चिमी यूरोपीय बाज़ारों से आई. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि Apple के लिए बिक्री के मामले में बेस iPhone 17 मॉडल साल का स्टार रहा, क्योंकि इस डिवाइस में 'ज़्यादा रिफ्रेश रेट, बढ़ी हुई रैम और ज़्यादा बेस स्टोरेज' जैसे बड़े अपग्रेड शामिल थे. इससे बेस और Pro मॉडल के बीच का अंतर कम हो गया.
रिपोर्ट के अनुसार, एंट्री-लेवल iPhone 16e ने भी Apple की ग्रोथ में योगदान दिया, क्योंकि इस डिवाइस ने लोगों को Apple के इकोसिस्टम और लेटेस्ट फीचर्स का सीमित तरीके से एक्सपीरिएंस करने का मौका दिया. जापान और अमेरिका iPhone 16e के लिए मुख्य मार्केट थे, जहां लगातार बिक्री हुई.
सीनियर एनालिस्ट कर्ण चौहान ने Samsung की Galaxy S सीरीज़ पर कमेंट किया. उन्होंने कहा कि, "Samsung की S सीरीज़ ने लगातार दूसरे साल इस लिस्ट में जगह बनाई है, जो कंपनी का अपनी फ्लैगशिप लाइनअप पर लगातार फोकस दिखाता है. Galaxy S25 Ultra ने अपना रीजनल शेयर बेहतर किया है, जापान में सालाना आधार पर 3 गुना से ज़्यादा ग्रोथ हुई है और भारत में डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की है."
उन्होंने आगे कहा कि, "यह डिवाइस बेहतरीन AI कैपेबिलिटीज़ देता है, जिसे यूटिलिटी, प्रोडक्टिविटी, मीडिया और AI सेलेक्ट और ऑडियो इरेज़र जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स में लगातार सुधार का सपोर्ट मिला है. खास बात यह है कि कीमत में काफी अंतर होने के बावजूद Galaxy S25 Ultra ने Samsung की सबसे ज़्यादा बिकने वाली A सीरीज़ के साथ सेल्स शेयर के गैप को कम किया है."
रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2026 में मेमोरी की कमी से एंट्री-लेवल और मिड-रेंज स्मार्टफोन की बिक्री पर असर पड़ सकता है. इस तरह के फोन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में पॉपुलर हैं. नतीजतन, मैन्युफैक्चरर्स फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिससे उनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है.
इससे लोग अपने फोन को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे (रिप्लेसमेंट साइकिल लंबी होगी). फाइनेंसिंग ऑप्शन और ट्रेड-इन से लोगों के लिए नए स्मार्टफोन खरीदना आसान हो सकता है, और रिफर्बिश्ड फोन मार्केट भी स्मार्टफोन की बढ़ती डिमांड को पूरा करने में मदद कर सकता है.