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Apple ने OpenAI पर किया मुकदमा, लगाया ट्रेड सीक्रेट चोरी करने का गंभीर आरोप!

दोनों कंपनियों के बीच 2024 की पार्टनरशिप अब विवादों में घिरी, Siri में Gemini के इस्तेमाल से तनाव और बढ़ा. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: टेक इंडस्ट्री में शुक्रवार को एक बड़ा बवाल मच गया और ये बवाल वर्ल्ड टेक की दो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एपल और ओपनएआई के बीच में हुआ. ये दोनों ही अमेरिकन कंपनियां हैं, जिनके बीच आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की रेस में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है. इस बीच अब एक नया विवाद सामने आ गया है. दरअसल, iPhone और Macbook बनाने वाली कंपनी एपल ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी यानी OpenAI के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है. एपल का आरोप है कि OpenAI ने अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए Apple के गोपनीय दस्तावेज और तकनीकी जानकारी चुराई है. यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों कंपनियों के बीच यह नया विवाद 2024 में हुई एक बड़ी और ऐतिहासिक पार्टनरशिप के बाद आया है, जिसमें ChatGPT को iPhone, iPad और Mac में इंटीग्रेट किया गया था. मुकदमे में किसका नाम एपल के मुताबिक, इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी एपल के पुराने वाइस प्रेसिडेंट Tang Yew Tan हैं, जो अब OpenAI में चीफ हार्डवेयर ऑफिसर हैं. एपल का आरोप है कि टैन ने एपल छोड़ने से पहले सप्लायर्स से जुड़ी जानकारी खुद को ईमेल की और इंटरव्यू में शामिल होने वाले एपल कर्मचारियों को कंपनी के गोपनीय पार्ट्स लाने के लिए कहा.