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Apple ने OpenAI पर किया मुकदमा, लगाया ट्रेड सीक्रेट चोरी करने का गंभीर आरोप!

Apple ने OpenAI पर गोपनीय हार्डवेयर जानकारी चुराने का आरोप लगाते हुए कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें पूर्व कर्मचारी भी नामजद हैं.

The 2024 partnership between the two companies is now mired in controversy; tensions have further escalated due to the use of Gemini in Siri.
दोनों कंपनियों के बीच 2024 की पार्टनरशिप अब विवादों में घिरी, Siri में Gemini के इस्तेमाल से तनाव और बढ़ा. (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 7:41 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टेक इंडस्ट्री में शुक्रवार को एक बड़ा बवाल मच गया और ये बवाल वर्ल्ड टेक की दो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एपल और ओपनएआई के बीच में हुआ. ये दोनों ही अमेरिकन कंपनियां हैं, जिनके बीच आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की रेस में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है. इस बीच अब एक नया विवाद सामने आ गया है.

दरअसल, iPhone और Macbook बनाने वाली कंपनी एपल ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी यानी OpenAI के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है. एपल का आरोप है कि OpenAI ने अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए Apple के गोपनीय दस्तावेज और तकनीकी जानकारी चुराई है.

यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों कंपनियों के बीच यह नया विवाद 2024 में हुई एक बड़ी और ऐतिहासिक पार्टनरशिप के बाद आया है, जिसमें ChatGPT को iPhone, iPad और Mac में इंटीग्रेट किया गया था.

मुकदमे में किसका नाम

एपल के मुताबिक, इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी एपल के पुराने वाइस प्रेसिडेंट Tang Yew Tan हैं, जो अब OpenAI में चीफ हार्डवेयर ऑफिसर हैं. एपल का आरोप है कि टैन ने एपल छोड़ने से पहले सप्लायर्स से जुड़ी जानकारी खुद को ईमेल की और इंटरव्यू में शामिल होने वाले एपल कर्मचारियों को कंपनी के गोपनीय पार्ट्स लाने के लिए कहा.

इसके अलावा एपल ने अपने एक और पुराने कर्मचारी Chang Liu पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एपल का लैपटॉप अपने पास रखा और उससे दर्ज़नों गोपनीय हार्डवेयर फाइल्स डाउनलोड कीं. इस केस में Jony Ive की स्टार्टअप io Products को भी पार्टी बनाया गया है, जिसे OpenAI ने पिछले साल भारी-भरकम डील में खरीदा था.

दोनों कंपनियों के रिश्तों में आई खटास

गौरतलब है कि पिछले महीने ही एप्पल ने अपने Siri असिस्टेंट को अपडेट करते हुए इसे OpenAI की जगह Google के Gemini मॉडल पर आधारित बना दिया था, जिससे इस तरह के विवाद होने की अटकलें पहले से ही तेज थीं.

OpenAI की ओर से इस मामले में पर सफाई देते हुए कहा गया है कि कंपनी को दूसरी फर्मों के ट्रेड सीक्रेट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाने पर ही ध्यान लगा रही है. हालांकि, फिलहाल कंपनी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रही है.

एपल ने अदालत में मांग की है कि ओपनएआई को उसके ट्रेड सीक्रेट्स इस्तेमाल करने से रोका जाए और जो वो कर चुके हैं, उसके लिए हर्जाना दिया जाए. यह मामला आने वाले समय में एआई इंडस्ट्री में हार्डवेयर को लेकर मची होड़ का एक बड़ा उदाहरण बनकर भी सामने आ सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां अब एक-दूसरे की डायरेक्ट कंपीटीटर बनतीं हुई दिख रहीं हैं.

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