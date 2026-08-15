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Apple ने 110 देशों में भेजा स्पाइवेयर अलर्ट, आपके iPhone में भी आया तो इग्नोर न करें!

एपल ने 110 देशों में मौजूद उन यूजर्स को नई चेतावनी भेजी है, जिन्हें सरकारी स्पाइवेयर के जरिए निशाना बनाए जाने का शक है.

Apple stated that it has sent such spyware alerts to more than 150 countries so far.
एपल ने कहा कि अब तक वह 150 से ज्यादा देशों में इस तरह के स्पाइवेयर अलर्ट भेज चुका है. (Image Credit: Apple Support)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अगर आप आईफोन, आईपैड या मैकबुक यानी एपल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. एपल ने अपने उन ग्राहकों को एक बार फिर से चेतावनी भेजी है, जिनके बारे में कंपनी को शक है कि उनके डिवाइस को स्पाइवेयर के जरिए निशाना बनाया जा सकता है. असल में, एपल जिन स्पाइवेयर को लेकर चिंतित है, वो iPhone, iPad या Mac जैसे डिवाइस को हैक भी कर सकते हैं.

टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल ने गुरुवार को 110 देशों के यूज़र्स को यह थ्रेट नोटिफिकेशन भेजे हैं. कंपनी ने बताया है कि अभी तक वो दुनियाभर के 150 से भी ज्यादा देशों में अपने ग्राहकों को इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स भेज चुकी है.

कैसा दिखता है यह अलर्ट?

एपल ने अपनी वेबसाइट पर एक नया सपोर्ट आर्टिकल भी पब्लिश किया है. इस आर्टिकल में एपल ने बताया है कि अब यह नोटिफिकेशन डायरेक्ट यूज़र के आईफोन के लॉक स्क्रीन पर एक पुश नोटिफिकेशन के जरिए भेजा जाएगा, ताकि यूज़र तुरंत जरूरी कदम उठा सके. एपल ने टेकक्रंच को बताया कि उसने इस पूरे एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बनाया है, ताकि जिन लोगों को यह नोटिफिकेशन मिले, वो आसानी से समझ सकें कि आगे क्या करना है.

किसी भी यूज़र को जब यह अलर्ट मिलता है, तो उसमें लिखा होता है कि एपल ने उसके आईफोन पर एक मर्सनरी स्पाइवेयर अटैक को डिडेक्ट किया है और उसे अपने डेटा और डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए. इसके अलावा एपल यह जानकारी ईमेल के जरिए भी भेजता है. इसके अलावा यूजर जब अपने एपल अकाउंट में लॉगिन करता है, तब भी उसे यह चेतावनी दिखाई जाती है.

लॉकडाउन मोड बना सबसे भरोसेमंद बचाव

सिटीजन लैब नाम की डिजिटल रिसर्च संस्था के सीनियर रिसर्चर जॉन स्कॉट-रेल्टन ने सबसे पहले एक्स पर एक थ्रेड के जरिए इस नए स्पाइवेयक नोटिफिकेशन की जानकारी दी थी. अगर किसी को भी ऐसा कोई अलर्ट मिलता है, तो उसे तुरंत इसे गंभीरता से लेना चाहिए. ऐसा भी हो सकता है कि इस स्पाइवेयर से आपका पूरा डिवाइस हैक न हो, लेकिन फिर भी आपको इस स्पाइवेयर अलर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने डिवाइस के साथ-साथ डेटा को भी सुरक्षित रखने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए.

एपल का यह पुश नोटिफिकेशन यूज़र को यह भी बताता है कि मदद के लिए आपको किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए. इसके अलावा एपल ऐसे यूज़र्स को लॉकडाउन मोड ऑन करने की सलाह भी देती है. लॉकडाउन मोड एपल का एक सिक्योरिटी फीचर है, जो स्पाइवेयर अटैक को सफल होने से काफी हद तक रोकता है. एपल के मुताबिक, अब तक ऐसा कोई सामने नहीं आया है, जहां लॉकडाउन मोड ऑन होने के बाद भी किसी का डिवाइस हैक हुआ हो.

स्टॉक-रेल्टन ने बताया कि एपल ने 2021 में स्पाइवेयर अलर्ट शुरू किया था और उसके बाद से नए पुश नोटिफिकेशन सिस्टम में एक बड़ा सुधार आया, क्योंकि इससे लोग मदद मांगने के लिए आगे आते हैं और इससे कई बार बड़ी जांच भी शुरू हो जाती है. उन्होंने पोलैंड में हुए स्पाइवेयर विवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि एपल के इन नोटिफिकेशन के बिना वहां की चुनावी स्पाइवेयर स्कैंडल कभी भी सामने ही नहीं आती.

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