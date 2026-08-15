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Apple ने 110 देशों में भेजा स्पाइवेयर अलर्ट, आपके iPhone में भी आया तो इग्नोर न करें!

एपल ने कहा कि अब तक वह 150 से ज्यादा देशों में इस तरह के स्पाइवेयर अलर्ट भेज चुका है. ( Image Credit: Apple Support )