Apple के स्मार्ट ग्लासेस में मिलेगी दमदार प्राइवेसी सुरक्षा, WWDC 2027 में होगा लॉन्च!
एपल स्मार्ट ग्लासेस के लॉन्च में और देरी हो सकती है. पहले इसे 2026 के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई थी.
Published : July 28, 2026 at 2:04 PM IST
हैदराबाद: एपल पिछले कई सालों से अपने स्मार्ट ग्लासेस को लेकर चर्चा में रहा है. एपल के फैन्स को कई सालों से एपल स्मार्ट ग्लासेस का इंतजार है, जिसके इस साल लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही थी. हालांकि, अब फैन्स को एपल स्मार्ट ग्लासेस के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
एपल स्मार्ट ग्लासेस के बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं. ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर मार्क गुरमन के मुताबिक, कंपनी अपने पहले स्मार्ट ग्लासेस को जून 2027 में होने वाले वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC 2027) में पेश करने की तैयारी में है. इन ग्लासेस को इंटरनली N50 कोडनेम दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इन्हें डेवलपर कॉन्फ्रेंस में दिखाकर डेवलपर्स को ऐप्स बनाने का पर्याप्त समय देना चाहती है, ताकि जब असली प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचे तो उसके साथ पहले से ही ऐप्स का एक इकोसिस्टम तैयार मिले. कंज्यूमर लॉन्च 2027 के आखिर तक होने की उम्मीद जताई गई है.
According to Mark Gurman, Apple is reportedly planning to debut its privacy-focused smart glasses at WWDC 2027, with a full consumer launch by the end of the year— Savvy (@TechnovityTech) July 27, 2026
To prioritize privacy, the company is considering either removing the camera entirely or limiting it strictly to AI… pic.twitter.com/ImM2PoGBp5
टाइमलाइन में देरी की वजह
पुरानी कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा था कि इन ग्लासेस को 2026 के आखिर में लॉन्च और 2027 की शुरुआत में बिक्री शुरू की जा सकती है, लेकिन अब यह टाइमलाइन करीब छह महीने आगे बढ़ गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, एपल के विज़न हार्डवेयर डिवीजन में काम कर रही टीमों के लिए प्राइवेसी अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है और इसी को लॉन्च में होने वाली देरी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है. कंपनी नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्तर के प्राइवेसी फीचर्स पर काम कर रही है, जो फिलहाल किसी भी मौजूदा एपल प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है.
ऐसा बताया जा रहा है कि मेटा के रे-बैन एआई ग्लासेस को लेकर उठे विवादों के कारण एपल काफी सतर्क हो गया है और अपने स्मार्ट ग्लासेस में यूज़र्स की प्राइवेसी को सबसे ज्यादा तव्वजों दे रहा है.
मेटा के मुकाबले प्राइवेसी पर होगा फोकस
लीक्स के मुताबिक, कुछ यूज़र्स ने रे-बैन ग्लासेस की प्राइवेसी लाइट के साथ छेड़छाड़ कर बिना किसी की जानकारी के रिकॉर्डिंग की, जिसके बाद मेटा को एक सिक्योरिटी पैच जारी करना पड़ा. इस पैच के तहत अगर कैमरे की प्राइवेसी इंडिकेटर लाइट के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है, तो कैमरा अपने आप बंद हो जाता है और उसे सिर्फ मेटा के ऑथोराइज़्ड सर्विस सेंटर पर जाकर ही दोबारा चालू कराया जा सकता है.
मेटा के रे-बैन ग्लासेस के साथ हुए इस तरह के प्राइवेसी विवाद को देखते हुए एपल एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को हमेशा यह साफ पता चले कि ग्लासेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने ऐसे प्रोटोटाइप भी टेस्ट किए हैं जिनमें कैमरा सिर्फ एआई फीचर्स के लिए काम करता है, फोटो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और कुछ प्रोटोटाइप में तो कैमरा सिस्टम पूरी तरह हटा भी दिया गया था.
हालांकि, इस बात की सबसे ज्यादा संभावना मानी जा रही है कि एपल स्मार्ट ग्लासेस के फाइनल प्रोडक्ट में कैमरा जरूर होगा, लेकिन साथ में स्ट्रॉग प्राइवेसी फीचर्स भी दिए जाएंगे. मेटा के रे-बैन ग्लासेस की तरह ही एपल के इन ग्लासेस में स्पीकर और माइक्रोफोन भी होंगे, जिनकी मदद से म्यूज़िक सुनने, कॉल करने और सिरी के नोटिफिकेशन्स सुनने जैसे फीचर्स मिलेंगे.