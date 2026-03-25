WWDC 2026: Siri का कायापलट करेगा Apple, जल्द आएगा AI चैटबॉट जैसा डेडिकेटेड ऐप!
रिपोर्ट के मुताबिक, Apple Siri को अब एक शक्तिशाली सिस्टमवाइड AI एजेंट में बदल रही है जो डीपली ऐप इंटीग्रेशन और प्राकृतिक बातचीत कर सकेगा.
Published : March 25, 2026 at 8:18 PM IST
हैदराबाद: एप्पल इंक अपनी वॉयस असिस्टेंट Siri को पूरी तरह से नया रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. अब कंपनी ने सिरी को लेकर एक नया फैसला किया है. एप्पल एक स्टैडअलोन सिरी ऐप की टेस्टिंग कर रही है. इसके अलावा कंपनी पूरे सॉफ्टवेयर में काम करने वाला एक नया "Ask Siri" फीचर भी तैयार कर रही है. एप्पल द्वारा किए जा रहे ये बदलाव अपनी एप्पल इंटेलीजेंस को बेहतर बनाने का हिस्सा है. इसका मकसद Siri को एक साधारण वॉयस कमांड देने वाले टूल से आगे ले जाकर सिस्टमवाइड एआई एजेंट में बदलना है.
ब्लूमबर्ग में छपी मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, नई सिरी का कोडनेम "Campo" दिया गया है. इसे 8 जून को WWDC में iOS 27 और macOS 27 के साथ पेश किया जाएगा. एप्पल इंटेलीजेंस को एआई की रेस में आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और अब Siri को सेंटर ऑफ अटरैक्शन बनाकर एप्पल एक बार फिर अपनी एआई रेस को शुरू करने की कोशिश कर रहा है.
सिरी का नया वर्ज़न आईफोन और मैक के हर फीचर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करेगा, यूज़र्स के पर्सनल डेटा जैसे मैसेज, नोट्स, और ईमेल तक को भी एक्सेस कर पाएगा और ऐप्स के अंदर काम पूरा कर सकेगा. इसके साथ ही यह न्यूज़ कंटेंट एक्सेस करने और एप्पल के अपने मॉडल्स के जरिए वेब सर्च करने में भी सक्षम होगा. सिरी के नए वर्ज़न की सबसे खास बात होगी कि अब यूज़र्स इसका इस्तेमाल ChatGPT, Gemini, Grok जैसे एआई चैटबॉट की तरह कर पाएंगे. आप इससे टेक्स्ट या वॉयस के जरिए चैट कर पाएंगे. इसका मतलब है कि नया सिरी मौजूदा वॉयस असिस्टेंट वाले सिरी की तुलना में काफी बेहतर होगा.
एप्पल को बदलने पड़ी अपनी प्लानिंग
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख क्रेग फेडेरिगी ने पिछले साल कहा था कि कंपनी यूजर्स को किसी चैट एक्सपीरियंस में नहीं भेजना चाहती, लेकिन चैटजीपीटी जैसी सर्विसेज़ की तेज लोकप्रियता ने इस सोच को चैलेंज किया है, लेकिन फिर भी एप्पल शायद अपने इस नए सिरी को चैटबॉट कहने के बजाय एक एआई एजेंट के रूप में पेश कर सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल के अंत में आईफोन, आईपैड और मैक के लिए एक अलग सिरी ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. यह ऐप बाहरी एआई टूल्स से मुकाबला करेगा और यूज़र्स को अपने पिछले सभी इंटरैक्शन्स को एक जगह पर देखने का मौका देगा.
ऐप का मेन स्क्रीन पिछले कन्वर्सेशंस को लिस्ट या ग्रिड फॉर्मेट में दिखाएगा, जहां राउंडेड बॉक्स में टेक्स्ट प्रीव्यू होगा. यूजर्स अपनी पसंदीदा चैट्स को पिन कर सकेंगे, पुरानी बातें सेव रख सकेंगे, सर्च कर सकेंगे और प्लस बटन से नई चैट शुरू कर सकेंगे. कन्वर्सेशन व्यू एप्पल के मैसेजेस ऐप जैसा होगा - चैट बबल्स, टेक्स्ट फील्ड, वॉयस मोड स्विच और डॉक्यूमेंट्स या फोटोज अपलोड करने का ऑप्शन. नई चैट शुरू करते समय सिरी पिछले इस्तेमाल के आधार पर सुझाव भी देगी. इंटरफेस लाइट और डार्क मोड दोनों में अच्छा दिखेगा.
"Search or Ask" का प्रॉम्प्ट दिखेगा
सिरी को एक्टिव करने का तरीका भी बदल जाएगा. पावर बटन या वॉयस कमांड तो रहेगा, लेकिन iOS 18 वाला ग्लोइंग एज इफेक्ट हट जाएगा. टेस्ट हो रहे एक नए डिज़ाइन में सिरी डायनमिक आईलैंड के ऊपरी हिस्से में आएगी और "Search or Ask" का प्रॉम्प्ट दिखाएगी. रिक्वेस्ट प्रोसेस होने पर "Searching" वाला पिल आकार का इंडिकेटर दिखेगा, साथ में ग्लोइंग सिरी आइकन भी नज़र आएगा. रिजल्ट्स तैयार होने पर स्क्रीन पर बड़ा ट्रांसलूसेंट पैनल खुलेगा, जिसमें एप्पल का लिक्विड ग्लास डिज़ाइन होगा. यूज़र्स इसे नीचे खींचकर आगे बातचीत जारी रख सकेंगे.
एप्पल स्पॉटलाइट सर्च को भी सिरी से बदलने की प्लानिंग कर रहा है. नया यूनिफाइड इंटरफेस लोकल फाइल्स और वेब क्वेरी दोनों को एक जगह पर सर्च करने देगा. इससे सिरी सजेशन्स पहले की तरह काम करेंगे, लेकिन अब वो अनेक तरह के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करेंगे. वेब से मिली जानकारी को समरी, बुलेट पॉइंट्स और इमेजेस के साथ पेश किया जाएगा, जो Google Gemini और Perplexity को सीधा टक्कर देगा. एप्पल न्यूज से डेली न्यूज़ की एक डीप समरी भी तैयार की जा सकेगी.
कीबोर्ड के ऊपर "Write with Siri"
पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिरी को और डीपली जोड़ने के लिए बिल्ट-इन ऐप्स के मेनू में "Ask Siri" टॉगल आएगा. इससे हाइलाइटेड टेक्स्ट पर ज्यादा डिटेल्स मांगी जा सकेगी या संबंधित ईमेल खोलने की सुविधा मिलेगी. कीबोर्ड के ऊपर "Write with Siri" ऑप्शन का टेस्ट भी किया जा रहा है, जो राइटिंग टूल्स को आसानी से उपलब्ध कराएगा.
ये सभी फीचर्स एप्पल फाउंडेशन मॉडल के नए वर्ज़न पर चलेगी, जिन्हें गूगल जेमिनी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर विकसित किया गया है. दोनों कंपनियों के बीच पिछले साल करीब एक अरब डॉलर की डील हुई थी, जिसकी पुष्टि जनवरी में हुई थी. लिहाजा, इस रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले कुछ महीनों के बाद एप्पल डिवाइस का Siri सिर्फ एक वॉयस असिस्टेंट ही नहीं बल्कि कंप्लीट एआई चैटबॉट और असिस्टेंट होगा.