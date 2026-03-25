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WWDC 2026: Siri का कायापलट करेगा Apple, जल्द आएगा AI चैटबॉट जैसा डेडिकेटेड ऐप!

नई डेडिकेटेड सिरी ऐप और स्पॉटलाइट की जगह यूनिफाइड सर्च के साथ यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और बातचीत जैसा अनुभव मिलेगा. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल इंक अपनी वॉयस असिस्टेंट Siri को पूरी तरह से नया रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. अब कंपनी ने सिरी को लेकर एक नया फैसला किया है. एप्पल एक स्टैडअलोन सिरी ऐप की टेस्टिंग कर रही है. इसके अलावा कंपनी पूरे सॉफ्टवेयर में काम करने वाला एक नया "Ask Siri" फीचर भी तैयार कर रही है. एप्पल द्वारा किए जा रहे ये बदलाव अपनी एप्पल इंटेलीजेंस को बेहतर बनाने का हिस्सा है. इसका मकसद Siri को एक साधारण वॉयस कमांड देने वाले टूल से आगे ले जाकर सिस्टमवाइड एआई एजेंट में बदलना है. ब्लूमबर्ग में छपी मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, नई सिरी का कोडनेम "Campo" दिया गया है. इसे 8 जून को WWDC में iOS 27 और macOS 27 के साथ पेश किया जाएगा. एप्पल इंटेलीजेंस को एआई की रेस में आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और अब Siri को सेंटर ऑफ अटरैक्शन बनाकर एप्पल एक बार फिर अपनी एआई रेस को शुरू करने की कोशिश कर रहा है. इस साल के अंत में आईफोन, आईपैड और मैक के लिए एक अलग सिरी ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. (Image Credit: Apple) सिरी का नया वर्ज़न आईफोन और मैक के हर फीचर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करेगा, यूज़र्स के पर्सनल डेटा जैसे मैसेज, नोट्स, और ईमेल तक को भी एक्सेस कर पाएगा और ऐप्स के अंदर काम पूरा कर सकेगा. इसके साथ ही यह न्यूज़ कंटेंट एक्सेस करने और एप्पल के अपने मॉडल्स के जरिए वेब सर्च करने में भी सक्षम होगा. सिरी के नए वर्ज़न की सबसे खास बात होगी कि अब यूज़र्स इसका इस्तेमाल ChatGPT, Gemini, Grok जैसे एआई चैटबॉट की तरह कर पाएंगे. आप इससे टेक्स्ट या वॉयस के जरिए चैट कर पाएंगे. इसका मतलब है कि नया सिरी मौजूदा वॉयस असिस्टेंट वाले सिरी की तुलना में काफी बेहतर होगा. एप्पल को बदलने पड़ी अपनी प्लानिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख क्रेग फेडेरिगी ने पिछले साल कहा था कि कंपनी यूजर्स को किसी चैट एक्सपीरियंस में नहीं भेजना चाहती, लेकिन चैटजीपीटी जैसी सर्विसेज़ की तेज लोकप्रियता ने इस सोच को चैलेंज किया है, लेकिन फिर भी एप्पल शायद अपने इस नए सिरी को चैटबॉट कहने के बजाय एक एआई एजेंट के रूप में पेश कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल के अंत में आईफोन, आईपैड और मैक के लिए एक अलग सिरी ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. यह ऐप बाहरी एआई टूल्स से मुकाबला करेगा और यूज़र्स को अपने पिछले सभी इंटरैक्शन्स को एक जगह पर देखने का मौका देगा.