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iCloud, App Store, Apple Pay समेत Apple की कई सर्विसेज हुईं ठप, कंपनी का साइबर अटैक से इनकार

Apple Pay ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: Apple यूज़र्स को iCloud, App Store, Apple Pay और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करने में रुकावटों का सामना करना पड़ा. कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस रुकावट की वजह एक इंटरनल सॉफ़्टवेयर अपडेट था.

Apple ने अपनी कई सेवाओं में आई व्यापक रुकावट के लिए एक इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट को जिम्मेदार ठहराया है और साइबर हमले की संभावना को खारिज कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस रुकावट के कारण कई क्षेत्रों में यूजर्स को अपने एप्पल अकाउंट और सर्विसेज - जिनमें iCloud, App Store और Wallet शामिल हैं - उनको एक्सेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ा.

कंपनी ने बताया कि उसके ज़्यादातर सिस्टम सामान्य हो गए हैं और वह बाकी प्रभावित सेवाओं को बहाल करने के लिए काम कर रही है. Fox Business की एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने एक बयान में कहा कि, "आज सुबह एक इंटरनल अपडेट के कारण कुछ सिस्टम ठप हो गए थे, लेकिन अब उनमें से कई वापस चालू हो गए हैं. हम बाकी सिस्टम को भी जल्द से जल्द ऑनलाइन लाने के लिए काम कर रहे हैं." आउटेज से कौन सी Apple सेवाएं हुईं प्रभावित

इस रुकावट का असर Apple के इकोसिस्टम की कई सेवाओं पर पड़ा. यूजर्स ने बताया कि उन्हें अपने Apple अकाउंट में साइन इन करने और iCloud का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ रही थीं. iCloud का इस्तेमाल फोटो, दस्तावेज़ और अन्य निजी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है. आउटेज से प्रभावित अन्य सर्विसेज की बात करें तो इनमें Apple Pay, Apple Music, Apple Card, App Store और Wallet शामिल हैं. कुछ यूजर्स को अकाउंट वेरिफिकेशन के दौरान भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जहां बार-बार साइन-इन करने की कोशिश करने पर एरर दिखाई दिए.