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Apple ने iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 और watchOS 27 किए रोलआउट, जानें क्या हैं फीचर्स

इस अपडेट में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें बेहतर इमेज प्लेग्राउंड, iPadOS 27 पर स्टेटस बार में ऐप नामों के लिए सपोर्ट, डुअल-डिवाइस कॉलिंग/मैसेजिंग के लिए लिमिटेड iPhone हैंडऑफ़, और मैप्स, iCloud शेयर्ड एल्बम, वॉलेट, पैरेंटल कंट्रोल और एक्सेसिबिलिटी में कई सुधार शामिल हैं.

Apple के Safari ब्राउजर की बात करें तो यह ऑटोमैटिक टैब ग्रुपिंग और वेबपेज अपडेट अलर्ट के साथ और भी स्मार्ट हो गया है, जबकि AirPods को आखिरकार लंबे समय से रिक्वेस्ट किया जा रहा सिस्टम-वाइड कस्टम EQ मिल गया है.

यह अपडेट लिक्विड ग्लास डिज़ाइन को ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर और शार्प विज़ुअल्स के साथ बेहतर बनाता है, परफ़ॉर्मेंस में ज्यादा फ़ायदे भी देता है, जैसे कि तेज़ ऐप लॉन्च, तेज़ फ़ोटो लोडिंग, और बेहतर AirDrop स्पीड शामिल हैं. इसके अलावा, फ़ोटोज़ में क्लीन अप, एक्सटेंड, और स्पैटियल रीफ़्रेमिंग जैसे पावरफ़ुल Apple इंटेलिजेंस-पावर्ड एडिटिंग टूल जोड़े गए हैं.

इसके अलावा, एक डेडिकेटेड Siri ऐप चैट हिस्ट्री स्टोर करता है, जबकि नए कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन और कैमरा 'Siri मोड' और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. बता दें कि Siri AI, डिवाइस पर Google के Gemini के बढ़ते दबदबे का जवाब देने के लिए पेश किया गया है.

iOS 27 और iPadOS 27 के फीचर्स iOS 27 और iPadOS 27 के फीचर्स की बात करें तो इसके Siri में एक बड़ा अपग्रेड मिलता है, जिससे यह ज़्यादा बातचीत करने वाला, कॉन्टेक्स्ट-अवेयर AI असिस्टेंट बन गया है. यह पर्सनल डेटा समझ सकता है, आपकी स्क्रीन पर क्या है यह देख सकता है, ऐप्स में मल्टी-स्टेप टास्क को हैंडल कर सकता है, और चल रही बातचीत को बनाए रख सकता है.

अब जैसा कि कंपनी ने वादा किया गया था, नए iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, और tvOS 27 एलिजिबल डिवाइस पर रोल आउट होने लगे हैं, जिससे यूज़र्स को आखिरकार पता चल गया है कि Apple नए फीचर्स, डिज़ाइन में सुधार, परफॉर्मेंस में सुधार और Apple इंटेलिजेंस के मामले में क्या-क्या दे रहा है.

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने पिछले हफ़्ते iPhone 18 Pro सीरीज़ और iPhone Duo के साथ कई दूसरे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. इस इवेंट के दौरान कंपनी ने बताया था कि उसके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला वर्जन 14 सितंबर से रोल आउट होना शुरू किया जाएगा.

किन iPhones को मिलेगा iOS 27 अपडेट

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17e

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020), iPhone SE (2022)

macOS 27 के फीचर्स

कंपनी ने macOS 27 Golden Gate का भी अपडेट दिया है, जो iOS 27 की तरह ही, ज़्यादा सक्षम Siri AI के साथ आता है, जो अब स्पॉटलाइट में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है. यह बेहतर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, विज़ुअल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऑन-स्क्रीन अंडरस्टैंडिंग, मल्टी-टर्न कन्वर्सेशन और एक डेडिकेटेड Siri ऐप देता है, जो डिवाइस में हिस्ट्री सिंक करता है. इसके अलावा, यूज़र्स वॉइस पेसिंग और एक्सप्रेसिवनेस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं.

यह अपडेट विंडो के कोनों के रेडियस को बेहतर बनाता है, जिससे यह ज़्यादा एक जैसा दिखे, इसमें एज-टू-एज साइडबार जोड़े गए हैं, कलर साइडबार आइकन वापस लाए गए हैं, और इन्हें पढ़ने में आसानी होती है. नए सर्च/स्पॉटलाइट सिस्टम, स्मूद एनिमेशन, बेहतर अल्ट्रावाइड डिस्प्ले सपोर्ट, और ज़्यादा तेज़ ओवरऑल रिस्पॉन्स के ज़रिए परफॉर्मेंस और इस्तेमाल में आसानी बेहतर हुई है.

दूसरे खास बदलावों में स्मार्ट Safari फीचर्स (ऑटोमैटिक टॉपिक-बेस्ड टैब ग्रुपिंग और वेबपेज में बदलाव के लिए 'Notify Me' अलर्ट), एडवांस्ड Apple Intelligence-पावर्ड Photos टूल्स (बेहतर Clean Up, Extend, और Spatial Reframing), नेचुरल-लैंग्वेज शॉर्टकट और एक्सटेंशन बनाना, बेहतर पैरेंटल कंट्रोल्स, और एक्सेसिबिलिटी, कैलेंडर, और Continuity फीचर्स में कई सुधार किए गए हैं.

WatchOS 27 के फीचर्स

नए WatchOS 27, Apple Watch में Siri AI लेकर आता है, जो Apple Intelligence से चलने वाला ज़्यादा काबिल और बातचीत करने वाला असिस्टेंट लेकर आता है. यह पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, मल्टी-टर्न बातचीत और एक खास Siri ऐप को सपोर्ट करता है, जो डिवाइस में हिस्ट्री सिंक करता है.

डिजिटल क्राउन दबाने पर एक नया डायनामिक ऐप ग्रिड दिखाई देता है, जो जल्दी एक्सेस के लिए Siri और सुझाए गए ऐप्स को प्रायोरिटी देता है. इस अपडेट के तहत हेल्थ और फिटनेस में अच्छे अपग्रेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि Workout Buddy अब पास में iPhone के बिना भी काम करता है, पेस, दूरी और ड्यूरेशन प्रोग्रेस के बारे में नई जानकारी देता है, और स्पैनिश भाषा सपोर्ट भी जोड़ता है.

साइकिल ट्रैकिंग में पेरिमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते हैं, जबकि इनडोर रन और वॉक डिस्टेंस ट्रैकिंग ज़्यादा सटीक बनाई गई है. यूज़ेबिलिटी में सुधार में एक नया सिंगल-टैप जेस्चर (इंडेक्स फिंगर और थंब को पिंच करना) शामिल किया गया है, जिससे एक हाथ से स्मार्ट स्टैक विजेट चुने जा सकते हैं, स्मार्ट स्टैक के सुझाव बढ़ाए गए हैं (पार्क की हुई कार, जन्मदिन, ट्रांज़िट कार्ड, वगैरह), बेहतर रीडेबिलिटी के लिए बेहतर लिक्विड ग्लास, बेहतर बैटरी एफ़िशिएंसी, तेज़ ऐप लॉन्च, और एक कंसोलिडेटेड Find My एक्सपीरियंस जैसे अपडेट दिए गए हैं. एक नया Siri मॉड्यूलर वॉच फ़ेस भी शामिल किया गया है.