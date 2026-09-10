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Apple ने iOS 27 रिलीज़ डेट का खुलासा, जाने आपके iPhone को कब मिलेगा अपडेट

Apple ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS 27 की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है. इसे 14 सितंबर को रिलीज किया जाएगा.

Apple reveals iOS 27 release date
Apple ने iOS 27 रिलीज़ डेट का खुलासा (फोटो - Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple ने आखिरकार अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS 27 की ग्लोबल अवेलेबिलिटी अनाउंस कर दी है. कंपनी ने बुधवार को अपने 'सरप्राइज़ एंड शाइन' इवेंट के दौरान रिलीज़ शेड्यूल अनाउंस किया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई है, कि iPhone यूज़र्स इसके OS का लेटेस्ट वर्जन कब डाउनलोड कर पाएंगे. यह अनाउंसमेंट Apple के WWDC 2026 में iOS 27 का पहला प्रीव्यू दिखाने के लगभग तीन महीने बाद आई है.

iOS 27 की रिलीज डेट
Apple ने कन्फर्म किया है कि iOS 27, 14 सितंबर से सबके लिए उपलब्ध कराया गया है. यह ओवर-द-एयर अपडेट कम्पैटिबल iPhones के लिए उपलब्ध होगा. यूज़र्स सेटिंग्स > जनरल > सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर iOS का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं.

iOS 27 फीचर्स
Apple ने iOS 27 के साथ बड़े अपडेट पेश किए हैं. iOS 27 में बेहतर लिक्विड ग्लास डिज़ाइन दिया गया है. इसमें iPhone Handoff भी है, जिससे आप अलग-अलग iPhone पर एक ही नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं. यह लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Apple इंटेलिजेंस की अगली जेनरेशन के साथ-साथ बहुत इंतज़ार किए जा रहे Siri AI भी लाता है.

नया असिस्टेंट ज़्यादा नैचुरल रिक्वेस्ट को समझने और बातचीत में कॉन्टेक्स्ट बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सबसे खास बदलाव Siri AI असिस्टेंट में है, जो अब Apple के अपने Foundation Models और Google के Gemini AI मॉडल के कॉम्बिनेशन से लैस है.

यूज़र Siri को एक स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर भी लॉन्च कर सकते हैं, और यह उनकी पुरानी चैट दिखा सकता है. iOS 27 में माता-पिता को अपने बच्चों के डिजिटल एक्सपीरियंस को मैनेज करने में मदद करने के लिए एक्स्ट्रा टूल्स भी लाए गए हैं, जिसमें टाइम अलाउंस और शेड्यूल, और नई वेबसाइट के लिए नया आस्क टू ब्राउज़र फीचर शामिल है.

इसके अलावा, फोन ऐप को भी रीडिज़ाइन किया गया है, और यह अब मेल ऐप से ज़रूरी जानकारी दिखाता है. इसके अलावा, मैसेज और मेल दोनों ही सुझाव दिखाते हैं. फोन का सफारी ऐप अब टॉपिक के आधार पर टैब को ग्रुप करता है, और जब कोई वेबसाइट नई जानकारी के साथ अपडेट होती है तो यूज़र्स को नोटिफाई भी करता है.

किन iPhone को मिलेगा iOS अपडेट
उन iPhones की डिटेल्ड लिस्ट देखें जिन्हें iOS 27 अपडेट मिलेगा.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd generation और बाद के मॉडल)

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