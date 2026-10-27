iPhone Duo में स्क्रीन टूटने की बड़ी समस्या, Apple ने दिया नया फोन बदलने का ऑफर
Apple ने पहली बार फोल्डेबल फोन लॉन्च किया लेकिन ग्राहकों को हिंज के पास स्क्रीन में दरारें पड़ने की समस्या का सामना करना पड़ा.
Published : October 27, 2026 at 2:07 PM IST
हैदराबाद: 19 सितंबर 2026 को एपल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया था, जिसका नाम iPhone Duo है. यह एपल का सबसे महंगा फोन है. भारत में इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये से सिर्फ शुरू होती है. अमेरिका में इस फोन की कीमत 2,000 डॉलर से शुरू होती है. एपल के इस पहले मुड़ने वाले और इतने महंगे फोन्स से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन पहली सेल के बाद दुनियाभर में उल्टा रिएक्शन देखने को मिला है.
ग्राहकों ने फोन हाथ में आते ही शिकायत करनी शुरू कर दी है. कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि आईफोन डुओ की अंदर वाली स्क्रीन पर हिंज के पास क्रैक्स यानी दरारें पड़ गई हैं. कुछ ग्राहकों ने तो बताया कि फोन यूज़ करने के महज कुछ घंटों के बाद ही उनकी स्क्रीन पर दरारें पड़ गई. फोन्स का रिव्यू करने वाले रिव्यूअर्स ने भी आईफोन डुओ का रिव्यू किया और बताया कि फोन के नए बुक स्टाइल डिस्प्ले के लिए अभी ज्यादा ऐप्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी स्क्रीन पर आने वाली ये दरारें ही थीं.
Apple ने आखिरकार माना समस्या
ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने पहले बताया था कि एपल इस मुद्दे की जांच कर रही है. कंपनी ने दुकानों या कस्टमर सर्विस को अभी तक कोई खास गाइडलाइन भी नहीं दी थी, लेकिन अब एपल ने आधिकारिक रूप से बात मान ली है. कंपनी का कहना है कि कुछ आईफोन डुओ यूनिट्स की इनर डिस्प्ले में समस्या आ रही है. अगर किसी को अपनी स्क्रीन में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो वो AppleCare से संपर्क करके नया फोन ले सकते हैं.
इस ख़बर ने दुनियाभर के उन लाखों यूज़र्स को राहत दी है, जिन्होंने इतना महंगा आईफोन डुओ खरीदा है, लेकिन कुछ ही घंटों या दिनों में उसकी स्क्रीन खराब हो गई है. अगर ऐसे ग्राहकों ने AppleCare+ नहीं खरीदा है तो उन्हें इस फोन की स्क्रीन को ठीक कराने के लिए करीब फोन की आधी कीमत खर्च करनी पड़ेगी. भारत में इस फोन की स्क्रीन रिपेयरिंग कॉस्ट करीब डेढ़ लाख रुपये है. वहीं, अमेरिका में यूज़र्स 999 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. मैकरूमर्स को दिए गए बयान में एपल ने कहा है कि उन्हें इस समस्या के बारे में पता चला है, लेकिन कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि फोन में ऐसी समस्या क्यों आ रही है.
iFixit ने खोजा संभावित कारण
रिपेयर और टियरडाउन एक्सपर्ट iFixit का मानना है कि समस्या हिंज मैकेनिज्म से जुड़ी है. स्क्रीन का घुमावदार फोल्ड बीच वाली बार पर पड़ता है. इससे एक छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है और ठीक उसी जगह पर दरारें दिखाई दे रही हैं. इसमें ज्यादातर मामलों में हिंज के ऊपर एक सीधी खड़ी लाइन और दाईं ओर कुछ आड़ी रेखाएं दिखती हैं, जो बीच में एक बिंदु पर मिल जाती है.
जैसा कि हमने आपको बताया कि एपल ने अपनी गलती को स्वीकार करके लोगों को फोन बदलकर नया फोल्डेबल फोन देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक इस समस्या का सटीक कारण साफतौर पर नहीं बताया है. ऐसे में यह घटना बताती है कि नई टेक्नोलॉजी वाले फोल्डेबल फोन में अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं. लिहाजा, कंपनी को आगे चलकर और भी मजबूत डिज़ाइन लाने की जरूरत है ताकि ऐसे महंगे फोन में स्क्रीन जल्दी खराब न हो.