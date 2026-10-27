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iPhone Duo में स्क्रीन टूटने की बड़ी समस्या, Apple ने दिया नया फोन बदलने का ऑफर

iPhone Duo के शुरुआती खरीदारों ने अपने डिवाइस की स्क्रीन के डैमेज की तस्वीरें शेयर कीं. ( Image Credit: Reddit | Top Left - scary_duck23, Bottom Left - Bitter_Offer7123, Right - Vishnu_RK )

हैदराबाद: 19 सितंबर 2026 को एपल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया था, जिसका नाम iPhone Duo है. यह एपल का सबसे महंगा फोन है. भारत में इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये से सिर्फ शुरू होती है. अमेरिका में इस फोन की कीमत 2,000 डॉलर से शुरू होती है. एपल के इस पहले मुड़ने वाले और इतने महंगे फोन्स से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन पहली सेल के बाद दुनियाभर में उल्टा रिएक्शन देखने को मिला है.

ग्राहकों ने फोन हाथ में आते ही शिकायत करनी शुरू कर दी है. कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि आईफोन डुओ की अंदर वाली स्क्रीन पर हिंज के पास क्रैक्स यानी दरारें पड़ गई हैं. कुछ ग्राहकों ने तो बताया कि फोन यूज़ करने के महज कुछ घंटों के बाद ही उनकी स्क्रीन पर दरारें पड़ गई. फोन्स का रिव्यू करने वाले रिव्यूअर्स ने भी आईफोन डुओ का रिव्यू किया और बताया कि फोन के नए बुक स्टाइल डिस्प्ले के लिए अभी ज्यादा ऐप्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी स्क्रीन पर आने वाली ये दरारें ही थीं.