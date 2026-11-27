Apple ने ऐप स्टोर से हटाया पॉपुलर AI चैटबॉट Talkie, बच्चों को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप!
एप्पल ने मिनीमैक्स के टॉकी ऐप को दुनियाभर के ऐप स्टोर से हटा दिया क्योंकि उसके एआई कैरेक्टर्स बच्चों को यौन संदेश भेज रहे थे.
Published : November 27, 2026 at 11:20 AM IST
हैदराबाद: Apple ने इस हफ्ते MiniMax कंपनी का लोकप्रिय चैटबॉट ऐप Talkie को अपने ऐप स्टोर से पूरी दुनिया में हटा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगा था कि इस ऐप के एआई कैरेक्टर्स बच्चों को यौन संदेश भेज रहे थे.
Talkie ऐप को साल 2023 में लॉन्च किया गया था. इसमें यूज़र्स कई तरह के वर्चुअल साथियों से बात कर सकते थे. कई कैरेक्टर्स रोमांटिक अंदाज में बात करते हैं. MiniMax चीन के एक शहर शंघाई की कंपनी है और चीन में इसका एक वर्ज़न चलता है, जिसका नाम Xingye है.
यह एपल एप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर दोनों पर 18+ रेटिंग वाला ऐप है. हालांकि, बच्चों को साइन-अप करने वक्त अपनी उम्र खुद बतानी पड़ती है. इस कारण बच्चों की सुरक्षा मामलों के जानकार इस ऐप की कमजोर उम्र जांच पर सवाल उठाते रहे हैं.
कितने लोग इस्तेमाल करते हैं
ABC News और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़्म ने बुधवार को रिपोर्ट दी है कि ऐप के कैरेक्टर्स बच्चों को अनुचित और अपमानजनक मैसेज भेज रहे थे. MiniMax और Apple ने अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है.
सेंसर टावर के मुताबिक, टॉकि खासतौर पर अमेरिका, फिलीपींस और मेक्सिको में काफी लोकप्रिय है. 2024 में Talkie और Xingye ने MiniMax की आय का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा दिया था. अक्टूबर 2026 तक ऐप और वेबसाइट पर करीब 1.1 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे. MiniMax अब अपना ध्यान एंटरप्राइज कोडिंग और मल्टीमॉडल एआई मॉडल जैसे MiniMax M1 और Hailuo-02 पर लगा रहा है.
एआई चैटबॉट्स पर बढ़ती नजर
आजकल दुनियाभर में एआई चैटबॉट्स पर खासकर बच्चों से बातचीत को लेकर सख्ती बढ़ रही है. एलन मस्क के ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों की संवेदनशील पिक्चर्स बनाने के आरोप लगे थे. Character.AI पर अमेरिका में कई मुकदमे चल रहे हैं.
जुलाई में चीन ने घरेलू एआई साथी ऐप्स पर कार्रवाई की थी. Xingye समेत ऐप्स में नाबालिगों के साथ अंतरंग रिश्ते पर रोक लगा दी. प्लेटफॉर्म्स को भावनात्मक निर्भरता रोकने के नियम बनाने को कहा गया. ByteDance और Alibaba ने भी अपने ऐप्स से इंसानों जैसे एजेंट फीचर्स हटा दिए. चीन में कई यूजर्स ने वर्चुअल कैरेक्टर्स से लगाव जताते हुए इस कदम का विरोध किया. Talkie की यह घटना दिखाती है कि एआई असिस्टेंट की सुरक्षा अब दुनिया भर में गंभीर मुद्दा बन चुकी है.