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Apple ने ऐप स्टोर से हटाया पॉपुलर AI चैटबॉट Talkie, बच्चों को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप!

यह मुंबई के पहले एप्पल स्टोर की पिक्चर है, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स में खुला था. ( Apple )

हैदराबाद: Apple ने इस हफ्ते MiniMax कंपनी का लोकप्रिय चैटबॉट ऐप Talkie को अपने ऐप स्टोर से पूरी दुनिया में हटा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगा था कि इस ऐप के एआई कैरेक्टर्स बच्चों को यौन संदेश भेज रहे थे.

Talkie ऐप को साल 2023 में लॉन्च किया गया था. इसमें यूज़र्स कई तरह के वर्चुअल साथियों से बात कर सकते थे. कई कैरेक्टर्स रोमांटिक अंदाज में बात करते हैं. MiniMax चीन के एक शहर शंघाई की कंपनी है और चीन में इसका एक वर्ज़न चलता है, जिसका नाम Xingye है.