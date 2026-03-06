ETV Bharat / technology

Apple ने कई पुराने डिवाइस को किया बंद, वेबसाइट से गायब हुए iPhone 16e समेत कई प्रोडक्ट्स

Apple ने नए प्रोडक्ट लॉन्च के बाद iPhone 16e, M4 MacBook Air और M3 iPad Air समेत कई पुराने डिवाइस बंद कर दिए.

Apple discontinued several older devices, including the iPhone 16e, M4 MacBook Air, and M3 iPad Air, and launched new models.
Apple ने iPhone 16e, M4 MacBook Air और M3 iPad Air समेत कई पुराने डिवाइस बंद कर नए मॉडल्स लॉन्च किए. (Image: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 5:38 PM IST

हैदराबाद: एप्पल हर साल अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है और इसी के साथ कंपनी अपने कुछ पुराने मॉडल्स को भी धीरे-धीरे मार्केट से हटाती रहती है. इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ है. कंपनी ने अपने कई पुराने iPhone, iPad और Mac मॉडल्स को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है. ये सभी प्रोडक्ट अब एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और स्टोर्स पर दिखाई नहीं देंगे.

इन प्रोडक्ट्स को किया बंद

एप्पल जिन प्रोडक्ट्स को बंद कर रहा है, उनमें iPhone 16e, M4 MacBook Air, M4 Pro और M4 Max चिप वाले MacBook Pro, 512GB स्टोरेज वाला M5 MacBook Pro, M3 iPad Air, Apple Studio Display (2022 मॉडल) और Pro Display XDR शामिल हैं. इन सभी डिवाइस को अब कंपनी के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से हटा दिया गया है.

नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट

हालांकि, एप्पल ने इन पुराने प्रोडक्ट्स की जगह नए और अपडेटेड मॉडल्स पेश कर दिए हैं. कंपनी अब iPhone 17e, M5 MacBook Air, M5 Pro और M5 Max चिप वाले नए MacBook Pro और M4 iPad Air को प्रमोट कर रही है. इन नए डिवाइस में बेहतर परफॉर्मेंस, अपग्रेडेड चिपसेट और कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें यूज़र्स को पुराने मॉडल्स की तुलना में बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा.

एक दिलचस्प बात यह भी है कि एप्पल ने हाल ही में लॉन्च हुए M5MacBook Pro के बेस वेरिएंट को भी हटा दिया है. अक्टूबर में लॉन्च किए गए इस लैपटॉप में 512GB स्टोरेज वाला मॉडल भी उपलब्ध था, लेकिन अब कंपनी ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया है. इसका मतलब है कि आगे से यूजर्स को इस लैपटॉप का बेस स्टोरेज ऑप्शन नहीं मिलेगा.

पुराने मॉडल्सनए मॉडल्स
iPhone 16eiPhone 17e
M4 MacBook AirM5 MacBook Air
M4 Pro और M4 Max चिप्स के साथ MacBook Pro M5 Pro और M5 Max चिप्स के साथ MacBook Pro
M5 MacBook Pro (512GB स्टोरेज के साथ)M5 MacBook Pro (1TB स्टोरेज के साथ)
M3 iPad AirM4 iPad Air
Apple Studio Display (2022 मॉडल)Apple Studio Display (2026 मॉडल)
Pro Display XDRStudio Display XDR

हालांकि, अगर कोई यूजर इन पुराने मॉडल्स को खरीदना चाहता है तो उसके लिए अभी भी एक मौका है. एप्पल के स्टोर्स से ये प्रोडक्ट भले ही हट चुके हों, लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे थर्ड-पार्टी रिटेलर्स के पास जब तक स्टॉक रहेगा, तब तक ये डिवाइस बिक्री के लिए उपलब्ध रह सकते हैं. एप्पल की यह रणनीति नई नहीं है. कंपनी हर साल नए प्रोडक्ट्स आने के बाद पुराने मॉडल्स को धीरे-धीरे बंद कर देती है, ताकि बाजार में नए डिवाइस को ज्यादा जगह और ध्यान मिल सके.

