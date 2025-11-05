ETV Bharat / technology

Apple ने जारी किया iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन, नई Liquid Glass सेटिंग हुई पेश

Apple ने जारी किया iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन ( फोटो - Harsh Kr. Sharma/ETV Bharat )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने अपने स्मार्टफोन iPhone के लिए नया iOS 26.1 अपडेट पेश कर दिया है. अब यह अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध है. Apple ने बीती 3 नवंबर को अपने लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन को जारी किया है. इसमें iOS 26.0.1 की ज्ञात समस्याओं के समाधान के अलावा कई नए फ़ीचर भी शामिल हैं. यह अपडेट एक लिक्विड ग्लास सेटिंग के साथ आता है, जिसका उद्देश्य पठनीयता और दृश्यता संबंधी समस्याओं से संबंधित यूजर्स की शिकायतों का समाधान करना है. इसके अलावा, Apple मौजूदा चाइल्ड अकाउंट्स के लिए एक सीमा भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें एडल्ट वेबसाइटों पर जाने से रोकना है. Apple ने नई लिक्विड ग्लास सेटिंग की समस्या सुलझाई

नए iOS 26.1 अपडेट में एक नई लिक्विड ग्लास सेटिंग शामिल की गई है, जो यूजर्स को डिफ़ॉल्ट 'क्लियर लुक' और नए 'टिंटेड लुक' के बीच स्विच करने की सुविधा देती है. क्यूपर्टिनो की कंपनी ने कहा कि इससे लॉक स्क्रीन पर ऐप्स और नोटिफिकेशन में UI एलिमेंट्स की अपारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह कदम टेक दिग्गज को कई यूजर्स द्वारा दृश्यता और पठनीयता संबंधी समस्याओं की शिकायतें मिलने के बाद उठाया गया है. इसके अलावा, यूजर अब कैमरा ऐप फ़ीचर खोलने के लिए लॉक स्क्रीन पर स्वाइप को अक्षम कर सकते हैं. iOS 26.1 फ़र्मवेयर अपग्रेड के साथ, Apple AirPods के साथ लाइव ट्रांसलेशन पर समर्थित भाषाओं की संख्या बढ़ गई है. यह अब यूजर्स को चीनी (सरलीकृत और पारंपरिक), जापानी, कोरियाई और इतालवी से रीयल-टाइम में अनुवाद करने की सुविधा देता है.