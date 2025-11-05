ETV Bharat / technology

Apple ने जारी किया iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन, नई Liquid Glass सेटिंग हुई पेश

Apple ने अपने स्मार्टफोन iPhone के लिए नया iOS 26.1 अपडेट पेश कर दिया है. यह अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध है.

Apple ने जारी किया iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन (फोटो - Harsh Kr. Sharma/ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 11:29 AM IST

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने अपने स्मार्टफोन iPhone के लिए नया iOS 26.1 अपडेट पेश कर दिया है. अब यह अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध है. Apple ने बीती 3 नवंबर को अपने लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन को जारी किया है. इसमें iOS 26.0.1 की ज्ञात समस्याओं के समाधान के अलावा कई नए फ़ीचर भी शामिल हैं.

यह अपडेट एक लिक्विड ग्लास सेटिंग के साथ आता है, जिसका उद्देश्य पठनीयता और दृश्यता संबंधी समस्याओं से संबंधित यूजर्स की शिकायतों का समाधान करना है. इसके अलावा, Apple मौजूदा चाइल्ड अकाउंट्स के लिए एक सीमा भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें एडल्ट वेबसाइटों पर जाने से रोकना है.

Apple ने नई लिक्विड ग्लास सेटिंग की समस्या सुलझाई
नए iOS 26.1 अपडेट में एक नई लिक्विड ग्लास सेटिंग शामिल की गई है, जो यूजर्स को डिफ़ॉल्ट 'क्लियर लुक' और नए 'टिंटेड लुक' के बीच स्विच करने की सुविधा देती है. क्यूपर्टिनो की कंपनी ने कहा कि इससे लॉक स्क्रीन पर ऐप्स और नोटिफिकेशन में UI एलिमेंट्स की अपारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

यह कदम टेक दिग्गज को कई यूजर्स द्वारा दृश्यता और पठनीयता संबंधी समस्याओं की शिकायतें मिलने के बाद उठाया गया है. इसके अलावा, यूजर अब कैमरा ऐप फ़ीचर खोलने के लिए लॉक स्क्रीन पर स्वाइप को अक्षम कर सकते हैं.

iOS 26.1 फ़र्मवेयर अपग्रेड के साथ, Apple AirPods के साथ लाइव ट्रांसलेशन पर समर्थित भाषाओं की संख्या बढ़ गई है. यह अब यूजर्स को चीनी (सरलीकृत और पारंपरिक), जापानी, कोरियाई और इतालवी से रीयल-टाइम में अनुवाद करने की सुविधा देता है.

इससे AirPods के साथ लाइव ट्रांसलेशन के लिए समर्थित भाषाओं की कुल संख्या नौ हो गई है, जिसमें पहले से ही अंग्रेज़ी (यूके, यूएस), फ़्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली और स्पेनिश शामिल हैं. इसके अलावा, Apple iOS 26.1 अपडेट के साथ संचार सुरक्षा और वेब सामग्री फ़िल्टर भी ला रहा है. Apple का लक्ष्य 13 से 17 साल की आयु के बच्चों को वयस्क वेबसाइट देखने से रोकना है. फ़िल्टर मौजूदा चाइल्ड अकाउंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम होते हैं.

iOS 26.1 अपडेट में नया Apple Music Mini Player स्वाइप जेस्चर भी शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता अगले गाने पर जाने के लिए बाएं स्वाइप कर सकते हैं या पिछले गाने पर जाने के लिए दाएं स्वाइप कर सकते हैं. इसके अलावा, Apple Music AutoMix अब AirPlay पर भी समर्थित है, जिससे उपयोगकर्ता संगत डिवाइस के साथ उपयोग करते समय गानों को ब्लेंड कर सकते हैं.

Apple की सहायता वेबसाइट से यह भी पता चलता है कि iOS 26.1 अपडेट में कई सुरक्षा कमज़ोरियों के समाधान शामिल हैं, जो कर्नेल और ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती हैं. यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी जाती है, जो कैमरा, फ़ोटो, फाइंड माई, सफारी और ब्राउज़र को संचालित करने वाले वेबकिट इंजन सहित ऐप्स से संबंधित विभिन्न खामियों को दूर करता है.

इसके अलावा, Apple के लेटेस्ट iOS 26.1 अपडेट में बाहरी USB माइक्रोफ़ोन के लिए Gain Control की सुविधा दी गई है, जब यूजर स्थानीय कैप्चर के साथ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हो. इन स्थानीय कैप्चर फ़ाइलों को अब यूजर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सेव कर सकते हैं. अब, Apple के फ़िटनेस ऐप में मैन्युअल वर्कआउट लॉगिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. कंपनी ने बताया कि iOS 26.1 अपडेट कम बैंडविड्थ कनेक्शन पर फेसटाइम ऑडियो क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है.

