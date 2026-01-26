Apple ने 2025 में दर्ज की रिकॉर्ड सेल्स, शिपमेंट बढ़कर पहुंचा 14 मिलियन यूनिट: रिपोर्ट्स
Apple ने भारत में अब तक का अपना सबसे अच्छा साल रिकॉर्ड किया है. कंपनी ने पूरे साल में लगभग 152 मिलियन यूनिट्स शिप की.
Published : January 26, 2026 at 11:34 AM IST
हैदराबाद: एक ताजा रिपोर्ट की माने तो Apple ने भारत में अब तक का अपना सबसे अच्छा साल रिकॉर्ड किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, मार्केट डेटा से जानकारी सामने आई है कि टेक दिग्गज के शिपमेंट में 2025 में देश में काफी बढ़ोतरी हुई.
इससे कंपनी को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिली. Apple के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद, भारत में कुल स्मार्टफोन मार्केट लगभग स्थिर रहा, पूरे साल में लगभग 152 मिलियन यूनिट्स शिप की गईं.
भारत में आईफोन की शिपमेंट में आई तेज़ी
मार्केट इंटेलिजेंस फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के मार्केट डेटा का हवाला देते हुए, टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत में Apple के iPhone की शिपमेंट में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जिससे इसका मार्केट शेयर 2024 के लगभग 7 प्रतिशत से बढ़कर रिकॉर्ड 9 प्रतिशत हो गया. रिपोर्ट के अनुसार, यह क्यूपर्टिनो-बेस्ड टेक दिग्गज का भारत में अब तक का सबसे अच्छा सालाना परफॉर्मेंस है.
इस रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री एनालिस्ट इस ग्रोथ की वजह कई फैक्टर्स को बताते हैं, जिसमें लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज़ से लेकर पिछले साल की iPhone 16 सीरीज़ और नॉन-फ्लैगशिप iPhone 16e तक का बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शामिल है. ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर iPhone मॉडल्स की ज़्यादा उपलब्धता, साथ ही नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स जैसे आसान फाइनेंसिंग ऑप्शन ने भी Apple की मज़बूत परफॉर्मेंस में योगदान दिया.
इसके अलावा, डेटा से पता चलता है कि साल 2025 में भारत में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट लगभग 152-153 मिलियन यूनिट का रहा. हाल के सालों में, Apple धीरे-धीरे अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को चीन से दूसरे देशों में स्थानांतरित कर रहा है, जिसमें भारत उसके नए असेंबली हब में से एक है.
हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, टेक दिग्गज Apple ने कुल 50 बिलियन डॉलर यानी लगभग 4.51 लाख करोड़ रुपये के मेड इन इंडिया iPhone मॉडल शिप करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है.
Apple, Foxconn जैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए, मेक इन इंडिया पहल के तहत PLI स्कीम में शामिल हुआ. कंपनी ने अकेले FY26 के पहले नौ महीनों में लगभग 16 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये के iPhone मॉडल एक्सपोर्ट किए, जिससे FY22 से कुल शिपमेंट 50 बिलियन डॉलर पहुंच गया.