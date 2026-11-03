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Apple ने भारत में सितंबर तिमाही के लिए अब तक का सबसे अधिक राजस्व रिकॉर्ड किया दर्ज: CEO जॉन टर्नस

Apple के CEO जॉन टर्नस ने कहा कि भारत में Apple का अब तक का सबसे बेहतरीन वित्तीय वर्ष रहा. ( फोटो - ETV Bharat )

नई दिल्ली: Apple के सीईओ जॉन टर्नस के अनुसार, Apple ने भारत में सितंबर तिमाही के लिए अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है. कंपनी के लिए यह वित्तीय वर्ष, भारत और दुनिया भर में, अपने डिवाइस को अपग्रेड करने वाले ग्राहकों के लिहाज से अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा है.

26 सितंबर को समाप्त हुई Apple की वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही की अर्निंग्स कॉल के दौरान, टर्नस ने बताया कि कंपनी ने अमेरिका, यूरोप, ग्रेटर चीन और बाकी एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में सितंबर तिमाही के लिए नए रिकॉर्ड बनाए हैं.

टर्नस ने कहा कि, "हमने भारत में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के साथ-साथ, विकसित और उभरते दोनों बाजारों में सितंबर तिमाही के लिए राजस्व (रेवेन्यू) के रिकॉर्ड बनाए हैं." उन्होंने आगे बताया कि कंपनी ने दुनिया भर के साथ-साथ अमेरिका, मुख्य भूमि चीन और भारत में भी सितंबर तिमाही के दौरान 'अपग्रेडर्स' (पुराने फोन से नए फोन पर जाने वाले ग्राहकों) के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है. सितंबर तिमाही में वैश्विक स्तर पर आईफोन से प्राप्त राजस्व 57.6 अरब डॉलर रहा. आपूर्ति संबंधी बाधाओं और विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है. Apple के CEO ने कहा कि, "Apple Pay की बात करें तो, हमने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मिलकर भारत में इसे लॉन्च किया है. इससे दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक में भुगतान करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका उपलब्ध हुआ है. आज, Apple Pay 90 से ज्यादा बाजारों में मौजूद है, जिससे दुनिया भर के ग्राहकों को हर ट्रांजेक्शन में निश्चिंतता मिलती है." Apple की कमाई पर टिप्पणी करते हुए, काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा कि, "अर्निंग्स कॉल की मुख्य बातों में से एक यह थी कि भारत कई अलग-अलग डेटा पॉइंट्स में उभर कर सामने आया — जैसे कि iPhone अपग्रेड करने वालों की रिकॉर्ड संख्या, Mac की अब तक की सबसे अधिक बिक्री, सर्विसेज के क्षेत्र में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन, iPhone का सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में शामिल होना, और Apple Pay की शुरुआत. पाठक ने IANS को बताया कि, "भारत में उपभोक्ताओं की आकांक्षाएं Apple के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रही हैं. आसान फाइनेंसिंग, ट्रेड-इन, चैनल का विस्तार और स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के चलते, ये आकांक्षाएं अब असल खरीदारी में बदल रही हैं. स्मार्टफोन बाजार के मुश्किल दौर में भी, उपभोक्ता Apple के उत्पादों के लिए अपना बजट बढ़ाने को तैयार हैं."