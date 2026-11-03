Apple ने भारत में सितंबर तिमाही के लिए अब तक का सबसे अधिक राजस्व रिकॉर्ड किया दर्ज: CEO जॉन टर्नस
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) में भारत में सबसे ज़्यादा शिप किया जाने वाला मॉडल iPhone 17 था.
Published : November 3, 2026 at 1:11 PM IST
नई दिल्ली: Apple के सीईओ जॉन टर्नस के अनुसार, Apple ने भारत में सितंबर तिमाही के लिए अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है. कंपनी के लिए यह वित्तीय वर्ष, भारत और दुनिया भर में, अपने डिवाइस को अपग्रेड करने वाले ग्राहकों के लिहाज से अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा है.
26 सितंबर को समाप्त हुई Apple की वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही की अर्निंग्स कॉल के दौरान, टर्नस ने बताया कि कंपनी ने अमेरिका, यूरोप, ग्रेटर चीन और बाकी एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में सितंबर तिमाही के लिए नए रिकॉर्ड बनाए हैं.
टर्नस ने कहा कि, "हमने भारत में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के साथ-साथ, विकसित और उभरते दोनों बाजारों में सितंबर तिमाही के लिए राजस्व (रेवेन्यू) के रिकॉर्ड बनाए हैं." उन्होंने आगे बताया कि कंपनी ने दुनिया भर के साथ-साथ अमेरिका, मुख्य भूमि चीन और भारत में भी सितंबर तिमाही के दौरान 'अपग्रेडर्स' (पुराने फोन से नए फोन पर जाने वाले ग्राहकों) के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है.
सितंबर तिमाही में वैश्विक स्तर पर आईफोन से प्राप्त राजस्व 57.6 अरब डॉलर रहा. आपूर्ति संबंधी बाधाओं और विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है.
Apple के CEO ने कहा कि, "Apple Pay की बात करें तो, हमने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मिलकर भारत में इसे लॉन्च किया है. इससे दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक में भुगतान करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका उपलब्ध हुआ है. आज, Apple Pay 90 से ज्यादा बाजारों में मौजूद है, जिससे दुनिया भर के ग्राहकों को हर ट्रांजेक्शन में निश्चिंतता मिलती है."
Apple की कमाई पर टिप्पणी करते हुए, काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा कि, "अर्निंग्स कॉल की मुख्य बातों में से एक यह थी कि भारत कई अलग-अलग डेटा पॉइंट्स में उभर कर सामने आया — जैसे कि iPhone अपग्रेड करने वालों की रिकॉर्ड संख्या, Mac की अब तक की सबसे अधिक बिक्री, सर्विसेज के क्षेत्र में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन, iPhone का सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में शामिल होना, और Apple Pay की शुरुआत.
पाठक ने IANS को बताया कि, "भारत में उपभोक्ताओं की आकांक्षाएं Apple के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रही हैं. आसान फाइनेंसिंग, ट्रेड-इन, चैनल का विस्तार और स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के चलते, ये आकांक्षाएं अब असल खरीदारी में बदल रही हैं. स्मार्टफोन बाजार के मुश्किल दौर में भी, उपभोक्ता Apple के उत्पादों के लिए अपना बजट बढ़ाने को तैयार हैं."
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, भारत में Q3 के दौरान iPhone 17 सबसे ज़्यादा शिप किया जाने वाला मॉडल रहा, और MacBook Neo की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया.
पाठक ने बताया कि, "हालांकि पिछले साल की तुलना में iPhone की शिपमेंट में गिरावट आई है, लेकिन भारत में Apple का ASP (औसत बिक्री मूल्य) अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो इस तिमाही में 1,000 डॉलर को पार कर गया. भारत, Apple के लिए केवल iPhone की ग्रोथ वाले बाज़ार से बदलकर एक पूर्ण इकोसिस्टम वाले बाज़ार की ओर बढ़ रहा है. हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे इंस्टॉल्ड बेस बढ़ेगा, 2027 और उसके बाद इस बदलाव में और तेज़ी आएगी."
Apple के CFO केवन पारेख के अनुसार, एक्टिव iPhone की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. इसके साथ ही, अमेरिका, मुख्य भूमि चीन, भारत और जापान सहित कई बाजारों में, iPhone के लिए यह साल अपग्रेड करने वालों के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा.
उन्होंने बताया कि, "वर्ल्ड पैनल के एक हालिया सर्वे के अनुसार, अमेरिका, शहरी चीन, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान में iPhone सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा."
सप्लाई की दिक्कतों के बावजूद, वैश्विक स्तर पर Mac से होने वाला रेवेन्यू 10.8 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक है. पारेख ने बताया कि, "यह प्रदर्शन MacBook Neo और MacBook Pro की मजबूती की बदौलत रहा. हमने विकसित और उभरते, दोनों तरह के बाजारों में दोहरे अंकों की ग्रोथ देखी है, और भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बाजारों में तो अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं."
सेवाओं से प्राप्त राजस्व 31.6 अरब डॉलर के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा (FX) के प्रतिकूल प्रभावों के कारण 1.5 प्रतिशत से अधिक की बाधा के बावजूद, इसमें साल-दर-साल 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
पारेख ने कहा कि, "हमने जिन बाजारों पर नजर रखी है, उनमें से अधिकांश में हमने अब तक का सबसे अधिक राजस्व रिकॉर्ड बनाया है. इनमें लैटिन अमेरिका और भारत जैसे कई उभरते बाजार भी शामिल हैं."