Apple Product (RED) की वापसी: एक खास मकसद के साथ लाल रंग में लॉन्च होंगे ये डिवाइस: रिपोर्ट
एप्पल वर्ल्ड एड्स डे के आसपास लाल HomePod mini 2 और खास AirPods Max 2 लॉन्च करने की तैयारी में है.
Published : November 24, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 11:13 AM IST
हैदराबाद: एपल कंपनी एक बार फिर अपना पुराना Product (RED) कार्यक्रम शुरू करने वाली है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार एपल अपने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे HomePod Mini 2 और AirPods Max 2 का रेड वर्ज़न लेकर आने वाली है. ये दोनों प्रोडक्ट एक दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के आसपास लॉन्च किए जा सकते हैं.
ये प्रोग्राम एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने वाले ग्लोबल फंड को पैसे जुटाने के लिए चलाया जाता है. एपल बीस साल से इस पार्टनरशिप में शामिल है. पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कोई नया Product(RED) डिवाइस लॉन्च नहीं किया था, लेकिन अब ब्लूमबर्ग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एपल एक बार फिर से लाल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है.
Apple stores are already receiving lots of inventory ahead of the release.— Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026
HomePod Mini 2 और AirPods Max 2 का डिज़ाइन
होमपॉड मिनी 2 पूरा लाल मेश कवर में आएगा. ये एक छोटा स्पीकर है, जो अभी पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और मिडनाइट कलर में उपलब्ध है. इसकी कीमत अमेरिका में 149 डॉलर और भारत में 18,900 रुपये है.
AirPods Max 2 का डिज़ाइन थोड़ा अलग बताया जा रहा है. इसमें सिल्वर फिनिश के साथ सफेद मेश ईयर कुशन और सफेद हेडबैंड होगा, जबकि सिर्फ डिजिटल क्राउन लाल रंग का रहेगा. अभी यह हेडफोन सिल्वर कलर में नहीं मिलता है. इसकी कीमत अमेरिका में 549 डॉलर और भारत में 74,900 रुपये है.
प्रोडक्ट रेड लॉन्च इतना खास क्यों?
एपल ने बताया कि इन प्रोडक्ट की बिक्री से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा ग्लोबल फंड को जाएगा. ये पैसे विकासशील देशों में एड्स मरीजों की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं. छुट्टियों के मौसम में लोग गिफ्ट खरीदते हैं, इसलिए लाल रंग वाले ये गैजेट्स अच्छी बिक्री कर सकते हैं.
Apple is reportedly bringing back (PRODUCT)RED with new HomePod mini 2 and AirPods Max 2 color options! 🔴 The special editions could launch on December 1 for World AIDS Day, with proceeds supporting The Global Fund Source: @markgurman https://t.co/DxzDkY5kgo— Apple Hub (@theapplehub) November 23, 2026
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने लाल रंग का एयरपॉड्स रिस्ट स्ट्रैप और एप्पल वॉच स्पोर्ट बैंड भी तैयार किया है, जिसे कंपनी अपने इन दो रेड वर्ज़न प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च कर सकती है.
एपल ने अभी तक इन नए कलर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार तैयारी लगभग पूरी है. जो लोग एपल के प्रोडक्ट पसंद करते हैं और साथ में अच्छा काम भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों डिवाइस अच्छे विकल्प बन सकते हैं. लाल रंग हमेशा लोगों को ध्यान खींचता है और जब उससे किसी बड़े मकसद या उद्देश्य को मदद मिलती हो तो बात और भी अच्छी हो जाती है.