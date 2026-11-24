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Apple Product (RED) की वापसी: एक खास मकसद के साथ लाल रंग में लॉन्च होंगे ये डिवाइस: रिपोर्ट

यह इमेज HomePod Mini 2 की है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल कंपनी एक बार फिर अपना पुराना Product (RED) कार्यक्रम शुरू करने वाली है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार एपल अपने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे HomePod Mini 2 और AirPods Max 2 का रेड वर्ज़न लेकर आने वाली है. ये दोनों प्रोडक्ट एक दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के आसपास लॉन्च किए जा सकते हैं.

ये प्रोग्राम एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने वाले ग्लोबल फंड को पैसे जुटाने के लिए चलाया जाता है. एपल बीस साल से इस पार्टनरशिप में शामिल है. पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कोई नया Product(RED) डिवाइस लॉन्च नहीं किया था, लेकिन अब ब्लूमबर्ग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एपल एक बार फिर से लाल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है.

HomePod Mini 2 और AirPods Max 2 का डिज़ाइन होमपॉड मिनी 2 पूरा लाल मेश कवर में आएगा. ये एक छोटा स्पीकर है, जो अभी पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और मिडनाइट कलर में उपलब्ध है. इसकी कीमत अमेरिका में 149 डॉलर और भारत में 18,900 रुपये है. AirPods Max 2 का डिज़ाइन थोड़ा अलग बताया जा रहा है. इसमें सिल्वर फिनिश के साथ सफेद मेश ईयर कुशन और सफेद हेडबैंड होगा, जबकि सिर्फ डिजिटल क्राउन लाल रंग का रहेगा. अभी यह हेडफोन सिल्वर कलर में नहीं मिलता है. इसकी कीमत अमेरिका में 549 डॉलर और भारत में 74,900 रुपये है.