Apple यूज़र्स के लिए खुशखबरी, अब बिना नेटवर्क भी चलेगा iPhone!
अब iPhone यूज़र्स बिना नेटवर्क के भी मैसेज, फोटो और मैप्स इस्तेमाल कर पाएंगे. Apple जल्द ही सैटेलाइट से जुड़े नए फीचर्स लाने वाला है.
Published : November 10, 2025 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: अगर आप आप आईफोन के शौकीन हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है. आईफोन यूज़ करने वाले यूज़र्स को नेटवर्क की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. एप्पल अपने सैटेलाइट फीचर्स को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स प्लान कर रहा है. अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते होंगे कि आईफोन यूज़र्स अभी तक सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए सिर्फ Emergency SOS, Texting और रोडसाइड असिस्टेंस जैसे फीचर्स का ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन अब यूज़र्स सैटेलाइट कनेक्शनस की मदद से आईफोन में और भी कई फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल कई नए सैटेलाइट पावर्ड फीचर्स पर काम कर रहा हैं, जो आईफोन को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे.
आईफोन में आने वाले सैटेलाइट फीचर्स
|फीचर
|क्या करेगा ये?
|क्यों ज़रूरी है?
|Satellite API for Apps
|Apple थर्ड-पार्टी ऐप डेवलपर्स को ऐसा API देगा जिससे वो अपनी ऐप्स में satellite कनेक्शन जोड़ पाएंगे
|मतलब अगर नेटवर्क नहीं भी है, तब भी कई ऐप्स चल पाएंगी
|Offline Apple Maps Navigation
|बिना नेटवर्क या WiFi के भी यूज़र्स मैप्स में रास्ता देख पाएंगे
|ट्रैवलिंग या रिमोट एरिया में ये बहुत काम आएगा
|Photo Messaging via Satellite
|अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, फोटो भी satellite से भेजी जा सकेगी
|Emergency या रिमोट लोकेशन में विजुअल इन्फो शेयर करना आसान होगा
|Natural Usage Satellite Connect
|अब फोन को आसमान की तरफ घुमाने की ज़रूरी नहीं होगी, कनेक्शन अपने आप डिटेक्ट करेगा
|यूज़र्स के लिए Satellite यूज़ करना और आसान हो जाएगा
|5G-Satellite Integration (भविष्य में)
|5G नेटवर्क को सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा ताकि कवरेज और बढ़े
|मतलब पहाड़, गांव या समुद्र किनारे भी 5G सिग्नल मिल सकेंगे
इस अपडेट की खास बात
एप्पल का यह अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, जो अक्सर नेटवर्क ब्लैक ज़ोन, ट्रैकिंग रूट या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं. सैटेलाइट सिस्टम से आईफोन अब सिर्फ कॉलिंग या एसओएस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक फुल कनेक्टिविटी डिवाइस बन जाएगा.
कीमत और उपलब्धता
मार्क गुरमन के मुताबिक, आईफोन में आने वाले बेसिक सैटेलाइट फीचर्स मुफ्त रहेंगे, लेकिन एडवांस सपोर्ट वाले फीचर्स का फायदा उठाने के लिए यूज़र्स को कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है.
ग्लोबलस्टार भी करेगा अपग्रेड
एप्पल के सैटेलाइट पार्टनर ग्लोबलस्टार को भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा, ताकि ये सभी नए फीचर्स एकदम स्मूदली चल सके. एप्पल खुद ग्लोबलस्टार को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सके. एप्पल जिन अपडेट्स पर काम कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अब एप्पल सिर्फ फोन बनाने वाली कंपनी ही नहीं, बल्कि ग्लोबल कनेक्टिविटी प्लेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जब आईफोन बिना नेटवर्क के ही फोटो भेजना, मैसेज भेजना, रास्ता दिखाने जैसे कई काम करने लगेगा तो कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी आसमान छूने लगेगी और टेलीकॉम नेटवर्क को अपने भविष्य को बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करनी होगी.