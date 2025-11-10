ETV Bharat / technology

Apple यूज़र्स के लिए खुशखबरी, अब बिना नेटवर्क भी चलेगा iPhone!

आईफोन जल्द ही नेक्स्ट-जनरेशन सैटेलाइट फीचर्स की मदद से नेटवर्क के बिना भी काम करेगा. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: अगर आप आप आईफोन के शौकीन हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है. आईफोन यूज़ करने वाले यूज़र्स को नेटवर्क की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. एप्पल अपने सैटेलाइट फीचर्स को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स प्लान कर रहा है. अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते होंगे कि आईफोन यूज़र्स अभी तक सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए सिर्फ Emergency SOS, Texting और रोडसाइड असिस्टेंस जैसे फीचर्स का ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन अब यूज़र्स सैटेलाइट कनेक्शनस की मदद से आईफोन में और भी कई फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल कई नए सैटेलाइट पावर्ड फीचर्स पर काम कर रहा हैं, जो आईफोन को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे.

इस अपडेट की खास बात

एप्पल का यह अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, जो अक्सर नेटवर्क ब्लैक ज़ोन, ट्रैकिंग रूट या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं. सैटेलाइट सिस्टम से आईफोन अब सिर्फ कॉलिंग या एसओएस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक फुल कनेक्टिविटी डिवाइस बन जाएगा.

कीमत और उपलब्धता

मार्क गुरमन के मुताबिक, आईफोन में आने वाले बेसिक सैटेलाइट फीचर्स मुफ्त रहेंगे, लेकिन एडवांस सपोर्ट वाले फीचर्स का फायदा उठाने के लिए यूज़र्स को कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है.

ग्लोबलस्टार भी करेगा अपग्रेड

एप्पल के सैटेलाइट पार्टनर ग्लोबलस्टार को भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा, ताकि ये सभी नए फीचर्स एकदम स्मूदली चल सके. एप्पल खुद ग्लोबलस्टार को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सके. एप्पल जिन अपडेट्स पर काम कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अब एप्पल सिर्फ फोन बनाने वाली कंपनी ही नहीं, बल्कि ग्लोबल कनेक्टिविटी प्लेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जब आईफोन बिना नेटवर्क के ही फोटो भेजना, मैसेज भेजना, रास्ता दिखाने जैसे कई काम करने लगेगा तो कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी आसमान छूने लगेगी और टेलीकॉम नेटवर्क को अपने भविष्य को बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करनी होगी.