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Apple Pay भारत में लॉन्च के लिए तैयार, कार्ड के साथ UPI सपोर्ट मिलने की उम्मीद: रिपोर्ट

एप्पल-पे अक्टूबर में भारत में शुरू हो सकता है और कार्ड के साथ यूपीआई सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है, जिससे पेमेंट आसान हो जाएगा

Initially, the service will launch using only Axis Bank cards, while discussions with other banks are still ongoing.
शुरुआत में एक्‍सिस बैंक के कार्ड से ही सेवा चालू होगी जबकि अन्य बैंकों से बातचीत अभी जारी है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एपल कंपनी का पेमेंट सर्विस एपल-पे (Apple Pay) को अगले महीने यानी अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. इस ख़बर को ब्लूमबर्ग के अनुभवी पत्रकार मार्क गुरमन ने अपनी पावर ऑन न्यूजलेटर के जरिए शेयर की है.

अमेरिका में एपल ने इस सुविधा को करीब 12 साल पहले यानी 2014 में ही शुरू हुई थी, लेकिन भारत जैसे बड़े डिजिटल पेमेंट मार्केट में अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी. एपल भारत में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी एपल-पे को भारत में लॉन्च करने में काफी वक्त लग गया. रिपोर्ट के मुताबिक, एपल पिछले कई महीनों से भारतीय बैंकों और पेमेंट नेटवर्क से बातचीत कर रहा था.

कार्ड से पेमेंट और यूपीआई सपोर्ट

एपल-पे मुख्य रूप से कार्ड बेस्ड पेमेंट को सपोर्ट करेगा. यूज़र अपने एपल डिवाइस पर कार्ड की डिटेल्स सुरक्षित तरीके से स्टोर कर सकते हैं. इसके बाद किसी भी कंपैटिबल मशीन पर बिना कार्ड निकाले सिर्फ फेस आइडी या टच आइडी से पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए अलग से कोई ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती.

भारत में यूपीआई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम है. इससे तुरंट पैसे ट्रांसफर और पेमेंट हो जाते हैं. गुरमन के मुताबिक, एपल-पे यूपीआई को भी सपोर्ट कर सकता है. इससे आम लोगों के लिए इस सर्विस को इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट में थोड़ी अलग बातें कही जा रही हैं.

किन बैंकों के साथ होगी शुरुआत

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल-पे की भारत में शुरुआत एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से हो सकती है. HDFC Bank और ICICI Bank से बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन समझौता नहीं हुआ है. Apple Pay के साथ शुरुआत में यूपीआई सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसके साथ और भी बैंक जुड़ेंगे. फरवरी में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से पता चला था कि ICICI, HDFC, Axis बैंकों के साथ VISA और Marstercard से बात हो रही है इसे 2026 के बीच में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अब वो टाइमलाइन पार हो चुकी है. अगस्त में ख़बर आई थी कि पहले एपल-पे यूपीआई के बिना ही लॉन्च हो सकता है.

एपल पे आने से आईफोन और अन्य एपल डिवाइस यूज़र्स को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने में आसानी होगी. बैंकों के साथ अलग-अलग डील करके एपल अपनी इस सर्विस का विस्तार करेगी. एक्सिस बैंक पहला बड़ा पार्टनर बनने वाला है. यह डेवलपमेंट भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजूबत बना सकता है. एपल पे के भारत में आने से आम लोगों को नई सुविधा मिलेगी. कार्ड और यूपीआई दोनों के मिलने से पेमेंट का अनुभव बेहतर हो सकता है.

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