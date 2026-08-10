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2026 के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है Apple Pay, नहीं मिलेगा UPI सपोर्ट: रिपोर्ट्स

भारत में आ सकता है Apple Pay ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, टेक दिग्गज Apple इस साल के आखिर में अपनी Apple Pay सर्विस को भारत में लॉन्च कर सकती है. जानकारी के अनुसार, Apple देश के डिजिटल पेमेंट मार्केट में कदम रखने की तैयारी कर रहा है और इसी के तहत यह सर्विस तैयार की जा रही है. बताया जा रहा है कि लॉन्च की तैयारियों के हिस्से के तौर पर कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत कर रही है. हालांकि Apple ने अभी तक इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. इसमें लॉन्च की संभावित टाइमलाइन या भारत में Apple Pay के आने पर मिलने वाले फीचर्स शामिल हैं. भारत में Apple Pay के लॉन्च की संभावना

बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, Apple सितंबर के आखिर या अक्टूबर में भारत में Apple Pay को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि यह सर्विस शुरू में Visa और Mastercard जैसे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगी. इस योजना की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने पब्लिकेशन को बताया कि Apple ट्रांज़ैक्शन से होने वाली कमाई को लेकर बड़े कार्ड जारी करने वाले बैंकों के साथ बातचीत भी कर रहा है. इस लॉन्च से भारत के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मार्केट में Apple Pay की मौजूदगी बन जाएगी.