Apple और Google की बड़ी AI डील, Gemini मॉडल से पावर होगी Apple Intelligence
Apple ने Google Gemini के साथ पार्टनरशिप की है ताकि प्राइवेसी फोकस्ड ऑन-डिवाइस कंप्यूटिंग के साथ Siri और Apple Intelligence को बेहतर बनाया जा सके.
Published : January 13, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एप्पल ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को मजबूत करने के लिए गूगल के साथ के साथ पार्टनरशिप की है, जो यूज़र्स के लिए एक हैरान करने वाली बात है. एप्पल और गूगल ने एक मल्टी-ईयर पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत एप्पल के आने वाले फाउंडेशन मॉडल्स को गूगल के Gemini AI मॉडल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तैयार किया जाएगा.
इसी पार्टनरशिप की मदद से भविष्य में एप्पल इंटेलीजेंस के नए फीचर्स भी सामने आएंगे, जिनमें इस साल आने वाला ज्यादा पर्सनल और स्मार्ट सिरी (Siri) भी शामिल है. यह पार्टनरशिप एप्पल के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी अभी तक अपनी ज्यादातर टेक्नोलॉज़ीस को खुद ही डेवलप करती आई है. एप्पल ने पहले Intel पर निर्भरता खत्म कर अपने ARM-बेस्ड M-सीरीज चिप्स बनाए, जिससे MacBooks कंप्यूटरों में बड़ा बदलाव आया, लेकिन एआई के मामले में एप्पल बाकी टेक कंपनियों से थोड़ा पीछे नज़र आ रही था.
एप्पल और गूगल की पार्टनरशिप
Apple Intelligence को लेकर यूजर्स और एक्सपर्ट्स दोनों ने सवाल उठाए हैं. बेहतर AI-सपोर्ट वाला Siri तय समय पर नहीं आ पाया और इसी बीच Apple की AI टीम के हेड के पद छोड़ने की खबर भी सामने आई. ऐसे में माना जा रहा है कि एप्पल को अपने AI सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए किसी मजबूत पार्टनर की जरूरत थी.
इससे पहले खबरें थीं कि एप्पल, OpenAI, Anthropic और Perplexity जैसी AI कंपनियों से बातचीत कर रहा है. आखिरकार एप्पल ने गूगल के जेमिनी मॉडल को चुना. दोनों कंपनियों के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि कई विकल्पों की जांच के बाद एप्पल ने गूगल की AI टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरतों के लिए सबसे बेहतर पाया. हालांकि, एप्पल ने यह भी साफ किया है कि यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होगा. Apple Intelligence का बड़ा हिस्सा डिवाइस पर ही चलेगा और Private Cloud Compute का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि डेटा सुरक्षित रहे.
दिलचस्प बात यह है कि एप्पल और गूगल स्मार्टफोन और सॉफ्टवेयर मार्केट में एक-दूसरे के बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं. iPhone बनाम Pixel, iOS बनाम Android और Safari बनाम Chrome की टक्कर किसी से छिपी नहीं है. इसके बावजूद दोनों कंपनियां पहले से एक बड़े समझौते में जुड़ी हुई हैं, जहां गूगल, iPhone पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बने रहने के लिए Apple को हर साल अरबों डॉलर देता है.
नई AI डील की आर्थिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इस ऐलान के बाद Google की पैरेंट कंपनी Alphabet के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया और उसका मार्केट वैल्यू पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया. साफ है कि यह साझेदारी आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री की दिशा बदल सकती है.