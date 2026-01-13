ETV Bharat / technology

Apple और Google की बड़ी AI डील, Gemini मॉडल से पावर होगी Apple Intelligence

Apple और Google ने Apple Intelligence और नए Siri को पावर देने के लिए हाथ मिलाया है. ( Image Credit: Apple via YouTube )

हैदराबाद: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एप्पल ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को मजबूत करने के लिए गूगल के साथ के साथ पार्टनरशिप की है, जो यूज़र्स के लिए एक हैरान करने वाली बात है. एप्पल और गूगल ने एक मल्टी-ईयर पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत एप्पल के आने वाले फाउंडेशन मॉडल्स को गूगल के Gemini AI मॉडल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तैयार किया जाएगा. इसी पार्टनरशिप की मदद से भविष्य में एप्पल इंटेलीजेंस के नए फीचर्स भी सामने आएंगे, जिनमें इस साल आने वाला ज्यादा पर्सनल और स्मार्ट सिरी (Siri) भी शामिल है. यह पार्टनरशिप एप्पल के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी अभी तक अपनी ज्यादातर टेक्नोलॉज़ीस को खुद ही डेवलप करती आई है. एप्पल ने पहले Intel पर निर्भरता खत्म कर अपने ARM-बेस्ड M-सीरीज चिप्स बनाए, जिससे MacBooks कंप्यूटरों में बड़ा बदलाव आया, लेकिन एआई के मामले में एप्पल बाकी टेक कंपनियों से थोड़ा पीछे नज़र आ रही था. एप्पल और गूगल की पार्टनरशिप Apple Intelligence को लेकर यूजर्स और एक्सपर्ट्स दोनों ने सवाल उठाए हैं. बेहतर AI-सपोर्ट वाला Siri तय समय पर नहीं आ पाया और इसी बीच Apple की AI टीम के हेड के पद छोड़ने की खबर भी सामने आई. ऐसे में माना जा रहा है कि एप्पल को अपने AI सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए किसी मजबूत पार्टनर की जरूरत थी.