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Apple ने चीन के लिए बनाया अपना खुद का AI मॉडल, Alibaba ने की मदद: रिपोर्ट

Alibaba ने की मदद से एपल ने सूत्रों के मुताबिक चीन के बाजार के लिए खास तौर पर अपना खुद का AI-मॉडल तैयार किया है.

Customers try the Apple products at the new Apple store in a tower building of the China Central Place on Dawang Road in Beijing, capital of China, Jan. 10, 2014.
10 जनवरी, 2014 को चीन की राजधानी बीजिंग में डावांग रोड पर 'चाइना सेंट्रल प्लेस' की एक टॉवर बिल्डिंग में बने नए एप्पल स्टोर में ग्राहक एप्पल के प्रोडक्ट्स आज़मा रहे हैं. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 8:02 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अमेरिका और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एपल ने चाइनीज़ मार्केट के लिए खास तौर पर अपना खुद का एआई मॉडल तैयार किया है. इस ख़बर को जानने से पहले एक बात का जानना बहुत जरूरी है कि इस ख़बर की जानकारी इस मामले से जुड़े तीन लोगों ने दी है, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह बात बताई क्योंकि यह मामला अभी सार्वजनिक नहीं है.

इस पूरी ख़बर की जानकारी सबसे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम एपल की उन पुरानी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग है, जिसमें कंपनी चीन में एआई फीचर्स के लिए दूसरी कंपनियों के एआई-मॉडल्स पर निर्भर रहा करती थी, लेकिन अब रिपोर्ट के मुताबिक, एपल खुद अपना एआई मॉडल बना रहा है, जिसका इस्तेमाल वो चाइनीज़ मार्केट के लिए करेगा और अभी तक कंपनी ने इस बात के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

Alibaba के साथ मिलकर हुई ट्रेनिंग

रिपोर्ट के मुताबिक, एपल को चाइनीज़ मार्केट के लिए एआई मॉडल बनाने में चीन की एक बड़ी टेक कंपनी अलिबाबा ग्रुप (Alibaba Group) ने मदद की है. अलिबाबा ने इस एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए एपल की पूरी मदद की है. दरअसल, चीन में अमेरिकी एआई कंपनियों के एआई मॉडल जैसे Anthropic का Claude और OpenAI का ChatGPT आदि उपलब्ध नहीं हैं. इसी कारण एपल अपने घरेलू मार्केट यानी अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स के साथ अमेरिकन कंपनियों के इन एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन चीन में एपल को अपने प्रोडक्ट के लिए चीन की एआई कंपनियों के एआई-मॉडल्स पर निर्भर रहना पड़ता है.

अलिबाबा के साथ एपल की पार्टनरशिप की शुरुआत सबसे पहले फरवरी 2025 में हुई थी, जब दुबई में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट के दौरान अलिबाबा के चेयरमैन दो त्साई ने खुद इस बात को कंफर्म किया था. उन्होंने बताया था कि एपल ने चीन में कई कंपनियों से बातचीत करने के बाद आखिरकार अलिबाबा को चुना. हालांकि, उसके बाद यह प्रोजेक्ट बार-बार टलता रहा, क्योंकि एपल को अपने एआई फीचर्स को चीन के नियम-कानूनों के हिसाब से ढालने और डिज़ाइन करने में वक्त लग रहा था.

iPhone की बिक्री पर पड़ा असर

एपल के लिए भारत के अलावा चीन भी एक बेहद अहम और बड़ा बाज़ार है. असल में, एपल की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा चाइनीज मार्केट से ही आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन में आईफोन की घटी है और इसका मुख्य कारण चाइनीज़ आईफोन में एआई फीचर्स की कमी को माना जा रहा है. इस कारण चीन के ग्राहक अब एपल के बजाय उन घरेलू ब्रांड्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जिनके फोन में पहले से एआई असिस्टेंट मौजूद है.

सोर्सेज़ के मुताबिक, एपल इंटेलिजेंस (Apple Intelligence) नाम का एपल का एआई फीचर्स वाला सिस्टम आने वाले कुछ महीनों में ही चीन में लॉन्च हो सकता है. इसके लिए एपल iOS का एक नया अपडेट जारी करेगा. हालांकि, अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि यह एपल का खुद का एआई मॉडल होगा या वो चीन की दूसरी कंपनियों के मौजूदा एआई मॉडल्स के साथ मिलकर काम करेगा. एपल और अलिबाबा दोनों में से किसी भी कंपनी ने अभी तक इस पूरे मामले में एक भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया है.

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