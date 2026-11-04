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Apple ने हर डेवलपर के लिए खोला Siri AI, जानें यूजर्स को क्या होगा फायदा

डेवलपर्स स्प्रिंग तक App Store पर Siri AI वाली नई ऐप वर्जन जमा कर सकेंगे और तब तक Preview में टेस्टिंग का पूरा समय मिलेगा. ( Apple )

हैदराबाद: एपल ने एक बड़ा कदम उठाया है और सिरी एआई (Siri AI) को थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए खोल रही है. यह फीचर iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 और visionOS 27.3 के डेवलपर प्रीव्यू में आ गई है. अब कोई भी डेवलपर अपनी ऐप को सिरी एआई से जोड़ सकता है.

इससे पहले सिरी एआई सिर्फ एपल की अपनी ऐप्स में गहराई से जुड़ा था. कैलेंडर, फाइल्स, फाइंडर, जर्नल, मेल, मैप्स, मैसेजेस, म्यूज़िक, नोट्स फोटोज़, प्रीव्यू, रिमाइंडर्स, सफारी, शॉर्टक्ट्स और वेदर जैसी ऐप्स में यूजर सीधे Siri से बात करके काम करवा सकते थे.

क्या-क्या काम करवा सकते हैं? उदाहरण के तौर पर रास्ता पूछना, पिछले हफ्ते वाली कॉफी शॉप ढूंढना, टू-डू लिस्ट मैनेज करना या मैसेज भेजना. कुछ लोकप्रिय ऐप्स के डेवलपर्स को पहले से सीमित इजाजत मिली हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. डेवलपर्स ऐप इंटेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी ऐप को सिरी एआई से जोड़ सकते हैं. यूज़र सिरी से सीधे ऐप के अंदर काम करवा सकेंगे. जैसे डिलीवरी का स्टेटस चेक करना, होटल या रेस्टोरेंट बुक करवाना, ऑर्डर प्लेस करना या कोई और एक्शन. Siri AI को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, स्क्रीन पर दिख रही चीजें समझने और नेचुरल लैंग्वेज समझने की ताकत पहले से है. डेवलपर्स के लिए नया मौका