Apple ने हर डेवलपर के लिए खोला Siri AI, जानें यूजर्स को क्या होगा फायदा
Apple ने Siri AI को डेवलपर्स के लिए खोला, जिससे यूजर्स सीधे वॉयस-कमांड से किसी भी ऐप में ऑर्डर बुकिंग या डिलीवरी चेक कर सकेंगे।
Published : November 4, 2026 at 1:34 PM IST
हैदराबाद: एपल ने एक बड़ा कदम उठाया है और सिरी एआई (Siri AI) को थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए खोल रही है. यह फीचर iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 और visionOS 27.3 के डेवलपर प्रीव्यू में आ गई है. अब कोई भी डेवलपर अपनी ऐप को सिरी एआई से जोड़ सकता है.
इससे पहले सिरी एआई सिर्फ एपल की अपनी ऐप्स में गहराई से जुड़ा था. कैलेंडर, फाइल्स, फाइंडर, जर्नल, मेल, मैप्स, मैसेजेस, म्यूज़िक, नोट्स फोटोज़, प्रीव्यू, रिमाइंडर्स, सफारी, शॉर्टक्ट्स और वेदर जैसी ऐप्स में यूजर सीधे Siri से बात करके काम करवा सकते थे.
क्या-क्या काम करवा सकते हैं?
उदाहरण के तौर पर रास्ता पूछना, पिछले हफ्ते वाली कॉफी शॉप ढूंढना, टू-डू लिस्ट मैनेज करना या मैसेज भेजना. कुछ लोकप्रिय ऐप्स के डेवलपर्स को पहले से सीमित इजाजत मिली हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है.
डेवलपर्स ऐप इंटेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी ऐप को सिरी एआई से जोड़ सकते हैं. यूज़र सिरी से सीधे ऐप के अंदर काम करवा सकेंगे. जैसे डिलीवरी का स्टेटस चेक करना, होटल या रेस्टोरेंट बुक करवाना, ऑर्डर प्लेस करना या कोई और एक्शन. Siri AI को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, स्क्रीन पर दिख रही चीजें समझने और नेचुरल लैंग्वेज समझने की ताकत पहले से है.
डेवलपर्स के लिए नया मौका
एपल ने स्किल्स नाम की सुविधा भी जोड़ी है. इससे डेवलपर्स सिरी एआई को कई छोटे कामों को एक साथ जोड़कर सिखा सकते हैं. इसका मतलब है कि एक मुश्किल रिक्वेस्ट करने पर ही पूरा काम हो जाएगा. डेवलपर प्रीव्यू में डेवलपर्स अभी से टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी ऐप सिरी एआई के साथ कैसी चलती है.
एपल ने डॉक्यूमेंटेशन भी जारी कर दिया है जिसमें APIs कैसे इस्तेमाल करें और एक्सपीरियंस कैसे चेक करें समेत सबकुछ बताया गया है. 4 और 5 नवंबर को एपल इंटेलिजेंस ग्रुप लैब्स में डेवलपर्स एपल के इंजीनियर्स से सीधे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और सलाह ले सकते हैं.
यूजर्स को कब मिलेगा फायदा
इसे अभी तक सिर्फ डेवलपर्स के लिए प्रीव्यू के रूप में पेश किया गया है. आम यूज़र्स को ये सुविधा कुछ महीनों बाद ऐप्स के अंदर मिलेगी. डेवलपर्स स्प्रिंग (वसंत) सीज़न से सिरी एआई वाले ऐप्स ऐप स्टोर पर भेज सकेंगे, तब तक वे नए फीचर्स बनाने और उन्हें सुधारने का काम कर सकते हैं.
ये बदलाव सिरी को सिर्फ सवाल जवाब देने वाला असिस्टेंट नहीं बल्कि हर ऐप का असली हेल्पर बना देगा. यूजर अब एक ही जगह से कई ऐप्स के काम आसानी से करवा पाएंगे. इससे डेवलपर्स के लिए भी अपने यूज़र्स पहुंचने का नया रास्ता खुल गया है.