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Apple का नया इवेंट, टचस्क्रीन वाला MacBook Pro और नया iPad mini होगा लॉन्च

iPad mini 8 पहली बार OLED स्क्रीन और संभावित वॉटरप्रूफ डिजाइन के साथ आएगा जिससे उसकी कीमत मौजूदा मॉडल से लगभग दो सौ डॉलर बढ़ सकती है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने 28 अक्टूबर को एक नए लॉन्च इवेंट का ऐलान किया है, जिसका नाम Apple Pro and Tell इवेंट है. यह एपल का अक्टूबर 2026 में दूसरा इवेंट होगा. इससे पहले इस दिग्गज टेक कंपनी ने 13 अक्टूबर 2026 को Welcome Home इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें कंपनी ने कई खास होम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे.

एपल ने 28 अक्टूबर वाले इवेंट के लिए मीडिया के कुछ लोगों को लॉस एंजलेस बुलाया है, ताकि वो नए डिवाइस को हाथों में लेकर देख सकें. बाकी लोगों को सुबह 10 बजे पैसिफिक टाइम या 9 बजे ईस्टर्न टाइम यानी भारतीय समयानुसार रात करीब 11:30 बजे प्रेस रिलीज़ के जरिए जानकारी दी जाएगी.

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक एपल के इस इवेंट का मेन फोकस MacBook Pro पर है. नई हाई-एंड मॉडल्स में दो बड़े बदलाव होंगे. पहली बार मैक लाइन में OLED डिस्प्ले आएगा. इससे कॉन्ट्रास्ट बेहतर होगा, रंग ज्यादा गहरे दिखेंगे और बैटरी भी ज्यादा चलेगी. इसकी दूसरी सबसे खास बात है कि यह मैकबुक टचस्क्रीन सपोर्ट के साथ आएगा. macOS 27 को टच जेस्चर के लिए अपडेट किया जा रहा है.

MacBook Pro पहला ऐसा मैक होगा, जिसमें टचस्क्रीन होगी. आप चाहें तो ट्रैकपैड और कीबोर्ड इस्तेमाल करें, टच पूरी तरह ऑप्शनल रहेगा. स्क्रीन पर टैप करने से डिस्प्ले न हिलने के लिए मजबूत हिंज भी लगाया जा रहा है. वज़न थोड़ा कम होगा, लेकिन साइज 14 इंच और 16 इंच ही रहेगा. इसके अलावा कंपनी ने इस मैकबुक में नॉच हटाकर डायनमिक आइलैंड लगाने का फैसला किया है. इसमें M5 Pro और M5 Max ही रहेंगे, क्योंकि नए चिप्स अभी तक तैयार नहीं हुए हैं. ये मॉडल मौजूदा मॉडल की तुलना में महंगे होंगे, क्योंकि OLED और टच दोनों महंगे पड़ते हैं.

एंट्री लेवल MacBook Pro और iMac

14 इंच का एंट्री लेवल MacBook Pro M6 चिप के साथ आएगा. इसके डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं होगा. 24 इंच वाला iMac भी M6 चिप के साथ ही अपडेट होगा. इसका एक्सटर्नल रूप वैसा ही रहेगा. इनके साथ iPad mini 8 भी लॉन्च होने वाला है और वो भी OLED डिस्प्ले के साथ आएगा. इससे पहले सिर्फ iPad Pro में OLED स्क्रीन मिलती थी. आईपैड मिनी 8 का डिज़ाइन भी बदला जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार, इसमें वाइब्रेशन बेस्ड स्पीकर सिस्टम आएगा जिससे स्पीकर होल नहीं रहेंगे. इससे डिवाइस पहले की तुलना में ज्यादा वाटर रेसिस्टेंट बनेगा. इसके अलावा पहली बार किसी iPad को IP रेटिंग भी मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसमें iPhone 18 Pro वाला A20 Pro चिप दिया जाएगा. इसका फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट साइड में लैंडस्केप साइड पर शिफ्ट हो जाएगा. इसकी कीमत करीब 200 डॉलर बढ़ सकती है. इन डिवाइस को कंपनी 28 अक्टूबर को लॉन्च करने के बाद 6 नवंबर से बिक्री के लिए पेश कर सकती है. कंपनी प्रेस रिलीज़ शेयर करने के साथ ही प्री-ऑर्डर भी शुरू कर सकती है.