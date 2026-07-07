Apple और Broadcom के बीच 2031 तक बढ़ा करार, जानें क्या होगा इसका असर
Apple के कुल रेवेन्यू में Broadcom की सप्लाई करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी रखती है, जिससे डील की अहमियत समझी जा सकती है.
Published : July 7, 2026 at 8:35 PM IST
हैदराबाद: एप्पल ने 2025 में iPhone 16e के साथ अपना खुद का C1 मॉडेम पेश किया था, जो कंपनी के लिए एक बड़ा कदम था. इसके कुछ समय बाद कंपनी ने iPhone Air भी लॉन्च किया, जिसमें एप्पल का C1X मॉडल दिया गया.
हालांकि, हाई-एंड iPhone मॉडल्स के लिए कंपनी अब भी क्वालकॉम के 5G मॉडेम पर निर्भर है. एप्पल भले ही अपने प्रोप्राइटरी नेटवर्क चिप्स डेवलप करने में कामयाब रही हो, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) चिप्स और नेटवर्किंग मॉड्यूल्स के लिए कंपनी अब भी Broadcom पर निर्भर है, जो एप्पल डिवाइसेज़ के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं. अब अमेरिका बेस्ड चिपमेकर Broadcom ने कन्फर्म किया है कि उसने एपल के साथ अपनी 'लॉन्ग-स्टैंडिंग' पार्टनरशिप को रिन्यू कर दिया है और दोनों कंपनियों के बीच यह एग्रीमेंट अब 2031 तक बढ़ा दिया गया है.
Apple और Broadcom की पार्टनरशिप
अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) को सबमिट की गई 8K रेगुलेटरी फाइलिंग में ब्रॉडकॉम ने बताया कि एप्पल ने अपनी "लॉन्ग-स्टैंडिंग" टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन" को 2031 तक बढ़ाने पर सहमति जताई है.
इस दौरान दोनों अमेरिकी टेक दिग्गजों के बीच मल्टी-ईयर एग्रीमेंट्स को भी रिन्यू किया गया है, जिसमें कस्टम एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC) सिलिकॉन चिप्स का डेवलपमेंट और सप्लाई शामिल है.
चिपमेकर के मुताबिक, एप्पल इन चिप्स का इस्तेमाल अपने आने वाले डिवाइसेज़ की भावी जनरेशंस में करेगा. ब्रॉडकॉम लंबे समय से एपल को RF चिप्स और नेटवर्किंग मॉड्यूल्स सप्लाई करता आ रहा है, जो एप्पल डिवाइसेज़ के लिए कई वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स को इनेबल करते हैं. इसके अलावा एपल के कस्टम C1 और C1X मॉडेम्स में भी ब्रॉडकाम के कुछ कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं.
Broadcom के कुल रेवेन्यू
TheElec की रिपोर्ट्स के मुताबिक, Broadcom के कुल सालाना रेवेन्यू में एप्पल को होने वाली सप्लाई की हिस्सेदारी करीब 20% है. यह पार्टनरशिप एक्सटेंशन एप्पल को अगले पांच साल के लिए नेटवर्किंग चिप्स सिक्योर करने में मदद करेगा. वहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन में बनी अनिश्चितता के बीच ब्रॉडकॉम को भी लॉन्ग-टर्म डिमांड का भरोसा मिलेगा.
इसके अलावा एक अन्य ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, ब्रॉडकॉम और एपल की ओर से मिलकर बनाए जा रहे कस्टम ASIC चिप्स उन "ज्यादा एडवांस्ड AI सर्वर्स" को पावर देंगे, जिन्हें एपल 2027 तक डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है. हाल में वर्षों में ASIC चिप्स अहमियत काफी बढ़ी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल एआई-पावर्ड टास्क को प्रोसेस करने वाले कई कंपोनेंट्स में किया जाता है.
एपल और ब्रॉडकॉम के बीच इस पार्टनरशिप की ख़बर आने के बाद Broadcom के शेयरों में भी अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है. इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को इस डील और पार्टनरशिप की सफलता पर भरोसा है.