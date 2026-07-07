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Apple और Broadcom के बीच 2031 तक बढ़ा करार, जानें क्या होगा इसका असर

Apple के कुल रेवेन्यू में Broadcom की सप्लाई करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी रखती है, जिससे डील की अहमियत समझी जा सकती है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने 2025 में iPhone 16e के साथ अपना खुद का C1 मॉडेम पेश किया था, जो कंपनी के लिए एक बड़ा कदम था. इसके कुछ समय बाद कंपनी ने iPhone Air भी लॉन्च किया, जिसमें एप्पल का C1X मॉडल दिया गया. हालांकि, हाई-एंड iPhone मॉडल्स के लिए कंपनी अब भी क्वालकॉम के 5G मॉडेम पर निर्भर है. एप्पल भले ही अपने प्रोप्राइटरी नेटवर्क चिप्स डेवलप करने में कामयाब रही हो, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) चिप्स और नेटवर्किंग मॉड्यूल्स के लिए कंपनी अब भी Broadcom पर निर्भर है, जो एप्पल डिवाइसेज़ के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं. अब अमेरिका बेस्ड चिपमेकर Broadcom ने कन्फर्म किया है कि उसने एपल के साथ अपनी 'लॉन्ग-स्टैंडिंग' पार्टनरशिप को रिन्यू कर दिया है और दोनों कंपनियों के बीच यह एग्रीमेंट अब 2031 तक बढ़ा दिया गया है. Apple और Broadcom की पार्टनरशिप अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) को सबमिट की गई 8K रेगुलेटरी फाइलिंग में ब्रॉडकॉम ने बताया कि एप्पल ने अपनी "लॉन्ग-स्टैंडिंग" टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन" को 2031 तक बढ़ाने पर सहमति जताई है. इस दौरान दोनों अमेरिकी टेक दिग्गजों के बीच मल्टी-ईयर एग्रीमेंट्स को भी रिन्यू किया गया है, जिसमें कस्टम एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC) सिलिकॉन चिप्स का डेवलपमेंट और सप्लाई शामिल है.