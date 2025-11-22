Apple अगले साल कम कीमत वाला MacBook, नया iPad और iPhone 17e कर सकता है लॉन्च
Apple तीन नए एंट्री-लेवल प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है. बताया गया है कि इनमें MacBook, iPhone 17e और एक नया iPad शामिल हैं.
Published : November 22, 2025 at 3:25 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple तीन नए एंट्री-लेवल प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनको अगले कुछ महीनों में बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. हाइटोंग इंटरनेशनल टेक रिसर्च के एनालिस्ट जेफ पु की मानें तो कंपनी एक सस्ता MacBook, iPhone 17e और एक नया iPad बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. ये सभी कम कीमत वाले Apple हार्डवेयर को ढूंढने वाले खरीदारों को टारगेट करेंगे.
MacRumors के एक रिसर्च नोट में जानकारी मिलती है कि Apple इन तीन नए डिवाइस को Spring 2026 में मार्केट में लाने का प्लान बना रहा है. संभवना जताई जा रही है कि iPhone 17e इस साल के iPhone 16e के बाद लॉन्च किया जा सकता है, जो अभी Apple के लाइन-अप में सबसे सस्ता हैंडसेट है. इसके साथ ही, 12th-जेनरेशन का iPad और एक नया कम कीमत वाला MacBook भी कंपनी लॉन्च कर सकती है.
बजट MacBook में मिल सकती है A-सीरीज़ चिप
जानकारी सामने आ रही है कि एंट्री-लेवल MacBook के Apple के पहले नोटबुक के तौर पर अलग बनाया जा सकता है, जो M सीरीज़ के Apple Silicon के बजाय A-सीरीज़ प्रोसेसर से चलेगा. Pu ने दावा किया है कि इस MacBook में A18 Pro चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो iPhone 16 Pro के साथ आता था. संभावना जताई जा रही है इसमें 13-इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, और यह सिल्वर, ब्लू, पिंक और येलो कलर में आ सकता है.
जानकारी यह भी सामने आई है कि कंपनी इसकी कीमत 699 डॉलर से 899 डॉलर के बीच रखी जा सकती है, जो लगभग 62,000 से 80,000 रुपये के आस-पास है. इसके साथ ही Apple मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए पुराने डिज़ाइन एलिमेंट्स और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है. यह मॉडल 8 GB RAM के साथ आ सकता है और इसमें सिर्फ़ एक USB Type-C पोर्ट हो सकता है.
iPhone 17e में मिल सकती है Apple की A19 चिप
Pu ने बताया कि कंपनी के अगले बजट iPhone में आने वाली A19 चिप इस्तेमाल की जा सकती है. नए iPhone 17e में 18MP का फ्रंट कैमरा और Apple का अपना C1 मॉडेम भी दिया जा सकता है. इन बदलावों के बावजूद, इस हैंडसेट में iPhone 16e के मुकाबले बड़े हार्डवेयर अपग्रेड मिलने की उम्मीद नहीं है, जिसने खुद लंबे समय से चल रही iPhone SE सीरीज़ की जगह ली थी.
Apple iPad में मिल सकता है Apple Intelligence का स्पोर्ट
12वीं जेनरेशन के iPad में A18 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो पहली बार एंट्री-लेवल टैबलेट में Apple इंटेलिजेंस फीचर्स लाएगा. हालांकि, इसका डिज़ाइन मौजूदा मॉडल के जैसा ही रखा जा सकता है, और इसमें कोई खास बाहरी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.
Pu की रिपोर्ट पहले की रिपोर्ट्स से मिलती-जुलती है, जो Apple की आने वाली हैंडसेट जेनरेशन के धीरे-धीरे रोलआउट की ओर इशारा करती हैं. iPhone 18 Pro रेंज और Apple का पहला फोल्डेबल iPhone 2026 के दूसरे हाफ में आने की उम्मीद है. स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone 18e और अगला iPhone Air 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है.