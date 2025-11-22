ETV Bharat / technology

Apple अगले साल कम कीमत वाला MacBook, नया iPad और iPhone 17e कर सकता है लॉन्च

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple तीन नए एंट्री-लेवल प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनको अगले कुछ महीनों में बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. हाइटोंग इंटरनेशनल टेक रिसर्च के एनालिस्ट जेफ पु की मानें तो कंपनी एक सस्ता MacBook, iPhone 17e और एक नया iPad बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. ये सभी कम कीमत वाले Apple हार्डवेयर को ढूंढने वाले खरीदारों को टारगेट करेंगे.

MacRumors के एक रिसर्च नोट में जानकारी मिलती है कि Apple इन तीन नए डिवाइस को Spring 2026 में मार्केट में लाने का प्लान बना रहा है. संभवना जताई जा रही है कि iPhone 17e इस साल के iPhone 16e के बाद लॉन्च किया जा सकता है, जो अभी Apple के लाइन-अप में सबसे सस्ता हैंडसेट है. इसके साथ ही, 12th-जेनरेशन का iPad और एक नया कम कीमत वाला MacBook भी कंपनी लॉन्च कर सकती है.

बजट MacBook में मिल सकती है A-सीरीज़ चिप

जानकारी सामने आ रही है कि एंट्री-लेवल MacBook के Apple के पहले नोटबुक के तौर पर अलग बनाया जा सकता है, जो M सीरीज़ के Apple Silicon के बजाय A-सीरीज़ प्रोसेसर से चलेगा. Pu ने दावा किया है कि इस MacBook में A18 Pro चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो iPhone 16 Pro के साथ आता था. संभावना जताई जा रही है इसमें 13-इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, और यह सिल्वर, ब्लू, पिंक और येलो कलर में आ सकता है.

जानकारी यह भी सामने आई है कि कंपनी इसकी कीमत 699 डॉलर से 899 डॉलर के बीच रखी जा सकती है, जो लगभग 62,000 से 80,000 रुपये के आस-पास है. इसके साथ ही Apple मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए पुराने डिज़ाइन एलिमेंट्स और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है. यह मॉडल 8 GB RAM के साथ आ सकता है और इसमें सिर्फ़ एक USB Type-C पोर्ट हो सकता है.