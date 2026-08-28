ETV Bharat / technology

Apple Maps में स्थाई विज्ञापन लॉन्च, जिसे आप iPhone से हटा नहीं सकते

ये विज्ञापन सेटिंग से हटाए नहीं जा सकते और ऐपल वन वाले यूजर्स को भी दिखते रहेंगे. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने अपने मैप्स ऐप में स्थाई विज्ञापन जोड़ दिए हैं. हालांकि इस बात अंदाजा पिछले कुछ महीनों से लगाया जा रहा था कि एपल अपने मैप्स में विज्ञापन दिखाना शुरू कर सकती है. अब एपल ने आखिरकर अपने मैप्स में विज्ञापन दिखाना शुरू कर दिया है.

9to5Mac की रिपोर्ट के अनुसार एपल ने पुष्टि की है कि विज्ञापन अमेरिका और कनाडा में रोलआउट हो रहे हैं. इसके बाद एपल इसे पूरे उत्तरी अमेरिका में भी इस प्रक्रिया को अगले कुछ हफ्तों में पूरा कर लेगा. अब यूज़र्स को मुख्य सर्च पेन में विज्ञापन नज़र आएंगे. इन्हें सजेस्टेड प्लेस बैनर के नीचे रखा गया है. ये विज्ञापन सर्च रिजल्ट के अंदर भी दिखाई देंगे.

विज्ञापन कहां और कैसे दिखते हैं?

ये मैप्स विज्ञापन आपके आसपास के प्रमोटेड बिजनेस दिखाते हैं. एपल का कहना है कि ये डिफॉल्ट रूप से यूज़र-प्राइवेट है. ऑन-डिवाइस इंफोर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी फर्स्ट या थर्ड पार्टी कंपनी के साथ डेटा शेयर नहीं होता. एपल ने कहा कि आप जिस विज्ञापन पर क्लिक करते हैं, उसे आपके एपल अकाउंट से ट्रैक नहीं किया जाएगा.

इसमें सबसे खास बात ये है कि इन विज्ञापनों को सेटिंग्स से बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है. ये एपल स्टोर में आने वाले विज्ञापनों की तरह काम करते हैं. एपल वन सब्सक्राइबर होने पर भी विज्ञापन मैप्स में दिखते रहेंगे. इसका मतलब है कि आईफोन यूज़र्स को विज्ञापन पसंद हो या न हो, उन्हें देखना ही पड़ेगा.