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Apple Maps में स्थाई विज्ञापन लॉन्च, जिसे आप iPhone से हटा नहीं सकते

एपल ने मैप्स ऐप में विज्ञापन लॉन्च कर दिए हैं जो अब अमेरिका और कनाडा के आईफोन यूजर्स को दिखने लगे हैं.

These ads cannot be removed via settings and will continue to appear for Apple One users as well.
ये विज्ञापन सेटिंग से हटाए नहीं जा सकते और ऐपल वन वाले यूजर्स को भी दिखते रहेंगे. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एपल ने अपने मैप्स ऐप में स्थाई विज्ञापन जोड़ दिए हैं. हालांकि इस बात अंदाजा पिछले कुछ महीनों से लगाया जा रहा था कि एपल अपने मैप्स में विज्ञापन दिखाना शुरू कर सकती है. अब एपल ने आखिरकर अपने मैप्स में विज्ञापन दिखाना शुरू कर दिया है.

9to5Mac की रिपोर्ट के अनुसार एपल ने पुष्टि की है कि विज्ञापन अमेरिका और कनाडा में रोलआउट हो रहे हैं. इसके बाद एपल इसे पूरे उत्तरी अमेरिका में भी इस प्रक्रिया को अगले कुछ हफ्तों में पूरा कर लेगा. अब यूज़र्स को मुख्य सर्च पेन में विज्ञापन नज़र आएंगे. इन्हें सजेस्टेड प्लेस बैनर के नीचे रखा गया है. ये विज्ञापन सर्च रिजल्ट के अंदर भी दिखाई देंगे.

विज्ञापन कहां और कैसे दिखते हैं?

ये मैप्स विज्ञापन आपके आसपास के प्रमोटेड बिजनेस दिखाते हैं. एपल का कहना है कि ये डिफॉल्ट रूप से यूज़र-प्राइवेट है. ऑन-डिवाइस इंफोर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी फर्स्ट या थर्ड पार्टी कंपनी के साथ डेटा शेयर नहीं होता. एपल ने कहा कि आप जिस विज्ञापन पर क्लिक करते हैं, उसे आपके एपल अकाउंट से ट्रैक नहीं किया जाएगा.

इसमें सबसे खास बात ये है कि इन विज्ञापनों को सेटिंग्स से बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है. ये एपल स्टोर में आने वाले विज्ञापनों की तरह काम करते हैं. एपल वन सब्सक्राइबर होने पर भी विज्ञापन मैप्स में दिखते रहेंगे. इसका मतलब है कि आईफोन यूज़र्स को विज्ञापन पसंद हो या न हो, उन्हें देखना ही पड़ेगा.

Left: Ads appear in the “Suggested Places” section even before you start searching. Right: Sponsored listings show up in search results when users look for specific categories like sporting goods.
बाईं तरफ: सर्च शुरू करने से पहले ही “Suggested Places” में विज्ञापन दिखते हैं. दाईं तरफ: यूजर जब कोई कैटेगरी सर्च करता है तो रिजल्ट में प्रमोटेड बिजनेस नजर आते हैं. (Image Credit: Apple)

दूसरे ऐप्स से तुलना और यूजर्स पर असर

फ्री सॉफ्टवेयर में विज्ञापन आना कोई नई बात नहीं है. मैपिंग ऐप्स में तो ये आम बात है. गूगल मैप्स में सालों से ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं. एपल खुद Apple News और Apple TV में पहले से ही यूज़र्स को विज्ञापन दिखाता हुआ आया है.

अब तक एपल मैप्स इस मामले में अलग था क्योंकि इसमें कोई सजेस्टेड लोकेशन या बिजनेस नहीं दिखता था. बाज़ार के दबाव की वजह से अब एपल ने एपल मैप्स में भी विज्ञापन को जोड़ ही दिया है, लेकिन दुख की बात है कि अब एपल वन सब्सक्राइबर्स को भी ऐड-फ्री यानी विज्ञापन मुक्त अनुभव नहीं मिलेगा, जबकि वो नियमित फीस देकर प्रीमियम सर्विसेज़ का इस्तेमाल करते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक एपल मैप में दिखने वाले विज्ञापन यूज़र्स को ज्यादा परेशान करने वाले नहीं लग रहे हैं. अगर विज्ञापन iPhone, iPad और Mac पर मैप्स में बने रहते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सिर्फ सजेस्टेड प्लेसेस सेक्शन और सर्च रिजल्ट तक सीमित रहें न कि पूरे एप इंटरफेस में फैल जाएं.

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