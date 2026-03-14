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MacBook Neo बना एप्पल का सबसे रिपेयर-फ्रेंडली लैपटॉप, आसानी से बदल सकेंगे इंटरनल पार्ट्स!

Apple MacBook Neo टियरडाउन में मॉड्यूलर डिजाइन सामने आया. इसमें आसानी से बदलने वाले पोर्ट, स्पीकर्स और बेहतर रिपेयर विकल्प मिलते हैं.

This affordable laptop from Apple features a modular design and an extremely easy repair system.
Apple का यह सस्ता लैपटॉप मॉड्यूलर डिजाइन और बेहद आसान रिपेयरिंग सिस्टम के साथ आता है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 14, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एप्पल ने हाल ही में अपना नया और सबसे सस्ता मैकबुक लॉन्च किया है, जिसका नाम MacBook Neo है. इस मैकबुक के लॉन्च होने के बाद से ही यह अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और अच्छी परफॉर्मेंस के कारण चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. हालांकि, अब यह एक और खास कारण की वजह से सुर्खियों में आ गया है. इस मैकबुक के एक नए टियरडाउन में पता चला है कि MacBook Neo पिछले कई सालों में एप्पल का सबसे आसानी से रिपेयर होने वाला लैपटॉप हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के यूट्यूब चैनल Tech Re-Nu ने MacBook Neo का टियरडाउन वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि लैपटॉप को खोलना काफी आसान है. मैकबुक नियो के एल्यूमिनियम बॉडी वाले नीचे के पैनल को सिर्फ आठ स्क्रू हटाकर खोला जा सकता है. यह प्रोसेस MacBook Air और MacBook Pro की तरह ही है.

इस वीडियो में यह भी सामने आया है कि लैपटॉप को जोड़ने के लिए Torx स्क्रू (T3, T5 और T8) का इस्तेमाल किया गया है. MacBook Neo के अंदर का लेआउट काफी साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है. अन्य मैकबुक मॉडल्स की तुलना में इसमें कुछ कम कंपोनेंट्स नजर आते हैं. इसके अंदर एक छोटा सा मदरबोर्ड है, जिसके आसपास बाकी जरूरी पार्ट्स लगे हुए हैं.

सस्ते मैकबुक की सबसे खास बात

इस लैपटॉप की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर कहीं भी चिपकाने वाले पार्ट्स (adhesive) का इस्तेमाल नहीं किया गया है. पिछले कुछ सालों में एप्पल अपने डिवाइस के कई पार्ट्स को adhesive या pull-tabs का इस्तेमाल करके जोड़ता है, लेकिन मैकबुक नियो में इन तरीकों का इस्तेमाल लगभग न के बराबर किया गया है. इससे भविष्य में पार्ट्स को बदलना काफी आसान हो सकता है.

टियरडाउन वीडियो में यह भी दिखाया गया कि लैपटॉप के कई पार्ट्स मॉड्यूलर डिजाइन से बनाए गए हैं. उदाहरण के लिए USB Type-C पोर्ट, स्पीकर्स और 3.5mm हेडफोन जैक को अलग-अलग निकालकर बदला जा सकता है. स्पीकर्स को हटाने के लिए सिर्फ चार स्क्रू खोलने पड़ते हैं और इसमें भी किसी तरह का चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया गया है.

हालांकि, टियरडाउन के दौरान सिर्फ ट्रैकपैड केबल कनेक्शन पर थोड़ा-सा चिपकाने वाला पदार्थ दिखाई दिया, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर हिस्सों को स्क्रू से जोड़ा गया है. एप्पल ने मैकबुक नियो के लिए आधिकारिक रिपेयर मैनुअल भी जारी किया है. इसके अनुसार कीबोर्ड को भी अलग से हटाया जा सकता है. आमतौर पर एप्पल के महंगे मैकबुक मॉडल्स में कीबोर्ड्स और बैटरी एक ही टॉप केस असेंबली का हिस्सा होते हैं. इसके कारण रिपेयरिंग करना काफी मुश्किल और महंगा भी हो जाता है.

मैकबुक नियो को एप्पल के सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि यूज़र चाहें तो घर पर ही असली एप्पल पार्ट्स और टूल्स का इस्तेमाल करके लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं. इसके लिए एप्पल रिपेयर मैनुअल, डायग्नोस्टिक टूल्स और किराये पर मिलने वाले टूल किट भी उपलब्ध कराता है.

यह भी पढ़ें: Apple ने लॉन्च किया सबसे सस्ता मैकबुक! iPhone 16 Pro की चिप के साथ आया MacBook Neo

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