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Apple Price Hike: 41% तक महंगे हुए एप्पल प्रोडक्ट्स, टिम कुक ने बताया "सौ साल का संकट"

फाइल - 2 जून, 2026 को शेरिडन, कोलोराडो में कॉस्टको वेयरहाउस में डिस्प्ले पर रखे Apple MacBook लैपटॉप को एक खरीदार देख रहा है. ( Image Credit: AP )

कंपनी की इंडिया वेबसाइट पर अपडेट हुई प्राइस लिस्ट के मुताबिक M5 Series चिप पर बने Macbook Pro की कीमत करीब 20 प्रतिशत बढ़ गई है. M5 Pro चिपसेट वाले 14-इंच मैकबुक प्रो की कीमत अब 2,99,900 रुपए हो गई है, जबकि लॉन्च के वक्त इसकी कीमत 2,49,900 रुपए थी. इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी iPad Air की कीमत में देखने को मिली है. 13-इंच आईपैड एयर के बेसिक वर्ज़न की कीमत 84,900 रुपए से बढ़कर सीधे 1,19,900 रुपए तक पहुंच गई, यानी इसकी कीमत करीब 41 प्रतिशत बढ़ गई है.

एप्पल ने अपने मैकबुक और आईपैड मॉडल्स की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है, और इसकी वजह कंपनी ने मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की लागत में हुई भारी बढ़ोतरी को बताया है. भारत समेत दुनियाभर के मार्केट्स में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ा दिया है और लॉन्च प्राइस के मुकाबले कुछ मॉडल्स की कीमत 40% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है.

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जैसे-जैसे डेटा सेंटर्स की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे अब इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत है और उसके कारण मेमोरी की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसका असर टेक प्रॉडक्ट्स की कीमतों पर पड़ रहा है.

AI डेटा सेंटर्स की भूख बनी वजह

काउंटरपॉइंट रिसर्च के को-फाउंडर नील शाह का कहना है कि मैकबुक नियो, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और आईपैड की कीमतों में हुई यह बढ़ोतरी ग्लोबल पीसी और टैबलेट इंडस्ट्री की कॉस्टिंग में आए बड़े बदलाव और बढ़ोतरी को दर्शाती है. इसका मूल कारण सेमीकंडक्टर की बढ़ती कीमतों में है.

एप्पल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि एआई डेटा सेंटर्स के तेज़ी से बढ़ने के कारण स्टोरेज चिप्स की मांग में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो कोई सामान्य बात नहीं है. एप्पल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि एआई डेटा सेंटर्स के तेज़ी से बढ़ने से मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की मांग में काफी ज्यादा उछाल आया है और कंपनी ने अब तक अपने कस्टमर्स को इस बढ़ोतरी से बचाकर रखा था, लेकिन अब उनके लिए प्राइस हाइक को टालना मुमकिन नहीं रहा.

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में इन प्राइस हाइक्स को "अनिवार्य" करार दिया था. टिम ने कीमतों में हुई इस भारी बढ़ोतरी को "सौ साल में एक बार आने वाली बाढ़" जैसा बताया. मेमोरी बनाने वाली कंपनियां अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा AI डेटा सेंटर्स के लिए रिज़र्व कर रही हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के लिए सप्लाई सीमित हो गई है. मेमोरी चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी माइक्रोन का ग्रॉस मार्जिन पिछले एक साल में महज़ 15% से बढ़कर 86% तक पहुंच गया है, जो इस सप्लाई संकट की गंभीरता को दिखाता है.

साइबरमीडिया रिसर्च के प्रभु राम का मानना है कि एप्पल जैसी कंपनी का प्राइस बढ़ाना यह संकेत है कि सप्लाई चेन का दबाव अब उस स्तर पर पहुंच गया है, जिसे सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी से भी संभालना मुश्किल हो गया है. नील शाह के मुताबिक यह स्थिति अगले दो साल तक भी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि DRAM, NAND और कंप्यूट चिप्स की मांग AI इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लगातार बढ़ रही है. ऐसे में आने वाले महीनों में एप्पल प्रोडक्ट्स की डिमांड पर भी असर पड़ सकता है.