ETV Bharat / technology

Apple MacBook Air (2026) भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

MacBook Air (2026) को आज से एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से प्री-बुक किया जा सकता है. यह 11 मार्च 2026 से उपलब्ध होगा.

The MacBook Air (2026) comes in Sky Blue, Midnight, Starlight, and Silver colours.
मैकबुक एयर (2026) स्काई ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाईट और सिल्वर रंगों में आता है. (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एप्पल ने भारत और ग्लोबल मार्केट में MacBook Air 2026 मॉडल लॉन्च किया है. यह नया मैकबुक 13 इंच और 15 इंच की डिस्प्ले साइज़ के साथ आता है. इस लैपटॉप में M5 चिपसेट, 32GB तक रैम और 4TB स्टोरेज और 12MP का सेंटर-स्टेज कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इस मैकबुक में 66.5Wh बैटरी दी गई है, जो 70W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. यह मैकबुक macOS पर चलती है, जिसके साथ एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स भी मिलते हैं. MacBook Air (2026) के साथ MacBook Pro (2026) को भी लॉन्च किया गया है. आइए हम आपको इस मैकबुक के बारे में बताते हैं.

MacBook Air (2026): स्पेसिफिकेशन्स

MacBook Air (2026) को एप्पल ने नए अपग्रेड्स के साथ पेश किया है. यह लैपटॉप दो साइज में आता है: 13 इंच और 15 इंच. 13-इंच मॉडल का वजन 1.23 किलो है, जबकि 15 इंच वेरिएंट 1.51 किलो का है. दोनों ही मॉडल पतले और हल्के डिजाइन के साथ बनाए गए हैं, जिससे इन्हें कैरी करना आसान रहता है.

इस नए मैकबुक एयर में Liquid Retina डिस्प्ले दिया गया है, जो 500 निट्स ब्राइटनेस और 1 बिलियन रंगों का सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रीन पर कलर्स ज्यादा साफ और नेचुरल दिखेंगे. परफॉर्मेंस के लिए इसमें नया M5 चिप लगाया गया है, जिसमें 10-कोर CPU और 10-कोर तक GPU मिलता है. कंपनी का दावा है कि एआई से जुड़े कामों में यह मॉडल M4 वाले वर्जन से चार गुना तक तेज है. इसमें 32GB तक RAM और 4TB तक SSD स्टोरेज का विकल्प मिलता है.

वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का Centre Stage कैमरा दिया गया है, जो Desk View को भी सपोर्ट करता है. साथ ही तीन माइक्रोफोन और Spatial Audio और Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्पीकर्स मिलते हैं. कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 6, Wi-Fi 7 और एप्पल का N1 नेटवर्किंग चिप शामिल है. इसमें दो Thunderbolt 4 पोर्ट हैं और दो एक्सटर्नल डिस्प्ले तक सपोर्ट करता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 66.5Wh तक की बैटरी और 70W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. यह macOS Tahoe पर काम करता है.

MacBook Air (2026): कीमत और उपलब्धता

MacBook Air (2026) का 13 इंच वाला मॉडल 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत 1,19,900 रुपये है. 13 इंच वाला मॉडल 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत 1,44,900 रुपये है. इस मैकबुक को स्काई ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट और सिल्वर कलर्स में लॉन्च किया गया है. इस मैकबुक को आज यानी 4 मार्च 2026 की शाम 7:45 बजे से प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएगा. इस मैकबुक की बिक्री 11 मार्च 2026 से शुरू होगी.

मॉडलवेरिएंटकीमतकलर्स
13-inch display16GB + 512GBRs 1,19,900Sky Blue, Midnight, Starlight, Silver
15-inch display16GB + 512GBRs 1,44,900

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MACBOOK AIR 2026
APPLE
MACBOOK AIR 2026 SPECIFICATIONS
MACBOOK AIR 2026 AVAILABILITY
MACBOOK AIR 2026 PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.