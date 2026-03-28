Apple का दावा: लॉकडाउन मोड वाले आईफोन कभी हैक नहीं हुए
सिटिजन लैब और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने भी पुष्टि की कि लॉकडाउन मोड ने कई मामलों में स्पाईवेयर अटैक को रोक दिया.
Published : March 28, 2026 at 7:53 AM IST
हैदराबाद: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में से एक एप्पल ने एक बड़ी घोषणा की है. कंपनी ने दावा किया है कि लॉकडाउन मोड चालू करने वाले किसी भी आईफोन को अभी तक कोई भी मर्सिनरी स्पाईवेयर सफलतापूर्वक हैक नहीं कर सका है. एप्पल ने अपने आईफोन में इस लॉकडाउन फीचर को साल 2022 में लॉन्च किया था. इस फीचर को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया हया है, जिन्हें राष्ट्र-समर्थित हमलों का खतरा हो सकता है.
एप्पल का लॉकडाउन मोड आईफोन, आईपैड और मैक पर उपलब्ध है. यूज़र जब अपने एप्पल डिवाइस में इस फीचर को ऑन करता है तो डिवाइस में मिलने वाली कई सामान्य फीचर्स सीमित हो जाते हैं, जैसे कि मैसेज में ज्यादातर अटैचमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, वेब ब्राउज़िंग में मुश्किल टेक्नोलॉजी काम नहीं करती और डिवाइस अनसिक्योर वाई-फाई नेटवर्क से अपने-आप कनेक्ट नहीं होता है.
New: Apple has announced Lockdown Mode for iOS 16, a new “extreme” security feature to block targeted attacks on high-profile individuals. Feature severely limits Messages, Safari, Apple Services, other features to reduce endpoints for hackers to attack with software like Pegasus— Mark Gurman (@markgurman) July 6, 2022
इन बदलावों से अटैकर्स के लिए डिवाइस में घुसपैठ करना काफी मुश्किल हो जाता है. एप्पल ने लॉकडाउन फीचर को खासतौर पर जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट, वकीलों और इसी तरह से हाई-रिस्क यूज़र्स की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया है. एप्पल के इसी लॉकडाउन फीचर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे, जिसपर अब एप्पल ने खुलकर जवाब दिया है.
एप्पल ने किया अपने सिक्योरिटी फीचर का बचाव
टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल के प्रवक्ता ने साफ कहा कि लॉकडाउन मोड वाले किसी डिवाइस पर सफल स्पाईवेयर अटैक का कोई रिकॉर्ड नहीं है. एमनेस्टी इंटरनेशनल के सिक्योरिटी लैब के प्रमुख डोन्न्चा ओ सेरभाइल भी मानते हैं कि लॉकडाउन मोड चालू होने पर मर्सिनरी स्पाईवेयर से कोई सफल हमला नहीं देखा गया. सिटिजन लैब ने तो दो ऐसे मामलों की पुष्टि की है, जहां लॉकडाउन मोड ने पेगासस और प्रीडेटर जैसे स्पाईवेयर को रोक दिया. गूगल के रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ स्पाईवेयर कोड लॉकडाउन मोड डिटेक्ट होने पर खुद अटैक करना छोड़ देते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पैट्रिक वार्डल ने एप्पल डिवाइस के इस फीचर की काफी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि यह कंज्यूमर के लिए रिलीज़ किया गया अभी तक का सबसे अटैकिंग हार्डनिंग फीचर है. यह अटैक सरफेस को काफी छोटा कर देता है और अटैकर्स को ज्यादा मुश्किल तरीके अपनाने पर मजबूर कर देता है. हालांकि, लॉकडाउन मोड आम यूज़र्स के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे ऑन करने के बाद डिवाइस की कुछ सामान्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं.
हालांकि, जिन्हें टारगेटेड अटैक का डर होता है, उनके लिए यह एक अच्छा फीचर है, जो उनके डिवाइस के लिए किसी मजबूत कवच के तौर पर काम करता है. इस फीचर के लिए एप्पल की सफलता दिखाती है कि कंपनी अपने यूज़र्स की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर है. लिहाजा, अगर आप भी किसी हाई रिस्क कैटेगिरी वाले यूज़र हैं तो अपने एप्पल डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर लॉकडाउन मोड को ऑन कर सकते हैं.