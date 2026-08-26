Apple ने नई M5 Ultra और M5 Max चिप के साथ लॉन्च किया नया Mac Mini और Mac Studio, जानें फीचर्स
Apple ने अपना नया Mac Studio पेश कर दिया है, जिसमें कंपनी ने M5 Max और बिल्कुल नई M5 Ultra चिप का इस्तेमाल किया है.
Published : August 26, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने अपना नया Mac Studio पेश कर दिया है, जिसमें कंपनी ने M5 Max और बिल्कुल नई M5 Ultra चिप का इस्तेमाल किया है. यह चिप AI परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और सबसे मुश्किल प्रो वर्कफ़्लो के लिए और भी तेज़ ग्राफ़िक्स देता है. खास बात यह है कि ये फीचर्स Apple के खास कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आते हैं, जो यूज़र के डेस्क पर आसानी से फिट हो जाता है.
कंपनी ने इसमें 4.3 गुना तक तेज़ AI परफॉर्मेंस, 2 गुना तक तेज़ स्टोरेज, 1.8 गुना तक तेज़ ग्राफ़िक्स और 1.3 गुना तक तेज़ CPU स्पीड के साथ-साथ ज़्यादा मेमोरी बैंडविड्थ भी दी है. इससे क्रिएटिव्स, डेवलपर्स, AI रिसर्चर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और अन्य लोगों को अपने काम में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाली है.
M5 Max वाले Mac Studio में 18-कोर CPU मिलता है, और हर कोर में न्यूरल एक्सेलेरेटर वाला 40-कोर तक का GPU और 128GB तक की यूनिफाइड मेमोरी इस्तेमाल की गई है, जो मुश्किल Pro और AI वर्कलोड को तेज़ी से संभालने के लिए डिजाइन की गई है.
वहीं पावरफुल M5 Ultra के साथ, Mac Studio में 36-कोर तक का CPU, 80-कोर तक का GPU और 512GB तक की ज़बरदस्त यूनिफाइड मेमोरी मिलती है, जिससे यूज़र्स बड़े LLM को पूरी तरह से डिवाइस पर ही चला सकते हैं.
M5 Max के साथ Mac Studio
M5 Max वाला Mac Studio उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है, जो कम जगह में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं. यह म्यूज़िशियन, फ़ोटोग्राफ़र, सॉफ़्टवेयर इंजीनियर और डिज़ाइनर के लिए बहुत अच्छा है, जो रियल-टाइम 3D और मोशन ग्राफ़िक्स पर काम करते हैं.
M5 Max वाला Mac Studio परफ़ॉर्मेंस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करता है, और इसमें 18-कोर CPU है, जिसमें 6 सुपर कोर और 12 परफ़ॉर्मेंस कोर मिलती हैं, जिससे डेवलपर्स कोड को और भी तेज़ी से कंपाइल कर सकते हैं. न्यूरल एक्सेलेरेटर वाला 40-कोर तक का GPU अपनी पिछली जनरेशन के मुकाबले 50 प्रतिशत तक तेज़ है.
M5 Max वाले Mac Studio के खास फीचर्स
- LM Studio में LLM प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग, M1 Max वाले Mac Studio की तुलना में 10.7 गुना तक और M4 Max की तुलना में 3.9 गुना तक तेज़ होती है.
- टेक्स्ट-टू-इमेज परफ़ॉर्मेंस, M1 Max वाले Mac Studio की तुलना में 7.4 गुना तक और M4 Max की तुलना में 3.5 गुना तक तेज़ होती है.
- Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio में मैजिक मास्क परफ़ॉर्मेंस, M1 Max वाले Mac Studio की तुलना में 5.3 गुना तक और M4 Max की तुलना में 3 गुना तक तेज़ होती है.
- Oxford Nanopore MinKNOW में DNA सीक्वेंसिंग के लिए बेसकॉलिंग, M1 Max वाले Mac Studio की तुलना में 3.5 गुना तक और M4 Max की तुलना में 1.9 गुना तक तेज़ होती है.
M5 Ultra के साथ Mac Studio
इसे सबसे ज़्यादा काम का बोझ संभालने वाले प्रोफ़ेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे Mac Studio एक बेहतरीन प्रो डेस्कटॉप बन जाता है. कंपनी का कहना है कि M5 Ultra जैसी कोई दूसरी चिप नहीं है. यह ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा यूनिफाइड मेमोरी देती है, जिससे प्रोफ़ेशनल्स एक ही मशीन पर अपनी क्षमता की सीमाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं.
M5 Ultra वाला नया Mac Studio, 12 सुपर कोर और 24 परफॉर्मेंस कोर के साथ 36-कोर तक का CPU इस्तेमाल करता है, जो M3 Ultra के मुकाबले 1.3 गुना तक बेहतर मल्टीथ्रेडेड परफॉर्मेंस देता है. इसका 80-कोर तक का GPU - जो अब तक का सबसे पावरफुल Apple सिलिकॉन GPU है - पहली बार Ultra चिप में न्यूरल एक्सेलेरेटर प्रदान करता है, जिससे M3 Ultra के मुकाबले 4.3 गुना तक ज़्यादा पीक AI कंप्यूट परफॉर्मेंस मिलती है. इसमें पिछली जनरेशन के मुकाबले 1.8 गुना तक तेज़ ग्राफिक्स भी मिलते हैं, जो VFX वर्कफ़्लो के लिए स्मूद रियल-टाइम 3D रेंडरिंग देते हैं.
M5 Ultra वाले Mac Studio के खास फीचर्स
- Foundry Nuke में CopyCat ML ट्रेनिंग परफ़ॉर्मेंस, M1 Ultra वाले Mac Studio की तुलना में 15.4 गुना तक और M3 Ultra की तुलना में 3.3 गुना तक तेज़ है.
- LM Studio में LLM प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग, M1 Ultra वाले Mac Studio की तुलना में 9.8 गुना तक और M3 Ultra की तुलना में 4 गुना तक तेज़ है.
- टेक्स्ट-टू-इमेज परफ़ॉर्मेंस, M1 Ultra वाले Mac Studio की तुलना में 8.2 गुना तक और M3 Ultra की तुलना में 4.3 गुना तक तेज़ है.
- Maxon Redshift में सीन रेंडरिंग परफ़ॉर्मेंस, M1 Ultra वाले Mac Studio की तुलना में 4.7 गुना तक और M3 Ultra की तुलना में 1.7 गुना तक तेज़ है.