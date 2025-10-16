iPad Pro M5 हुआ लॉन्च: दमदार स्पीड, Ultra Retina XDR डिस्प्ले और Wi-Fi 7 सपोर्ट के साथ
एप्पल का नया iPad Pro अब M5 चिप और Wi-Fi 7 सपोर्ट के साथ आया है, जो AI और स्पीड में बड़ा अपग्रेड देता है.
Published : October 16, 2025 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: एप्पल ने अपना नया iPad Pro M5 लॉन्च कर दिया है. एप्पल के फैन्स पिछले कई महीनों से एप्पल के लेटेस्ट M5 चिप के साथ नए आईपैड प्रो को लॉन्च कर दिया है. इस नए आईपैड के बारे में कंपनी का कहना है कि यह अभी तक का सबसे एडवांस्ड, पावरफुल और एआई-रेडी आईपैड है. एप्पल ने अपने इस आईपैड में लेटेस्ट और अभी तक के सबसे पावरफुल M5 चिप का इस्तेमाल किया है. इस कारण यह सिर्फ एक टैबलेट नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता पोर्टेबल पावरहाउस बन चुका है. इसे कंपनी ने क्रिएटिव प्रोफेशनल्स से लेकर बिजनेस यूज़र्स तक सभी को टॉप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया है.
कीमत और उपलब्धता
|मॉडल
|Wi-Fi
|Wi-Fi + Cellular
|11-inch iPad Pro
|₹99,990
|₹1,19,900
|13-inch iPad Pro
|₹1,29,900
|₹1,49,900
अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एप्पल के इस आईपैड पर ऑफर भी पा सकते हैं.
एप्पल एजुकेशन ऑफर के तौर पर 11 इंच वाले iPad Pro M5 को 89,900 रुपये में बेच रही है.
13 इंच वाले iPad Pro M5 को 1,09,900 रुपये में बेचा जा रहा है.
इसका प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है.
इस आईपैड प्रो को 22 अक्टूबर यानी आने वाले अगले बुधवार से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
इसे यूज़र्स स्पेस ब्लैक और सिल्वर कलर में खरीद सकते हैं.
इसे एप्पल स्टोर और ऑथोराइज़्ड रीसेलर्स से खरीदा जा सकता है.
एक्स्ट्रा ऑफर्स और एप्पल केयर प्लान्स
AppleCare+ / AppleCare One: इस प्लान के तहत आपको अपने आईपैड प्रो का एक्सीडेंटल डैमेज होने पर, चोरी होने पर या बैटरी रिप्लेसमेंट कराने की सुविधा मिलेगी.
Trade-in Offer: इस ऑफर के तहत आप अपना पुराना iPad देकर इस नए आईपैड प्रो पर डिस्काउंट पा सकते हैं.
इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...