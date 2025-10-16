ETV Bharat / technology

iPad Pro M5 हुआ लॉन्च: दमदार स्पीड, Ultra Retina XDR डिस्प्ले और Wi-Fi 7 सपोर्ट के साथ

M5 चिप वाला नया iPad Pro — अब तक का सबसे पतला, सबसे तेज़ और सबसे स्मार्ट iPad है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने अपना नया iPad Pro M5 लॉन्च कर दिया है. एप्पल के फैन्स पिछले कई महीनों से एप्पल के लेटेस्ट M5 चिप के साथ नए आईपैड प्रो को लॉन्च कर दिया है. इस नए आईपैड के बारे में कंपनी का कहना है कि यह अभी तक का सबसे एडवांस्ड, पावरफुल और एआई-रेडी आईपैड है. एप्पल ने अपने इस आईपैड में लेटेस्ट और अभी तक के सबसे पावरफुल M5 चिप का इस्तेमाल किया है. इस कारण यह सिर्फ एक टैबलेट नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता पोर्टेबल पावरहाउस बन चुका है. इसे कंपनी ने क्रिएटिव प्रोफेशनल्स से लेकर बिजनेस यूज़र्स तक सभी को टॉप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया है.

कीमत और उपलब्धता

मॉडल Wi-Fi Wi-Fi + Cellular 11-inch iPad Pro ₹99,990 ₹1,19,900 13-inch iPad Pro ₹1,29,900 ₹1,49,900

अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एप्पल के इस आईपैड पर ऑफर भी पा सकते हैं.

एप्पल एजुकेशन ऑफर के तौर पर 11 इंच वाले iPad Pro M5 को 89,900 रुपये में बेच रही है.

13 इंच वाले iPad Pro M5 को 1,09,900 रुपये में बेचा जा रहा है.

इसका प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है.