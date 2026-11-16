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Apple ने लॉन्च किया एक नया ऐप, AI की मदद से यूजर्स के स्वास्थ्य का करेगा अध्ययन

Apple Health AI यूसेज स्टडी का उद्देश्य उपयोगकर्ता के विश्वास, प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता, समझ और रोजमर्रा की स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करके स्वास्थ्य AI एक्सपीरिएंस के जिम्मेदार डिजाइन को सूचित करना है. ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: OpenAI और Anthropic जैसी बड़ी AI लैब्स ने ऐसे चैटबॉट्स पेश किए हैं, जो खास फीचर्स के जरिए स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं. अब Apple एक नया अध्ययन शुरू कर रहा है, जिससे यह समझा जा सके कि लोग स्वास्थ्य के लिए AI का इस्तेमाल कैसे करते हैं. लेकिन कंपनी अभी अन्य AI स्टार्टअप्स की राह पर पूरी तरह नहीं चल रही है. कंपनी समझना चाहती है कि चिकित्सकीय रूप से सटीक जवाब लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं.

iPhone बनाने वाली कंपनी, हेल्थकेयर पर केंद्रित AI कंपनी 'OpenEvidence' के साथ मिलकर एक नया स्टडी ऐप लॉन्च कर रही है. Apple अमेरिका में 21 साल से ज्यादा उम्र के उन यूजर्स को आमंत्रित कर रहा है, जो iPhone 15 या उसके बाद के मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इनमें iOS 26 या उससे नया वर्ज़न चलाया जा रहा है, और जिनमें 'Apple Intelligence' इनेबल है. कंपनी का लक्ष्य 12 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाली इस स्टडी में 2,00,000 तक प्रतिभागियों को शामिल करना है. यह नया ऐप यूज़र्स को स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछने का फीचर देता है, ठीक वैसे ही जैसे वे ChatGPT या Claude पर पूछते हैं. इन सवालों के जवाब क्लिनिकल डेटा पर आधारित होंगे, जो 'द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ़ मेडिसिन', 'जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन' और 'नेचर' जैसे स्रोतों से लिए जाते हैं. स्टडी ऐप में, यूजर्स रोज़मर्रा की सेहत से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और जटिल मेडिकल जानकारी को आसान भाषा में समझ सकते हैं. (फोटो - Apple) Apple ने बताया कि यह ऐप रोज़मर्रा के मेडिकल सवालों के आसान जवाब देने की कोशिश करेगा. यूज़र्स इन जवाबों को रेट कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इसके साथ ही, उनसे हर महीने होने वाले सर्वे में हिस्सा लेने के लिए भी कहा जाएगा.