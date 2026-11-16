Apple ने लॉन्च किया एक नया ऐप, AI की मदद से यूजर्स के स्वास्थ्य का करेगा अध्ययन
Apple ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जो AI का इस्तेमाल कर यूजर्स के स्वास्थ्य की सटीक अध्ययन करने का काम करेगा.
Published : November 16, 2026 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: OpenAI और Anthropic जैसी बड़ी AI लैब्स ने ऐसे चैटबॉट्स पेश किए हैं, जो खास फीचर्स के जरिए स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं. अब Apple एक नया अध्ययन शुरू कर रहा है, जिससे यह समझा जा सके कि लोग स्वास्थ्य के लिए AI का इस्तेमाल कैसे करते हैं. लेकिन कंपनी अभी अन्य AI स्टार्टअप्स की राह पर पूरी तरह नहीं चल रही है. कंपनी समझना चाहती है कि चिकित्सकीय रूप से सटीक जवाब लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं.
iPhone बनाने वाली कंपनी, हेल्थकेयर पर केंद्रित AI कंपनी 'OpenEvidence' के साथ मिलकर एक नया स्टडी ऐप लॉन्च कर रही है. Apple अमेरिका में 21 साल से ज्यादा उम्र के उन यूजर्स को आमंत्रित कर रहा है, जो iPhone 15 या उसके बाद के मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं.
इनमें iOS 26 या उससे नया वर्ज़न चलाया जा रहा है, और जिनमें 'Apple Intelligence' इनेबल है. कंपनी का लक्ष्य 12 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाली इस स्टडी में 2,00,000 तक प्रतिभागियों को शामिल करना है.
यह नया ऐप यूज़र्स को स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछने का फीचर देता है, ठीक वैसे ही जैसे वे ChatGPT या Claude पर पूछते हैं. इन सवालों के जवाब क्लिनिकल डेटा पर आधारित होंगे, जो 'द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ़ मेडिसिन', 'जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन' और 'नेचर' जैसे स्रोतों से लिए जाते हैं.
Apple ने बताया कि यह ऐप रोज़मर्रा के मेडिकल सवालों के आसान जवाब देने की कोशिश करेगा. यूज़र्स इन जवाबों को रेट कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इसके साथ ही, उनसे हर महीने होने वाले सर्वे में हिस्सा लेने के लिए भी कहा जाएगा.
इस सर्वे में प्रतिभागी HealthKit से अपना डेटा, जैसे कि आराम के समय की हृदय गति, गतिविधि, नींद या लैब के नतीजे, ऐप के साथ साझा कर सकते हैं. इससे उन्हें ऐप से अधिक व्यक्तिगत और सटीक सुझाव मिल सकेंगे.
इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि यह ऐप प्रतिभागियों को डॉक्टर के पास जाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में भी मदद कर सकता है. इसके साथ ही, यह यूजर्स को उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के जवाब पाने के लिए सही डॉक्टरों या विशेषज्ञों के पास जाने का मार्गदर्शन भी करेगा.
Apple ने स्पष्ट किया कि डेटा को एक सुरक्षित थर्ड-पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर को भेजने से पहले उसे एनोनिमाइज़ कर दिया जाएगा, और इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा. कंपनी ने बताया कि OpenEvidence 24 घंटे के बाद क्वेरी और रिस्पॉन्स डेटा को डिलीट कर देता है.
Apple में हेल्थ और फिटनेस की उपाध्यक्ष, एम.डी. सुम्बुल देसाई ने एक बयान में कहा कि, "Apple में, हमारा मानना है कि जिम्मेदार इनोवेशन की शुरुआत वैज्ञानिक सटीकता और क्लिनिकल आधार से होती है. स्वास्थ्य एक बेहद निजी विषय है. लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में हेल्थ AI का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसे कैसे समझते हैं और उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसे जानने का सबसे बेहतर तरीका एक समर्पित रिसर्च स्टडी करना है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इस स्टडी से मिलने वाली जानकारियां व्यापक वैज्ञानिक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी. इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करेंगी कि जैसे-जैसे तकनीक विकसित हो, हम ऐसे भरोसेमंद टूल बनाते रहें, जो लोगों की स्वास्थ्य यात्रा के हर चरण में उन्हें सही मायने में सहयोग दे सकें."