ETV Bharat / technology

Apple ने लॉन्च किया नया 14-inch MacBook Pro, अब तक का सबसे पावरफुल ‘AI Laptop’

एप्पल का नया MacBook Pro अब M5 चिप के साथ आया है, जो AI, ग्राफिक्स और बैटरी परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार भी साथ लाया है.

Apple’s new 14-inch MacBook Pro with the M5 chip, 24-hour battery life, and AI power is now the ultimate machine for professionals.
Apple का नया 14-इंच MacBook Pro M5 चिप, 24 घंटे बैटरी और AI पावर के साथ प्रोफेशनल्स के लिए एकदम परफेक्ट मशीन बन गया है. (फोटो क्रेडिट: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एप्पल ने बीती रात यानी 15 अक्टूबर 2025, को भारत समेत पूरी दुनिया में अपना लेटेस्ट मैकबुक प्रो लॉन्च किया. एप्पल के इस नए मैकबुक प्रो का डिस्प्ले साइज़ 14 इंच का है. यह M5 चिप के साथ आता है, जो एप्पल लेटेस्ट चिप है. इस नए मैकबुक प्रो के लिए एप्पल का दावा है कि यह अभी तक का सबसे पावरफुल और स्मार्ट मैकबुक प्रो है, जिसमें एआई परफॉर्मेंस, शानदार ग्राफिक्स और लंबी बैटरी लाइफ तीनों मिलते हैं. एप्पल ने अपने नए मैकबुक में इन तीनों मामलों में काफी सुधार किया है. आइए हम आपको एप्पल के इस नए मैकबुक के बारे में बताते हैं.

MacBook Pro M5 की भारत में कीमत

एप्पल ने इस मैकबुक प्रो को एकमात्र साइज़ में लॉन्च किया है यानी 14-inch MacBook Pro with M5 की भारत में कीमत 1,69,900 रुपये है. हालांकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एप्पल आपको एजुकेशन ऑफर दे रही है, जिसके बाद इस मैकबुक प्रो की कीमत 1,59,999 रुपये होगी.

  • इस मैकबुक प्रो को आप सिल्वर और स्पेस ब्लैक कलर में खरीद सकते हैं.
  • भारत में प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है.
  • इसे 22 अक्टूबर यानी आने वाले अगले बुधवार से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
  • आप इसे एप्पल की आधिकारिक ऑनलाइन, ऑफलाइन और तमाम रीसेलर्स के माध्यम से खरीद सकते हैं.

MacBook Pro M5 पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स

  • Apple Trade-In: पुराना Mac या लैपटॉप देकर नए MacBook पर डिस्काउंट पाएं
  • AppleCare+ और AppleCare One: accidental damage, theft और battery रिप्लेसमेंट कवर
  • Personal Setup: Apple Store से गाइडेड ऑनलाइन सेशन में नया Mac सेटअप करवाएं
  • Apple Card (US): 0% EMI और 3% Daily Cash back

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है....

TAGGED:

APPLE MACBOOK PRO M5
M5 MACBOOK PRO INDIA PRICE
APPLE AI LAPTOP
M5 CHIP FEATURES
MACOS TAHOE MACBOOK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.