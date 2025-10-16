ETV Bharat / technology

Apple ने लॉन्च किया नया 14-inch MacBook Pro, अब तक का सबसे पावरफुल ‘AI Laptop’

Apple का नया 14-इंच MacBook Pro M5 चिप, 24 घंटे बैटरी और AI पावर के साथ प्रोफेशनल्स के लिए एकदम परफेक्ट मशीन बन गया है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने बीती रात यानी 15 अक्टूबर 2025, को भारत समेत पूरी दुनिया में अपना लेटेस्ट मैकबुक प्रो लॉन्च किया. एप्पल के इस नए मैकबुक प्रो का डिस्प्ले साइज़ 14 इंच का है. यह M5 चिप के साथ आता है, जो एप्पल लेटेस्ट चिप है. इस नए मैकबुक प्रो के लिए एप्पल का दावा है कि यह अभी तक का सबसे पावरफुल और स्मार्ट मैकबुक प्रो है, जिसमें एआई परफॉर्मेंस, शानदार ग्राफिक्स और लंबी बैटरी लाइफ तीनों मिलते हैं. एप्पल ने अपने नए मैकबुक में इन तीनों मामलों में काफी सुधार किया है. आइए हम आपको एप्पल के इस नए मैकबुक के बारे में बताते हैं.

MacBook Pro M5 की भारत में कीमत

एप्पल ने इस मैकबुक प्रो को एकमात्र साइज़ में लॉन्च किया है यानी 14-inch MacBook Pro with M5 की भारत में कीमत 1,69,900 रुपये है. हालांकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एप्पल आपको एजुकेशन ऑफर दे रही है, जिसके बाद इस मैकबुक प्रो की कीमत 1,59,999 रुपये होगी.