Apple ने लॉन्च किया iPad Air 2026, जानें कीमत, फीचर्स और सेल डेट

iPad Air 2026 को भारत में 13 इंच डिस्प्ले के साथ लॉन्च कर दिया है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में अपना नया iPad Air (2026) लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने इसे दो साइज में पेश किया है. इनमें 11 इंच और 13 इंच का मॉडल शामिल है. दोनों मॉडल में 60Hz वाला Liquid Retina डिस्प्ले दिया गया है, जो शानदार कलर और ब्राइटनेस के साथ आता है. स्क्रीन में P3 वाइड कलर, True Tone और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे आउटडोर में भी साफ विजिबिलिटी रहती है.

नए आईपैड एयर में कंपनी का लेटेस्ट M4 चिपसेट लगाया गया है. इसमें 3 परफॉर्मेंस कोर और 5 एफिशिएंसी कोर वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है. साथ में 9-कोर GPU और 16-कोर Neural Engine मिलता है. यह टैबलेट हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे गेमिंग और ग्राफिक्स का अनुभव बेहतर होता है. सभी वेरिएंट में 12GB रैम दी गई है और स्टोरेज 128GB से लेकर 1TB तक मिलती है.

कैमरा और बैटरी डिटेल्स

कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ 12MP का सिंगल कैमरा है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. यह 4K वीडियो 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है. डिजिटल जूम 5x तक मिलता है और Smart HDR 4 व ऑटो इमेज स्टेबिलाइजेशन जैसे फीचर भी दिए गए हैं. फ्रंट में भी 12MP का कैमरा मौजूद है, जो वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग के लिए अच्छा विकल्प बन सकता है.